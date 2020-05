FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf heute live: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Bundesliga-Übertragung

Der FC Bayern München hat am Samstag in der Bundesliga Fortuna Düsseldorf zu Gast. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Der schreitet mit großen Schritten auf die deutsche Meisterschaft zu. Aufsteiger soll am Samstag um 18.30 Uhr kein Hindernis darstellen, wenn sich die am 29. Spieltag weiter dem Saisonende nähert.

Die Bilanz des deutschen Rekordmeisters nach der Fortsetzung in der Bundesliga ist makellos. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick fuhr zwei Pflichtsiege gegen Union Berlin (2:0) und Eintracht Frankfurt (5:2) ein und besiegte am Dienstag den BVB mit 1:0. Der goldene Treffer von Joshua Kimmich könnte im Titelkampf der Bundesliga richtungsweisend gewesen sein.

Fortuna Düsseldorf, das Team von Uwe Rösler, schöpfte am Mittwochabend neuen Mut, als man ein 0:1 gegen den noch in einen 2:1-Heimsieg ummünzte. F95 steht aktuell auf dem drittletzten Tabellenplatz, was wiederum die Relegation bedeuten würde. Mit 27 Zählern sitzt man den "Vorderleuten" im Nacken. Im Lager der Düsseldorfer weiß man aber um die Schwere der Aufgabe in der Allianz Arena, ein Punkt wäre mehr als nur ein Achtungserfolg.

FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga im Fernsehen und im Internet. Und: Hier erfahrt Ihr sogar alles zu den Aufstellungen, dem Direktvergleich und den Highlights der Begegnung.

FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Die Bundesliga am Samstagabend

Duell FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf Datum Samstag, 30. Mai - 18.30 Uhr Ort Allianz Arena, München Zuschauer keine (Geisterspiel)

FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV sehen: Wer zeigt das Spiel?

Der FC Bayern München hat zum Samstagabend-Top-Spiel der Bundesliga Fortuna Düsseldorf in der Allianz Arena zu Gast. Alle Fans der beiden Teams hoffen natürlich darauf, dass die Bundesliga heute live im Free-TV gezeigt / übertragen wird. Ob dem so ist, das erfahrt Ihr in diesem Abschnitt.

FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Free-TV sehen?

Die Bundesliga wurde nach Restart ein ums andere Mal im Free-TV auf Sky Sport News HD gezeigt / übertragen. Doch wie sieht es an diesem Samstag aus, läuft das Duell FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf dort heute live?

Leider nein, denn Sky zeigte nur die ersten beiden Spieltage (26 und 27) nach der Wiederaufnahme der Saison dort im frei empfangbaren Fernsehen. Zudem galt dies nur für die Spiele am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr, welche dann live im TV und in der Konferenz übertragen wurden.

Da FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf aber um 18.30 Uhr beginnt, kommt das Spiel heute nicht live im Free-TV. Die Übertragungsrechte liegen einzig und allein bei einem Pay-TV-Sender.

FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Pay-TV auf Sky sehen

Der FC Bayern München und sein Spiel gegen Fortuna Düsseldorf werden heute um 18.30 Uhr live im TV bei Sky gezeigt / übertragen. Sky ist der Sender, der für die Bundesliga am Samstag zuständig ist und diese in voller Länge live im Fernsehen überträgt.

Der Bezahlsender, der in Unterföhring bei München sitzt, überträgt die Partie FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf heute exklusiv auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD. Die Vorberichte zum Spiel könnt Ihr bereits um 17.30 Uhr sehen. Pünktlich zum Anpfiff um 18.30 Uhr wird dann live aus der Allianz Arena berichtet.

Normalerweise bietet Sky die Bundesliga live als Einzelspiel und in der Konferenz an, da jedoch keine Parallelspiele steigen, kommt FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf nur in voller Länge als Einzelspiel.

FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV bei Sky - alle Details zur Übertragung:

Vorberichte : Ab 17.30 Uhr

: Ab 17.30 Uhr Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD Kommentator: Kai Dittmann

Wie schon in der vergangenen Woche, als der FC Bayern am Samstagabend gegen spielte, wird das tipico Topspiel der Woche von Kai Dittmann am Mikrofon begleitet.

Eine Sache hier noch ergänzend: Ihr könnt Sky nur nutzen, wenn Ihr ein Abonnement besitzt. Dieses müsst Ihr noch vor Beginn der vollen 90 Minuten FCB vs. Düsseldorf abgeschlossen haben. Einen Überblick zu den Kosten und Konditionen des TV-Abonnements bei Sky lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.

FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Im Free-TV kommt die Begegnung FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf heute nicht live, für das Fernsehbild von Sky müsst Ihr zahlen. Wie sieht es also im Internet aus? Gibt es einen LIVE-STREAM, der die vollen 90 Minuten des Spiels zeigt? Gleich wisst Ihr mehr.

FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf heute bei Sky Go im LIVE-STREAM schauen

Sky hat auch im Internet seine Finger im Spiel, wenn es um die Übertragung von FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf geht. Sky Go ist der Streamingdienst des Bezahlsenders und steht so für alle TV-Abonnenten von Sky mit dem entsprechenden Paket zur Verfügung.

Sky-Kunden können sich mit Ihren Login-Daten auf dem Portal anmelden und die Übertragung des Spiels abrufen. Heißt: Sky Go zeigt FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Stream - für alle Kunden des Senders geht das kostenlos.

Auch für den LIVE-STREAM gilt: Um 17.30 Uhr erfolgt der Startschuss mit den Vorberichten und um 18.30 Uhr empfängt Euch Kai Dittmann aus der Allianz Arena.

FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Stream bei Sky Ticket sehen

Mit Sky Ticket bietet Sky eine zweite Möglichkeit an, FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf live streamen zu können. Der große Vorteil vom Sky Ticket liegt auf der Hand: Spontan und ohne lange Mindestlaufzeiten könnt Ihr Euch hier ein Abo zulegen und noch heute Zugriff zur Übertragung der Bundesligapartie in voller Länge erlangen.

Das Abo bei Sky Ticket berechtigt Euch dazu, auf den LIVE-STREAM im Internet zuzugreifen, mit dem Ihr das Spiel am PC, Laptop, Tablet oder Smartphone schauen könnt.

Derzeit bietet Sky Ticket das "End of Season Ticket" an, mit dem Ihr alle restlichen Sky-Übertragungen der Bundesligasaison abrufen könnt. Alle Details dazu findet Ihr auf der offiziellen Webseite von Sky Ticket unter diesem Link.

Um diesen Abschnitt zu Ende zu bringen, noch die Information, dass DAZN die vollen 90 Minuten von FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf nicht im LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Der Sender ist nur für die Bundesliga zuständig, wenn ...

Spiele am Freitagabend im LIVE-STREAM ausgestrahlt werden

Spiele am Sonntag um 13.30 Uhr stattfinden

Spiele am Montagabend im LIVE-STREAM ausgestrahlt werden

FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf: DAZN zeigt Euch die Highlights der Bundesliga

Ihr habt die vollen 90 Minuten des Spiels FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und im LIVE-STREAM verpasst? Das ist ärgerlich, aber kein Grund zur Verzweiflung.

Denn obwohl DAZN die ganze Partie nicht im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen hat, hat der Sender einen echten Top-Service für Euch. Die Highlights des Spiels Bayern München gegen Düsseldorf gibt es nämlich rund 40 Minuten nach Ende der Begegnung auf der DAZN-Plattform für Euch zum Abruf.

Solltet Ihr noch kein Abo beim Streaming-Dienst besitzen, könnt Ihr das Angebot heute sogar völlig kostenlos nutzen. Neukunden bekommen den ersten Monat der Mitgliedschaft nämlich geschenkt, der Gratismonat macht's möglich. Hier gibt's alle Infos zur Anmeldung bei DAZN!

In einem separaten Artikel erfahrt Ihr zudem, wie es nach dem Probemonat weitergeht und wieviel DAZN für ein reguläres Abonnement verlangt.

FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf heute im LIVE-TICKER verfolgen

Alternativ zur Übertragung der Partie FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf bei Sky im TV oder LIVE-STREAM, gibt es auch einen LIVE-TICKER zur Partie.

Dafür legen wir Euch den von Goal ans Herz, der alles Wichtige von der Begegnung in der Allianz Arena mitbringt. Hier bekommt Ihr alle wichtigen Szenen ausführlich geschildert und seid damit ständig auf Ballhöhe.

Zudem umfasst der kostenlose Service eine ausführliche Vorberichterstattung und somit eine ideale Ergänzung zur TV-Übertragung. Klickt Euch hier direkt zum LIVE-TICKER von Goal zu Bayern München gegen Fortuna Düsseldorf!

FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und im LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hansi Flick und Uwe Rösler gilt gegen 17.30 Uhr das Augenmerk. Welche Aufstellung wählt der jeweilige Trainer für das Duell FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf? Hier erfahrt Ihr es, wenn die Line-Ups da sind.

FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf: Die Übertragung heute im Überblick

FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf heute live... ... im TV ... ... auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD ... im LIVE-STREAM ... ... bei Sky Go und Sky Ticket ... in den Highlights ... ... bei DAZN ... im LIVE-TICKER ... ... bei Goal

FC Bayern München vs. Fortuna Düsseldorf: Der ewige Vergleich beider Teams

Spiele insgesamt : 53

: 53 Unentschieden : 10

: 10 Siege FC Bayern München : 31

: 31 Siege Fortuna Düsseldorf : 12

: 12 Torverhältnis: 120:69 zugunsten des FC Bayern München

Quelle: Fussballdaten.de

