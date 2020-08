Wo wird der FC Bayern München heute übertragen? So läuft die Champions League

Finale in der Königsklasse: PSG trifft auf den FC Bayern München. Goal erklärt Euch, wo die Partie heute übertragen wird.

Heute Abend steigt das Finale der in Lissabon. Die Partie wird um 21 Uhr im Estadio Da Luz angepfiffen.

Das Endspiel der Königsklasse möchte sich kein Fußballfan entgehen lassen, schon gar nicht bei diesem Duell: PSG gegen Bayern. Beide Teams sind gespickt mit Superstars, doch wer krönt sich mit dem Henkelpott?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Champions League mit gegen PSG heute live übertragen wird.

FC Bayern München: Wo wird die Champions League übertragen? Die Details

Wettbewerb UEFA Champions League (Finale) Datum Sonntag, 23. August 2020 Uhrzeit 21 Uhr Ort Estadio Da Luz (Lissabon) Schiedsrichter Daniele Orsato ( )

FC Bayern München: Wo wird die Champions League übertragen? Die Übertragungsrechte

Für das heutige Endspiel haben drei Sender die Übertragungsrechte erhalten: Der Streamingdienst DAZN, der Pay-TV-Sender Sky und der öffentlich-rechtliche Sender ZDF. Normalerweise dürfen nur die Bezahlsender DAZN und Sky die Königsklasse übertragen, da mit dem FC Bayern jedoch ein deutscher Verein im Finale steht, zeigt das ZDF die Partie im Free-TV!

FC Bayern München: Wo wird die Champions League übertragen? Free-TV

Das ZDF hat die Übertragungsrechte für das Finale erhalten und zeigt die Partie über die volle Länge! Übertragungsbeginn ist 20.15 Uhr. Aus Mainz moderiert Jochen Breyer zusammen mit dem Experten Sandro Wagner die Vorberichterstattung, aus Lissabon kommentiert Bela Rethy das Spiel live. Das ZDF ist für jeden von Euch frei empfangbar und kostenlos.

FC Bayern München: Wo wird die Champions League übertragen? Pay-TV

Wer schon öfter mal die Königsklasse im Fernsehen bestaunt hat, der hat das wahrscheinlich über Sky gemacht. Der Pay-TV-Sender zeigt auch in diesem Jahr das Endspiel um den Henkelpott über die vollen 90 Minuten. Sky geht auf Sky Sport 1 HD bereits ab 19.30 Uhr auf Sendung. Euer Moderator heute heißt Sebastian Hellmann, an seiner Seite findet Ihr die beiden Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer. Als Kommentator kommt heute Wolff Fuss zum Einsatz.

FC Bayern München: Wo wird die Champions League übertragen? Sky

Um Sky sehen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen Sky-Receiver besitzen. Für 17,50 Euro im Monat könnt Ihr das Sport-Paket des Bezahlsenders monatlich abonnieren. Was alles im Paket enthalten ist, erfahrt Ihr detailliert beschrieben auf der Webseite von Sky.



Quelle: Imago Images / Poolfoto

FC Bayern München: Wo wird die Champions League übertragen? LIVE-STREAM

Wer gerade unterwegs ist und das Spiel lieber über das Internet guckt, dem stehen heute drei legale LIVE-STREAMS zur Verfügung. Wir erklären Euch alle Möglichkeiten, um den FC Bayern im Internet zu streamen.

FC Bayern München: Wo wird die Champions League im LIVE-STREAM übertragen? DAZN

Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning geht heute Abend ab 20.30 Uhr auf Sendung und streamt das Finale live! Alex Schlüter moderiert die Sendung, Per Mertesacker ist wieder als Experte im Einsatz. Das Finale wird von Jan Platte kommentiert.

FC Bayern München: Wo wird die Champions League übertragen? So funktioniert DAZN

Um das Spiel im Stream sehen zu können, müsst Ihr nur auf diesen Link klicken. Als Neukunde von DAZN ist die Übertragung für Euch kostenlos! Das Portal schenkt den ersten Monat des Abonnements an den Kunden, danach kostet DAZN monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro im Jahrespaket. Den Stream könnt Ihr auch auf ganz entspannt über die DAZN-App schauen, egal ob über Euer Smartphone, Euer Tablet, Euren Laptop, Eure PlayStation oder Euren Smart-TV.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

FC Bayern München: Wo wird die Champions League im LIVE-STREAM übertragen? Sky

Sky zeigt das Spiel parallel zur TV-Übertragung auch im Stream über Sky Go und Sky Ticket. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Sky Go ist in jedem Abo-Paket von Sky automatisch enthalten. Sky Ticket ist für Zuschauer ohne Sky-Abo gedacht, für 29,99 Euro im Monat könnt Ihr Euch den Zugang zum Stream erwerben und die CL live sehen. Im Vergleich zu Sky Go ist Sky Ticket monatlich kündbar.

FC Bayern München: Wo wird die Champions League im LIVE-STREAM übertragen? ZDF

Auch das ZDF streamt die Königsklasse, natürlich als öffentlich-rechtlicher Sender auch kostenlos. Der Inhalt des Streams ist der Gleiche wie der der Fernsehsendung. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM des Zweiten.

FC Bayern München: Wo wird die Champions League übertragen? Alle Übertragungen im Überblick