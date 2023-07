FC Bayern München: Hat Uli Hoeneß FCB-Fanartikel persönlich getestet?

Bayerns Ehrenpräsident will offenbar nichts dem Zufall überlassen: Uli Hoeneß soll FCB-Fanartikel persönlich getestet haben.

WAS IST PASSIERT? Nach Angaben der Sport Bild mischt Uli Hoeneß wieder gehörig beim FC Bayern mit - und dies nicht nur zusammen mit Trainer Thomas Tuchel bei der Kaderplanung. So soll Hoeneß offenbar regelmäßig Artikel aus dem Bayern-Fanshop einkaufen, um sie entweder persönlich oder im engeren Familienkreis zu testen. Dabei soll es sich um Zahnbürsten oder Spielzeug handeln.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WAS IST DER HINTERGRUND? Hoeneß wolle so herauskriegen, ob die Gegenstände "Bayern-like" oder, so schreibt die Zeitschrift, doch eher "China-Schrott" seien.

Der Ehrenpräsident des FCB habe offenbar auch über einen längeren Zeitraum in Bayern-Bettwäsche aus dem Fanshop geschlafen und sich anschließend beschwert, dass diese zu schnell fasere. In der Sport Bild wollte sich Hoeneß jedoch nicht dazu äußern.