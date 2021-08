Am zweiten Spieltag der Bundesliga treffen der FC Köln und FC Bayern München aufeinander. Goal liefert alle Infos rund um die Übertragung.

Sein Sonntagsspiel bestreitet der FC Bayern München gegen den 1. FC Köln . Angepfiffen wird die Partie um 17:30 Uhr in der Münchener Allianz Arena. Nach dem Unentschieden gegen Gladbach und dem ersten Titel im Supercup gegen Dortmund möchte Julian Nagelsmann mit seinen Bayern nun nur allzu gern die ersten drei Punkte der noch jungen Saison in der Bundesliga einfahren.

Die Gastgeber aus München sind, gemessen an den eigenen Ansprüchen, durchwachsen in die neue Saison gestartet: In der Vorbereitung konnte kein Spiel gewonnen werden und der Auftakt gegen Gladbach blieb ohne Sieger. Der neue Trainer Julian Nagelsmann konnte trotzdem bereits einen Achtungserfolg landen: Am Dienstag gewann er gegen den BVB den Supercup, damit seinen ersten Titel beim neuen Verein und möchte nun natürlich an den Erfolg anknüpfen.

Die Gäste aus Köln möchten dies jedoch verhindern und konnten mit einem Erfolgserlebnis gegen Hertha BSC Berlin in die neue Saison starten.

Der Bundesligaklassiker zwischen Bayern und Köln geht in eine neue Runde. Wie wird die Begegnung heute ausgehen?

Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Bundesligabegegnung im TV, LIVE-STREAM, & LIVE-TICKER!

Bundesliga LIVE: FC Bayern München vs. 1. FC Köln im Überblick

Begegnung FC Bayern München - 1. FC Köln Datum Sonntag, 22. August 2021 Uhrzeit 17:30 Uhr Ort Allianz Arena | München

FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

Die von zahlreichen Fans mit Spannung erwartete Partie der Geißböcke in München wird heute um 17:30 Uhr angepfiffen und ist wie gewohnt nicht im Free-TV zu verfolgen. Die Übertragungsrechte für Sonntagsspiele der Bundesliga hat sich in dieser SaisonDAZN gesichert.

Möchten Fans der Bundesliga also auch diese spannende Begegnung live auf dem Smart-TV oder via Stream auf mobilen Devices verfolgen, so ist dies ausschließlich beim Streamingdienst aus München möglich.

FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute live im TV: DAZN zeigt den Sonntag der Bundesliga live

DAZN zeigt die Partie zwischen den beiden Traditionsvereinen heute live und in voller Länge. Die Vorberichterstattung zum Spiel startet bereits um 16:30 Uhr und liefert interessante Einblicke rund um die Begegnung. Angepfiffen wird das Spiel um 17:30 Uhr und von Jan Platte auf dem Kommentatorensitz begleitet.

Um die Partie live mitzuverfolgen benötigt Ihr ein Abo bei dem Streaminganbieter. Es bieten sich zwei Varianten der Mitgliedschaft an: Möchtet Ihr volle Flexibilität, so empfiehlt Euch Goal die Monatsmitgliedschaft bei DAZN. Diese kostet nur 4,99€/Monat und ist monatlich kündbar. Für 149,99€ könnt Ihr ein Jahresabonnement abschließen und spart Euch somit auf den Monat gerechnet etwas Geld.

Neukunden können das Angebot von DAZN sogar mit einem kostenlosen Probemonat auf Herz und Nieren testen und anschließend eine Entscheidung über das künftige Vertragsmodell treffen.

FC Bayern München vs. 1.FC Köln heute live im TV: Die DAZN-Übertragung in der Übersicht

Beginn der Übertragung : 16:30 Uhr

: 16:30 Uhr Anstoß : 17:30 Uhr

: 17:30 Uhr Sender : DAZN

: DAZN Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentar : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Ralph Gunesch

ℹ️ Kapselverletzung am Sprunggelenk - @Manuel_Neuer muss pausieren!



Alle Infos: https://t.co/Vi1uENtM9T — FC Bayern München (@FCBayern) August 19, 2021

FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute live: Die Bundesliga im LIVE-STREAM verfolgen

Mit DAZN könnt Ihr die Bundesligabegegnung natürlich auch auf Euren mobilen Geräten live verfolgen. Möchtet Ihr auf Eurem Handy, Tablet oder Laptop mitfiebern, so benötigt Ihr lediglich die DAZN-App bzw. könnt Ihr auf dem Laptop auch in Eurem Browser auf das Streamingangebot zugreifen.

Alle Informationen zur App findet Ihr hier.

FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute live: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Anpfiff der Bundesligapartie könnt Ihr hier die offiziellen Aufstellungen beider Mannschaften betrachten.

FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute live: Die Bundesliga im LIVE-TICKER verfolgen

Habt Ihr heute keine Zeit die Partie live und in voller Länge anzusehen, so bietet Euch Goal trotzdem die Möglichkeit nah an der Begegnung dran zu sein. Hier kommt Ihr zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal.

FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute live: Die Übertragung der Bundesliga im Überblick

Die Bundesliga heute...