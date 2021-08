Zwei haben schon ihre Karriere beendet: Die Bayern-Talente unter Pep Guardiola

Pep Guardiola hatte in seiner Zeit bei den Bayern zahlreiche Talente unter seinen Fittichen. Was ist aus ihnen geworden?

HINTERGRUND

Pep Guardiola schaute sich in seinen drei Trainerjahren beim FC Bayern München viele Talente im Training der Profis an, viele fand er "super, super". Den Durchbruch bei Bayern schaffte aber keines von ihnen. Ein paar schafften es immerhin in die Bundesliga, einige kicken heute aber im Amateurbereich oder sogar gar nicht mehr. Ein Überblick.

Lucas Scholl (zentrales Mittelfeld, 25 Jahre, vereinslos)

Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2013

Profieinsätze für Bayern München: 0 Spiele, 0 Tore.

Der Sohn von Bayern-Legende Mehmet Scholl schien 2013 drauf und dran, in die Fußstapfen des Vaters zu treten: U-18-Nationalspieler, regelmäßiger Trainingsgast bei den Bayern-Profis. Womöglich kam der Sprung aber zu früh. "Lucas, du kannst fußballerisch alles, aber du musst deinen Kopf ändern", habe Guardiola ihm öfter mal gesagt, bekannte Lucas Scholl später. Der damals 17-Jährige habe "überhaupt nicht verstanden, was er von mir wollte". Scholl wechselte 2017 zum damals vermeintlich aufstrebenden Regionalligisten Wacker Burghausen. Als er dort nicht mehr bezahlt wurde, hielt er sich beim Bayernligisten VfR Garching fit, ehe er es vergangene Saison für ein Jahr in der österreichischen zweiten Liga beim SV Horn versuchte. Nach 16 Zweitligaspielen war Schluss. Momentan ohne Verein.

Oliver Markoutz (Sturm, 26 Jahre, Karriere beendet)

Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2013

Profieinsätze für Bayern München: 0 Spiele, 0 Tore​

​Der Österreicher war der erste Torschütze in der Ära Guardiola - im ersten Testspiel gegen Wildenau. Seine restliche Karriere verlief reichlich unspektakulär: Zwei Spiele, ein Tor für die Zweitverwertung der Bayern, 125 Spiele (36 Tore) für drei Vereine in der österreichischen Liga, Karriereende diesen Sommer mit 26 Jahren. "Der Gedanke war schon längere Zeit in mir. Der Fußball hat irgendwann ohnehin ein Ende. Ich will mir aber was Langfristiges aufbauen. Es macht für mich keinen Sinn mehr, weiter zu kicken", sagte er der Kleinen Zeitung. Künftig will er im Finanz- und Investmentbereich arbeiten.

Vladimir Rankovic (Rechtsverteidiger, 28 Jahre, Türkspor Augsburg)

Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2013

Profieinsätze für Bayern München: 0 Spiele, 0 Tore

Der gebürtige Münchner durfte an seinem 19. Geburtstag zum ersten Mal bei den Profis mittrainieren und auch danach einige Male. Wechselte 2014 zu Hannover 96, wo er aber auch nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. Über Erzgebirge Aue (11 Zweitligaeinsätze) und Hansa Rostock (40 Drittligaspiele) landete er beim FC Memmingen und zuletzt bei Türkspor Augsburg in der Bayernliga Süd.

Julian Green (Stürmer, 26 Jahre, SpVgg Greuther Fürth)

Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2013

Profieinsätze bei Bayern München: 4 Spiele, 1 Tor

Durfte während Guardiolas berühmten ersten Trainingslager in Riva del Garda ("Thiago oder nix") Profiluft schnuppern - und bleiben. Für Bundesligaeinsätze reichte es nicht, aber immerhin bis Oktober 2016 für zwei Einsätze in der Champions League und zwei im DFB-Pokal. Jürgen Klinsmann nominierte den Jungprofi und Regionalligabomber (insgesamt 25 Tore in 51 Spielen) 2014 dennoch für das US-Team bei der der WM in Brasilien. Dort wurde Green zum jüngsten WM-Torschützen der Geschichte. Zur Belohnung gab es eine mittelerfolgreiche Leihe zum HSV (5 Bundesligaspiele), ein eher ernüchternder Verkauf zum VfB Stuttgart (10 Zweitligaspiele, 1 Tor) und schließlich ab 2017 endlich der Durchbruch bei Greuther Fürth - Bundesliga-Aufstieg mit neun Green-Toren in der vergangenen Saison inklusive.

