FC Bayern München: Die Aufstellung gegen PSG im Champions-League-Finale

Der FC Bayern München trifft im Champions-League-Finale auf PSG. Goal wirft einen Blick auf die mögliche Aufstellung.

Im Finale der trifft der amtierende französische Meister auf den amtierenden deutschen Titelträger . Anstoß der Partie ist am Sonntag, den 23. August, um 21 Uhr im Estadio da Luz in Lissabon.

Im Vorfeld des Endspiels stellt sich vor allem die Frage, welche Aufstellungen PSG-Coach Thomas Tuchel und Bayern-Trainer Hansi Flick auf den Platz schicken werden.

Auf beiden Seiten ergeben sich im Hinblick auf die mögliche Aufstellung einige personelle Optionen. Wir werfen einen Blick auf die voraussichtlichen Aufstellungen.

PSG vs. FC Bayern: Die Aufstellung zum Champions-League-Achtelfinale

PSG vs. FC Bayern: Das Champions-League-Finale im Überblick

Duell Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München Datum Sonntag, 23. August 2020 | 21 Uhr Ort Estádio da Luz, Lissabon Zuschauer ohne Zuschauer

PSG vs. FC Bayern: Die Personalsituation beim FCB

Bayern-Coach Hansi Flick vertraute in den vergangenen drei Champions-League-Spielen gegen (3:0), Barcelona (8:2) und Chelsea (4:1) stets auf die gleiche Aufstellung. Vieles spricht dafür, dass auch im Finale gegen PSG dieselben elf Spieler in der Startformation stehen werden.

Ein Fragezeichen steht derzeit noch hinter dem Einsatz von Jerome Boateng. Der Innenverteidiger musste im Halbfinale gegen Lyon aufgrund von muskulären Problemen in der Halbzeit ausgewechselt werden. Sollte Boateng nicht rechtzeitig fit werden, könnte Niklas Süle seine Rolle einnehmen.

Darüber hinaus steht auch der zuletzt verletzte Rechtsverteidiger Benjamin Pavard wieder zur Verfügung. Gegen Lyon kam der Franzose in der 82. Minute für Leon Goretzka in die Partie. Ob er jedoch fit genug ist, um im Finale von Anfang zu spielen, ist fraglich.

Sollte Pavard gegen PSG beginnen, könnte Joshua Kimmich wieder auf seine bevorzugte Position im zentralen Mittelfeld rücken.

PSG vs. FC Bayern - die voraussichtliche Bayern-Aufstellung:

Die mögliche FCB-Startelf: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Thiago, Goretzka - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski

PSG vs. FC Bayern: Die Personalsituation bei Paris Saint-Germain

Auch bei Paris Saint-Germain deutet einiges darauf hin, dass Trainer Thomas Tuchel im Finale gegen den FC Bayern dieselbe Aufstellung auf den Platz schickt, die auch beim 3:0-Erfolg über RB Leipzig ran durfte.

Gleichermaßen hofft man beim französischen Meister jedoch noch auf einen Einsatz von Mittelfeldmotor Marco Verratti. Der Italiener laborierte zuletzt an einer Wadenverletzung, saß im Halbfinale gegen Leipzig dann wieder auf der Bank und wurde sieben Minuten vor Schluss eingewechselt.

Sofern Verratti für die Anfangsformation in Frage kommen sollte, würde er im zentralen Mittelfeld eine der Positionen neben Marquinhos einnehmen. Entweder Ander Herrera oder Leandro Paredes müssten dafür weichen.

PSG vs. FC Bayern - die voraussichtliche PSG-Aufstellung:

Die mögliche PSG-Startelf: Rico - Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat - Herrera, Marquinhos, Paredes - Di Maria, Neymar, Mbappe

PSG vs. FC Bayern: Die FCB-Aufstellung in den letzten drei Spielen

Die Startelf: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Thiago, Goretzka - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski

Die Startelf: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Thiago, Goretzka - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski

Die Startelf: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Thiago, Goretzka - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski

PSG vs. FC Bayern: Die PSG-Aufstellung in den letzten drei Spielen

Die PSG-Startelf: Rico - Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat - Herrera, Marquinhos, Paredes - Di Maria, Neymar, Mbappe

Die PSG-Startelf: Navas - Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat - Herrera, Marquinhos, Gueye - Sarabia, Neymar, Icardi

Die PSG-Startelf: Navas - Kurzawa, Silva, Kimpembe, Bakker - Gueye, Marquinhos, Verratti - Di Maria, Neymar, Icardi

PSG vs. FC Bayern: Die Aufstellungen beim letzten direkten Duell

Das letzte direkte Duell zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain in einem Pflichtspiel ereignete sich am 5. Dezember 2017. Damals setzten sich die Münchner am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase mit 3:1 durch. Mit diesen Aufstellungen gingen die beiden Teams damals ins Spiel:

FC Bayern: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Tolisso, Rudy - Coman, Rodriguez, Ribery - Lewandowski

PSG: Areola - Alves, Marquinhos, Silva, Kurzawa - Verratti, Rabiot, Draxler - Mbappe, Neymar, Cavani

