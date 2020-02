FC Bayern München II vs. Hansa Rostock: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen - alles zur Übertragung der 3. Liga heute

In der 3. Liga empfängt der FC Bayern München II am Samstag Hansa Rostock. Goal sagt Euch, wie Ihr die Begegnung im TV und LIVE-STREAM schauen könnt.

Nachdem der II am letzten Wochenende beim KFC Uerdingen für eine Überraschung sorgen konnte, sind die Amateure des deutschen Rekordmeisters in der heute gegen Hansa Rostock gefordert. Anstoß der Begegnung ist um 14 Uhr im Grünwalder Stadion.

Mit einem 3:0 gegen Uerdingen hat sich Bayern II am vergangenen Sonntag ein Polster auf die Abstiegsplätze zulegen können, der Vorsprung auf den Chemnitzer FC auf Rang 17 beträgt inzwischen fünf Punkte. Im Düsseldorfer Stadion brachte ein Eigentor von Uerdingens Assani Lukimya (25.) den FC Bayern II auf die Siegerstraße. Vor der Pause erhöhte Oliver Batista Meier (42.) die Führung auf 2:0, ehe Joshua Zirkzee den Schlusspunkt setzte und nach seinen beiden Toren in der erstmals auch in der 3. Liga erfolgreich war.

Hansa Rostock hat durch die Niederlage des SV Meppen gegen Waldhof Mannheim (0:1) mit einem Sieg gegen den Halleschen FC (1:0) den Rückstand auf den direkten Konkurrenten verkürzen können und liegt nun mit ebenfalls 31 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz. Für das Tor des Abends sorgte Korbinian Vollmann (64.).

Die Begegnung zwischen dem FC Bayern München II und Hansa Rostock wird live im TV und LIVE-STREAM zu sehen sein: In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zur Übertragung der 3. Liga heute! Außerdem präsentiert Euch Goal hier die Aufstellungen, sobald diese offiziell sind.

FC Bayern München II gegen Hansa Rostock heute live: Die Daten zum Duell in der 3. Liga

Duell FC Bayern München II - Hansa Rostock Datum Samstag, 01. Februar 2020 | 14 Uhr Ort Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße, München Zuschauer 21.272

FC Bayern München II vs. Hansa Rostock: Wo wird die 3. Liga heute live im TV übertragen?

Es ist kein Geheimnis, dass die 3. Liga live im deutschen Fernsehen übertragen wird. Das ist möglich, da sich ein Pay-TV-Sender die Rechte an allen Begegnungen gesichert hat. Manche Spiele laufen jedoch auch live im Free-TV, daher stellt sich die Frage, wie beim Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern München II und Hansa Rostock die Regelung ist. Goal liefert Euch die Antworten.

FC Bayern München II vs. Hansa Rostock heute live im TV schauen - so funktioniert's

An dieser Stelle gibt es zunächst schlechte Nachrichten für alle Fans der 3. Liga: Keiner der öffentlich-rechtlichen Sender besitzt die Übertragungrechte an der Begegnung, daher wird Bayern II gegen Hansa Rostock heute exklusiv auf MagentaSport zu sehen sein. Der Pay-TV-Anbieter ist Eure erste Anlaufstelle, um alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge zu sehen.

Bereits um 13.45 Uhr und somit 15 Minuten vor dem Anstoß begrüßt Euch Moderator Sascha Bandermann zu den Vorberichten, ehe Kommentator Franz Büchner ab 14 Uhr die gesamten 90 Minuten aus dem Münchner Stadion begleiten wird. Einziger Haken: Nur Kunden der Telekom können das Angebot für ein Jahr kostenlos nutzen, anschließend kostet das Abonnement 4,99 Euro monatlich.

Wer bisher keinen Vertrag bei der Telekom besitzt, muss deshalb aber nicht auf Bayern II vs. Rostock verzichten: Um das gesamte Programm von MagentaSport sehen zu können, bezahlen Nicht-Telekom-Kunden 16,95 Euro im Monat oder bei Abschluss eines Jahresabos lediglich 9,95 Euro monatlich.

Alle weiteren Infos zur Anmeldung lest Ihr auf der offiziellen Webseite des Pay-TV-Senders!

FC Bayern München II vs. Hansa Rostock heute im LIVE-STREAM sehen - geht das?

Neben der TV-Übertragung habt Ihr aber auch die Möglichkeit, die vollen 90 Minuten zwischen dem FC Bayern II und Hansa Rostock im LIVE-STREAM zu verfolgen. Die Berichterstattung von MagentaSport ist nämlich nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet verfügbar.

Somit könnt Ihr das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern München II und Hansa Rostock heute auch unterwegs streamen! Auf www.magentasport.de müsst Ihr Euch zunächst einloggen und könnt anschließend die Begegnung live schauen. Auch im LIVE-STREAM geht der Pay-TV-Anbieter um 13.45 Uhr auf Sendung.

Bild und Ton sind dabei identisch mit der TV-Übertragung, auch die Konditionen sind im Internet die gleichen wie für das TV-Abo. Alle Details zu den Anmeldemodalitäten findet Ihr unter diesem Link.

FC Bayern München II gegen Hansa Rostock heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen der beiden Teams bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor dem Anstoß der Fall sein.

FC Bayern München II vs. Hansa Rostock: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER

Ihr möchtet kein zusätzliches Abo abschließen, aber dennoch über die Ereignisse an der Grünwalder Straße auf dem Laufenden bleiben? Indem wir Euch detaillierte Beschreibungen aller entscheidenden Szenen liefern, ist der kostenlose LIVE-TICKER von Goal zur Begegnung zwischen Bayern II und Hansa Rostock die Lösung.

Bereits 20 Minuten vor dem Anstoß beginnen wir, Euch mit allen wichtigen Informationen auf das Duell einzustimmen. Während des Aufeinandertreffens liefern wir Euch neben schnellen Aktualisierungen auch interessanten Statistiken, sodass der LIVE-TICKER auch eine Ergänzung zur TV-Übertragung sein kann.

FC Bayern II vs. Hansa Rostock heute live: So stehen die Teams in der Tabelle der 3. Liga

PLATZ VEREIN PUNKTE TORE 8 SV Meppen 31 40:30 9 Hansa Rostock 31 28:28 10 30 36:36 11 KFC Uerdingen 30 24:29 12 1. FC Magdeburg 27 28:23 13 FSV Zwickau 27 33:31 14 Würzburger Kickers 27 34:42 15 FC Bayern München II 26 38:42