Gianluca Gaudino (zentrales Mittelfeld, 24 Jahre, SV Sandhausen)

Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2014

Profieinsätze für Bayern München: 10 Spiele, 0 Tore

Für die allermeisten, die mit den Gedankengängen von Guardiola nicht ganz so vertraut sind, feierte der damals 17-Jährige beim Bundesliga-Auftaktspiel zur Saison 2014/2015 gegen den VfL Wolfsburg ziemlich überraschend sein Debüt in der Bundesliga - als Spieler der Startelf. "Besser kann man kaum spielen. Es ist nicht einfach, mit 17 in der Allianz Arena aufzulaufen. Er hat ein paar sehr, sehr gute Pässe gespielt", lobte der Coach den Sohn des früheren Nationalspielers Maurizio Gaudino. Bald darauf folgten Gaudinos Debüt in der Champions League und ein Profivertrag, bis Saisonende kam er auf acht Bundesligaspiele und je einen Einsatz im DFB-Pokal und der Königsklasse. Im August 2015 sortierte Guardiola ihn aus, schickte ihn in die Regionalliga. Papa Maurizio zürnte, beschwerte sich, dass dies anders abgesprochen sei. Im Januar 2016 ließ sich Gianluca, der seine gesamte Jugend bei Bayern verbracht hatte, zum FC St. Gallen ausleihen, 2017 kaufte ihn Chievo Verona für 50.000 Euro von Bayern ab. Er kam so zu zwei Einsätzen in der Serie A. Nach einer recht erfolgreichen Station in der Schweiz bei den Young Boys und insgesamt 93 Einsätzen in der Schweizer Super League (5 Tore, 13 Assists) wechselte er diesen Sommer zum SV Sandhausen.

Sinan Kurt (Offensiv-Allrounder, 25 Jahre, vereinslos)

Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2014

Profieinsätze für Bayern München: 1 Spiel, 0 Tore

Im Gegensatz zu den meisten anderen in dieser Liste stammt Kurt nicht aus der Bayern-Jugend. 1,1 Millionen Euro sollen die Münchner 2014 für den Teenie an Borussia Mönchengladbach überwiesen haben. Nicht die lohnendste Investition: 44 Minuten durfte Kurt in der Bundesliga mitwirken. Als Kurt es für eine gute Idee hielt, während eines Kurzurlaubs mit Kumpels an der Cote d'Azur einen Helikopter für die 43 Kilometer von Cannes nach St. Tropez zu chartern, strich ihn Bayern sogar kurzzeitig aus dem Regionalliga-Kader. Auch bei Hertha BSC lief es sportlich nicht viel besser, in zweieinhalb Jahren kam Kurt zu zwei Bundesligaeinsätzen mit vier Spielminuten. Nach Stationen bei den turbulenten Investorenklubs WSG Tirol, SV Straelen und FC Nitra aktuell vereinslos.

Daniels Ontuzans (Offensives Mittelfeld, 21 Jahre, SC Freiburg 2)

Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2014

Profieinsätze für Bayern München: 1 Spiel, 0 Tore

Daniels Ontuzans war gerade mal 14 Jahre alt, als Pep Guardiola ihn bei den Profis mittrainieren ließ. Der Lette war 2010 aus der Jugend des FC Augsburg zu den Bayern gewechselt und durchlief in München die Jugendmannschaften und spielte viermal für die Zweitverwertung. In der vergangenen Saison durfte er in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den 1. FC Düren drei Minuten ran. Nach einer ernüchternden halbjährigen Leihe ohne einen einzigen Einsatz in St. Gallen seit diesem Sommer bei Freiburgs Zweitverwertung in der 3. Liga.

Alessandro Schöpf (Rechtes Mittelfeld, 27 Jahre, Arminia Bielefeld)

Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2014

Profieinsätze für Bayern München: 0 Spiele, 0 Tore

Durfte beim im Wintertrainingslager 2014 zum ersten Mal mit den Profis mittrainieren. Obwohl ihm alle Verantwortlichen großes Talent und Trainingsfleiß attestierten, reichte es zu keinem Profieinsatz. Ging im Juli 2014 zum 1. FC Nürnberg und 2016 für fünf Millionen Euro Ablöse zu Schalke. Blieb auch nach dem Schalker Abstieg Bundesligist und spielt künftig für Arminia Bielefeld.

