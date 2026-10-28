Für den FC Bayern München sollte das DFB-Pokalspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg heute Abend eine machbare Aufgabe sein. Trotz des Klassenunterschieds wird die Partie der zweiten Runde in der Münchner Allianz Arena ausgetragen.
Ab 20:45 Uhr spielen beide Teams um den Einzug ins Achtelfinale, nachdem sie in der ersten Runde deutliche Siege einfahren konnten (Bayern gewann 4:1 in Osnabrück, Magdeburg 4:0 gegen Bahlingen).
Wo die Begegnung heute live im Free-TV läuft – ob in der ARD, im ZDF oder bei RTL –, verrät GOAL.
FC Bayern München (FCB) vs. 1. FC Magdeburg: Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen
Fußballfans können die Partie heute problemlos von der Couch aus im Free-TV in der ARD streamen oder einschalten. Das ZDF und RTL setzen diese Woche auf andere Pokalkracher, weshalb Das Erste in der Allianz Arena live vor Ort ist.
Wer ohnehin alle Spiele live sehen möchte, greift auf den Pay-TV-Sender Sky zurück. Durch den Kauf von Sky durch RTL Deutschland lässt sich die Begegnung heute zudem über den kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ mitverfolgen.
Spiel
FC Bayern München - 1. FC Magdeburg
Datum
28. Oktober 2026
Anstoß
20:45 Uhr
Ort
Allianz Arena, München
Übertragung live im Free-TV
ARD
Übertragung im kostenlosen Livestream
sportschau.de
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
Sky / Sky Go / WOW / RTL+
FC Bayern München (FCB) vs. 1. FC Magdeburg: Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen - Übertragung bei RTL+ und Sky
Kai Dittmann kommentiert heute live für Sky das Spiel des FC Bayern gegen Magdeburg. Das David-gegen-Goliath-Duell wird auf Sky Sport UHD übertragen und steht zudem als Livestream über Sky Go oder WOW bereit, wofür ein Abo nötig ist.
Da RTL+ das Live-Bild von Sky übernimmt, ist Dittmanns Kommentar auch dort im Stream zu hören.
Fußball heute live: FC Bayern München vs. Magdeburg bei Sky und RTL+
Übertragungsstart
20:30 Uhr
Kommentator
Kai Dittmann
FC Bayern München (FCB) vs. 1. FC Magdeburg: Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen - Übertragung in der ARD
Das Erste geht heute ab 20:15 Uhr auf Sendung, um auf das Pokalspiel einzustimmen.
Neben Moderator Alexander Schlüter und Kommentator Philipp Sohmer liefert ARD-Experte Bastian Schweinsteiger die Analysen zum Spiel.
Alternativ zur klassischen TV-Ausstrahlung lässt sich die gesamte Übertragung auch problemlos im kostenfreien Livestream auf sportschau.de streamen.
Fußball heute live: FC Bayern München vs. Magdeburg in der ARD
Übertragungsstart
20:15 Uhr
Moderator
Alexander Schlüter
Experte
Bastian Schweinsteiger
Kommentator
Philipp Sohmer
FC Bayern München (FCB) vs. 1. FC Magdeburg: Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen - Duelle in der 2. Runde
Termin
Begegnung
Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach – FC Augsburg
Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr
Rot-Weiss Essen – RB Leipzig
Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr
VfL Bochum – 1. FSV Mainz 05
Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr
Hamburger SV – Eintracht Frankfurt
Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr
Borussia Dortmund – SV Werder Bremen
Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr
Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SC
Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr
1. FC Köln – 1. FC Union Berlin
Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr
SV Elversberg – SV Darmstadt 98
Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr
SSV Jeddeloh II – Hertha BSC
Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr
Dynamo Dresden – FC Schalke 04
Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr
SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart
Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr
SC Freiburg – VfL Wolfsburg
Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr
Holstein Kiel – TSG 1899 Hoffenheim
Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr
Hannover 96 – 1. FC Kaiserslautern
Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr
Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Nürnberg
Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr
FC Bayern München – 1. FC Magdeburg