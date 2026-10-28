Für den FC Bayern München sollte das DFB-Pokalspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg heute Abend eine machbare Aufgabe sein. Trotz des Klassenunterschieds wird die Partie der zweiten Runde in der Münchner Allianz Arena ausgetragen.

Ab 20:45 Uhr spielen beide Teams um den Einzug ins Achtelfinale, nachdem sie in der ersten Runde deutliche Siege einfahren konnten (Bayern gewann 4:1 in Osnabrück, Magdeburg 4:0 gegen Bahlingen).

Wo die Begegnung heute live im Free-TV läuft – ob in der ARD, im ZDF oder bei RTL –, verrät GOAL.

FC Bayern München (FCB) vs. 1. FC Magdeburg: Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen

Fußballfans können die Partie heute problemlos von der Couch aus im Free-TV in der ARD streamen oder einschalten. Das ZDF und RTL setzen diese Woche auf andere Pokalkracher, weshalb Das Erste in der Allianz Arena live vor Ort ist.

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Wer ohnehin alle Spiele live sehen möchte, greift auf den Pay-TV-Sender Sky zurück. Durch den Kauf von Sky durch RTL Deutschland lässt sich die Begegnung heute zudem über den kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ mitverfolgen.

Spiel FC Bayern München - 1. FC Magdeburg Datum 28. Oktober 2026 Anstoß 20:45 Uhr Ort Allianz Arena, München Übertragung live im Free-TV ARD Übertragung im kostenlosen Livestream sportschau.de Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW / RTL+

FC Bayern München (FCB) vs. 1. FC Magdeburg: Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen - Übertragung bei RTL+ und Sky

Kai Dittmann kommentiert heute live für Sky das Spiel des FC Bayern gegen Magdeburg. Das David-gegen-Goliath-Duell wird auf Sky Sport UHD übertragen und steht zudem als Livestream über Sky Go oder WOW bereit, wofür ein Abo nötig ist.

Da RTL+ das Live-Bild von Sky übernimmt, ist Dittmanns Kommentar auch dort im Stream zu hören.

Fußball heute live: FC Bayern München vs. Magdeburg bei Sky und RTL+

Übertragungsstart 20:30 Uhr Kommentator Kai Dittmann

FC Bayern München (FCB) vs. 1. FC Magdeburg: Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen - Übertragung in der ARD

Das Erste geht heute ab 20:15 Uhr auf Sendung, um auf das Pokalspiel einzustimmen.

Neben Moderator Alexander Schlüter und Kommentator Philipp Sohmer liefert ARD-Experte Bastian Schweinsteiger die Analysen zum Spiel.

Alternativ zur klassischen TV-Ausstrahlung lässt sich die gesamte Übertragung auch problemlos im kostenfreien Livestream auf sportschau.de streamen.

Fußball heute live: FC Bayern München vs. Magdeburg in der ARD

Übertragungsstart 20:15 Uhr Moderator Alexander Schlüter Experte Bastian Schweinsteiger Kommentator Philipp Sohmer

FC Bayern München (FCB) vs. 1. FC Magdeburg: Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen - Duelle in der 2. Runde