Benno Schmitz (Rechter Verteidiger, 26 Jahre, 1. FC Köln)

Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2014

Profieinsätze für Bayern München: 0 Spiele, 0 Tore

Wegen akuter Personalnot durfte Schmitz im April 2014 mit den Profis mittrainieren und stand auch im Spieltagskader für das Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig. Wechselte anschließend zu Red Bull Salzburg. In Leipzig wurde er schließlich doch noch Bundesligaspieler. Gehört beim 1. FC Köln seit 2018 zum erweiterten Stamm.

Antonio Trograncic (zentrales Mittelfeld, 21 Jahre, vereinslos)

Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2015

Profieinsätze bei Bayern München: 0 Spiele, 0 Tore

Guardiola berief den damals 15-Jährigen 2015 zum Training der Profis. Immerhin galt der in Bad Aibling Geborene als "Wunderkind" und "neuer Toni Kroos". Nun ja: Im Januar 2017 zog es Trograncic zur U17 von Ajax Amsterdam, im November 2017 zur U19 von Dinamo Zagreb, 2019 schließlich zur zweiten Mannschaft des TSV 1860 München. Fünfte Liga statt Champions League. Seit diesem Sommer vereinslos.​

Resul Türkkalesi (Defensives Mittelfeld, Außenverteidiger, 23 Jahre, Usak Spor)

Trainingsdebüt den Profis von Bayern München: 2015

Profieinsätze bei Bayern München: 0 Spiele, 0 Tore

Der gebürtige Pasinger war ein Spieler wie aus dem Lehrbuch des idealen Pep-Guardiola-Spielers: polyvalent und passstark. Mit 17 durfte er regelmäßig bei den Profis mittrainieren, zu höheren Weihen reichte es aber nie. Im Juli 2019 lief sein Vertrag bei der zweiten Mannschaft aus, nach 36 Regionalligaspielen war Türkkalesi vereinslos. Ein halbes Jahr später unterschrieb der einstige U18-Nationalspieler der Türkei einen Vertrag beim Zweitligisten Usak Spor. Dort Stammspieler.

Fabian Benko (Offensives Mittelfeld, 23 Jahre, SSV Ulm)

Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2015

Profieinsätze für Bayern München: 1 Spiel, 0 Tore

Gehörte sogar schon in der Sommervorbereitung 2015/16 zum Profikader und durfte auch in Doha vorspielen. Der gebürtige Münchner galt als so talentiert, dass er es als einer von 16 Talenten aus Deutschland sogar in die Vorauswahl zur Golden-Boy-Auszeichnung 2018 schaffte. Den räumte am Ende Matthijs de Ligt ab, der heute für Juventus spielt. Fabian Benko wechselte nach einem Profieinsatz für die Bayern 2018 zum LASK nach Österreich, wo er es aber nur auf drei Einsätze in der österreichischen Bundesliga brachte und vorwiegend bei der Quasi-Zweitverwertung FC Juniors OÖ in der zweiten Liga eingesetzt wurde. Diesen Sommer der Wechsel zum SSV Ulm in die Regionalliga - immerhin ein Kooperationspartner der Bayern.

Felix Pohl (Rechter Verteidiger, 24 Jahre, Karriere beendet)

Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2015

Profieinsätze für Bayern München: 0 Spiele, 0 Tore

2012 war Pohl vom TSV 1860 Rosenheim in die U16 des FC Bayern gewechselt, im Sommer 2015 durfte er unter Pep Guardiola mit zur Tour nach Shanghai. Nach 45 Spielen für die zweite Mannschaft des Rekordmeisters in der Regionalliga beendete er 2017 seine Karriere.

Milos Pantovic (Offensives Mittelfeld, 25 Jahre, VfL Bochum)

Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2015

Profieinsätze bei Bayern München: 1 Spiel, 0 Tore

Der gebürtige Münchner wechselte als Elfjähriger vom FC Rot-Weiß Oberföhring zum FC Bayern und war von 2015 bis 2018 fester Bestandteil und Leistungsträger der zweiten Mannschaft. 2015 durfte er eine Minute in der Bundesliga spielen, 2016 durfte er noch einmal im Wintertrainingslager in Doha vorspielen. Für einen dauerhaften Platz bei den Profis reichte es aber nicht, sodass er im Sommer 2018 ablösefrei nach Bochum in die 2. Liga ging. Dort entwickelte er sich gemeinsam mit der Mannschaft kontinuierlich weiter. Belohnung: Der Aufstieg 2021 und der Weg in die Bundesliga auf dem zweiten Bildungsweg.

