Der FC Bayern trifft im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League auf Real Madrid. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt.
Mit den ersten Spielen startete gestern die Rückrunde im Viertelfinale der Champions League. Am Mittwoch, den 15. April, folgen zwei weitere Partien - unter anderem empfängt der FC Bayern München um 21 Uhr in der Allianz Arena Real Madrid.
GOAL verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.
FC Bayern München heute live bei DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt das Rückspiel FCB vs. Real Madrid live im TV und Live Stream?
Nachdem sich gestern Amazon Prime Video und DAZN die Übertragungsrechte geteilt haben, liegt die Ausstrahlung der heutigen Champions-League-Partien vollständig bei DAZN. Wer das Duell zwischen Bayern und Real live und in voller Länge sehen möchte, kommt am Streamingdienst nicht vorbei. Die Vorberichterstattung startet bereits eine Stunde vor Anpfiff mit Moderatorin Laura Wontorra. Jan Platte führt Euch als Kommentator durch die Partie, unterstützt von Experte Michael Ballack.
Für den Zugriff wird ein DAZN-Unlimited-Abonnement benötigt. Bayern vs. Real ist zudem in der Konferenz bei DAZN zu sehen.
Dank des 2:1-Erfolgs im Bernabeu geht der FC Bayern mit einer starken Ausgangslage ins Rückspiel. Beim 5:0 gegen den FC St. Pauli rotierte Trainer Vincent Kompany am Wochenende kräftig und schonte seine Schlüsselspieler, die dadurch viel Kraft sparen konnten.
Themen der Woche: Was war bei Real Madrid los?
Auch nach der Hinspielniederlage fand Real Madrid in der Liga nicht in die Spur zurück. Beim 1:1 gegen den FC Girona verpassten die Blancos den Befreiungsschlag. Der Rückstand auf den FC Barcelona wächst damit auf neun Punkte.
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Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.