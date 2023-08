FC Bayern München: FCB bricht dank Kane-Deal offenbar eigenen Rekord

Der Transfer von Harry Kane zum FC Bayern München lohnt sich für den Rekordmeister offenbar auch in wirtschaftlicher Hinsicht.

WAS IST PASSIERT? Die Bild berichtet, dass der FC Bayern am vergangenen Samstag, nachdem der Transfer von Harry Kane offiziell verkündet war, einen Rekord-Umsatz an Merchandising-Artikeln in Shops und online eingefahren hat.

Damit soll die vorherige Bestmarke deutlich übertroffen worden sein, die am Tag des Champions-League-Endspiels im Jahr 2020 aufgestellt wurde. Der FCB soll demnach am Samstag weit über 10.000 Kane-Trikots mit der Rückennummer 9 verkauft haben.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Kane war am vergangenen Wochenende nach wochenlangen Spekulationen vom FCB verpflichtet worden. Der Stürmer kostet die Münchner angeblich 100 Millionen Euro Ablöse sowie mögliche Boni in Höhe von 20 Millionen.

Kane feierte am Samstag sein Debüt für den FCB, verlor mit seinem neuen Team jedoch den Supercup gegen RB Leipzig deutlich mit 0:3.