Phillipp Steinhart (Linker Verteidiger, 29 Jahre, TSV 1860 München)

Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2015

Profieinsätze für Bayern München: 0 Spiele, 0 Tore

Durfte mit der Empfehlung von einem Zweitligaspiel und 40 Spielminuten für den TSV 1860 München in der Saison 2013/14 ein Jahr drauf als 23-Jähriger im Sommer 2015 mit auf den Bayern-Trip nach Shanghai. Ging anschließend zur zweiten Mannschaft, für die er verpflichtet worden war - und setzte seinen erstaunlichen Karriereweg konsequent fort: 2016 Wechsel zu den Sportfreunden Lotte, 2017 die Rückkehr zu 1860. Dort seitdem Stammspieler in Liga drei.

Rico Strieder (Zentrales Mittelfeld, 29 Jahre, PEC Zwolle)

Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2015

Profieinsätze für Bayern München: 1 Spiel, 0 Tore

Wegen akuter Personalnot wurde der Mittelfeldspieler der zweiten Mannschaft von Guardiola in den Profikader berufen - und spielte gegen Bayer Leverkusen gleich von Beginn an. Bayern verlor mit dem Aushilfslinksverteidiger Strieder 0:2 gegen Leverkusen. Wechselte anschließend nach Utrecht in die Eredivisie, ist seit vergangener Saison in Zwolle. Bei beiden Klubs zumeist Stammspieler.​

Lukas Görtler (Sturm, 27 Jahre, FC St. Gallen)

Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2015

Profieinsätze für Bayern München: 1 Spiel, 0 Tore

Wurde wie Strieder von Guardiola für das Spiel gegen Leverkusen berufen - und in der 72. Minute für Claudio Pizarro eingewechselt. Ging anschließend für zwei Jahre zum 1. FC Kaiserslautern, dann nach Utrecht, seit 2019 Stammspieler beim FC St. Gallen in der Schweizer Super League, seit der laufenden Saison sogar Kapitän.

Marco Friedl (Innenverteidiger, 23 Jahre, SV Werder Bremen)

Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2016

Profieinsätze bei Bayern München: 2 Spiele, 0 Tore

David Alabas Kumpel war einer von fünf Spielern, die sich Pep Guardiola während seines letzten Wintertrainingslagers mit den Bayern in Katar ausführlich anschaute. Sein Debüt bei den Profis feierte der Österreicher aber erst Ende 2017 unter Jupp Heynckes - als David Alaba mal verletzt war. Wenige Wochen später wurde er zum Spielpraxissammeln nach Bremen verliehen - und blieb bis heute. 2019 kaufte ihn Werder für 3,5 Millionen Euro, er ist unumstrittener Stammspieler beim Absteiger.

Niklas Dorsch (Defensives Mittelfeld, 23 Jahre, FC Augsburg)

Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2016

Profieinsätze für Bayern München: 1 Spiel, 1 Tor

Der überragende Spieler beim triumphalen Finale der U21-Europameisterschaft gehörte ebenfalls zu den Spielern, die sich Guardiola im Januar 2016 in Doha anschaute. Auch er feierte sein Bayerndebüt aber erst rund eineinhalb Jahre später als 18-Jähriger unter Heynckes. Wechselte 2018 nach Heidenheim in die 2. Liga, 2020 dann nach Gent nach Belgien, um jetzt diesen Sommer für 7,5 Millionen Euro Ablöse zum FC Augsburg zu gehen. Die Investition sollte sich für den FCA auszahlen.

Christian Früchtl (Torwart, 21 Jahre, FC Bayern München)

Trainingsdebüt bei den Profis von Bayern München: 2016

Profieinsätze für Bayern München: 0 Spiele, 0 Tore

Der Torwart durfte mit gerade einmal 15 Jahren ebenfalls mit ins Doha-Trainingslager 2016. Als dritter Torwart ohne Einsatz Deutscher Meister 2018, 2019, 2020. Wechselte sich in der zweiten Mannschaft der Bayern von 2017 bis 2020 mit Ron-Thorben Hoffmann ab. Ließ sich letzte Saison nach Nürnberg verleihen. Statt der erhofften Spielpraxis bekam er vor allem die Gelegenheit, nun alle Ersatzbänke der letztjährigen Zweitligisten zu kennen. Kehrte zurück zum FC Bayern, brach sich im Juni das Schlüsselbein.