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Filip Knopp
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FC Bayern München (FCB) vs. 1. FC Magdeburg: Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen

Bayern München - Magdeburg
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Der FC Bayern München empfängt heute den 1. FC Magdeburg im DFB-Pokal. Doch wo ist das ungleiche Duell zwischen dem Rekordmeister und dem Zweitligisten eigentlich live zu sehen? Ob ARD, ZDF oder RTL das Spiel heute kostenlos im Free-TV übertragen, teilt GOAL mit.

Für den FC Bayern München sollte das DFB-Pokalspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg heute Abend eine machbare Aufgabe sein. Trotz des Klassenunterschieds wird die Partie der zweiten Runde in der Münchner Allianz Arena ausgetragen.

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Ab 20:45 Uhr spielen beide Teams um den Einzug ins Achtelfinale, nachdem sie in der ersten Runde deutliche Siege einfahren konnten (Bayern gewann 4:1 in Osnabrück, Magdeburg 4:0 gegen Bahlingen).

Wo die Begegnung heute live im Free-TV läuft – ob in der ARD, im ZDF oder bei RTL –, verrät GOAL.

FC Bayern München (FCB) vs. 1. FC Magdeburg: Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen

Fußballfans können die Partie heute problemlos von der Couch aus im Free-TV in der ARD streamen oder einschalten. Das ZDF und RTL setzen diese Woche auf andere Pokalkracher, weshalb Das Erste in der Allianz Arena live vor Ort ist.

Wer ohnehin alle Spiele live sehen möchte, greift auf den Pay-TV-Sender Sky zurück. Durch den Kauf von Sky durch RTL Deutschland lässt sich die Begegnung heute zudem über den kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ mitverfolgen.

Spiel

FC Bayern München - 1. FC Magdeburg

Datum

28. Oktober 2026

Anstoß

20:45 Uhr

Ort

Allianz Arena, München

Übertragung live im Free-TV

ARD

Übertragung im kostenlosen Livestream

sportschau.de

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW / RTL+

FC Bayern München (FCB) vs. 1. FC Magdeburg: Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen - Übertragung bei RTL+ und Sky

Kai Dittmann kommentiert heute live für Sky das Spiel des FC Bayern gegen Magdeburg. Das David-gegen-Goliath-Duell wird auf Sky Sport UHD übertragen und steht zudem als Livestream über Sky Go oder WOW bereit, wofür ein Abo nötig ist.

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Da RTL+ das Live-Bild von Sky übernimmt, ist Dittmanns Kommentar auch dort im Stream zu hören.

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Fußball heute live: FC Bayern München vs. Magdeburg bei Sky und RTL+

Übertragungsstart

20:30 Uhr

Kommentator

Kai Dittmann

FC Bayern München (FCB) vs. 1. FC Magdeburg: Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen - Übertragung in der ARD

Das Erste geht heute ab 20:15 Uhr auf Sendung, um auf das Pokalspiel einzustimmen.

Neben Moderator Alexander Schlüter und Kommentator Philipp Sohmer liefert ARD-Experte Bastian Schweinsteiger die Analysen zum Spiel.

Alternativ zur klassischen TV-Ausstrahlung lässt sich die gesamte Übertragung auch problemlos im kostenfreien Livestream auf sportschau.de streamen.

Fußball heute live: FC Bayern München vs. Magdeburg in der ARD

Übertragungsstart

20:15 Uhr

Moderator

Alexander Schlüter

Experte

Bastian Schweinsteiger

Kommentator

Philipp Sohmer

FC Bayern München (FCB) vs. 1. FC Magdeburg: Fußball heute live im Free-TV bei ARD, ZDF, RTL oder nur Sky? DFB-Pokal im TV und Livestream sehen - Duelle in der 2. Runde

Termin

Begegnung

Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr

SG Sonnenhof Großaspach – FC Augsburg

Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr

Rot-Weiss Essen – RB Leipzig

Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr

VfL Bochum – 1. FSV Mainz 05

Di., 27.10.2026, 18:00 Uhr

Hamburger SV – Eintracht Frankfurt

Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr

Borussia Dortmund – SV Werder Bremen

Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr

Borussia Mönchengladbach – Karlsruher SC

Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr

1. FC Köln – 1. FC Union Berlin

Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr

SV Elversberg – SV Darmstadt 98

Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr

SSV Jeddeloh II – Hertha BSC

Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr

Dynamo Dresden – FC Schalke 04

Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr

SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart

Mi., 28.10.2026, 18:00 Uhr

SC Freiburg – VfL Wolfsburg

Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr

Holstein Kiel – TSG 1899 Hoffenheim

Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr

Hannover 96 – 1. FC Kaiserslautern

Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr

Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Nürnberg

Mi., 28.10.2026, 20:45 Uhr

FC Bayern München – 1. FC Magdeburg

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