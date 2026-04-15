Mit den ersten Spielen startete gestern die Rückrunde im Viertelfinale der Champions League. Am Mittwoch, den 15. April, folgen zwei weitere Partien - unter anderem empfängt der FC Bayern München um 21 Uhr in der Allianz Arena Real Madrid.

GOAL verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Bayern München heute live bei DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt das Rückspiel FCB vs. Real Madrid live im TV und Live Stream?

Nachdem sich gestern Amazon Prime Video und DAZN die Übertragungsrechte geteilt haben, liegt die Ausstrahlung der heutigen Champions-League-Partien vollständig bei DAZN. Wer das Duell zwischen Bayern und Real live und in voller Länge sehen möchte, kommt am Streamingdienst nicht vorbei. Die Vorberichterstattung startet bereits eine Stunde vor Anpfiff mit Moderatorin Laura Wontorra. Jan Platte führt Euch als Kommentator durch die Partie, unterstützt von Experte Michael Ballack.

Für den Zugriff wird ein DAZN-Unlimited-Abonnement benötigt. Bayern vs. Real ist zudem in der Konferenz bei DAZN zu sehen.

Themen der Woche: Was war bei Bayern München los?

Dank des 2:1-Erfolgs im Bernabeu geht der FC Bayern mit einer starken Ausgangslage ins Rückspiel. Beim 5:0 gegen den FC St. Pauli rotierte Trainer Vincent Kompany am Wochenende kräftig und schonte seine Schlüsselspieler, die dadurch viel Kraft sparen konnten.

Themen der Woche: Was war bei Real Madrid los?

Auch nach der Hinspielniederlage fand Real Madrid in der Liga nicht in die Spur zurück. Beim 1:1 gegen den FC Girona verpassten die Blancos den Befreiungsschlag. Der Rückstand auf den FC Barcelona wächst damit auf neun Punkte.

Bayern München vs. Real Madrid: Anstoßzeit

Champions League - Endrunde Allianz Arena

Bayern München vs. Real Madrid: Aufstellungen

Bayern München vs. Real Madrid: Form

Bayern München vs. Real Madrid: Bilanz direkte Duelle

Bayern München vs. Real Madrid: Die Tabellen

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