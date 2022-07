Jetzt könnte es schnell gehen: Bayern München und der FC Barcelonahaben sich bezüglich eines Wechsels von Robert Lewandowski wohl angenähert.

Angeblich steht Robert Lewandowskis Wechsel vom FC Bayern München zum FC Barcelona kurz bevor. Wie das polnische Medium meczyki.pl vermeldet, kam es am Donnerstag zu einem Durchbruch in den Verhandlungen. Demnach seien die Unterschriften nur mehr Formalitäten und der Transfer könnte noch vor der Teampräsentation am Samstag vollzogen werden.

Zuvor hatte die Bild berichtete, dass Barca am Freitag mit einem deutlich erhöhten Angebot Bayerns Forderungen erfüllen könnte. Barcas vorheriges Angebot datierte von Ende Juni und soll bei 40 Millionen Euro plus möglichen Boni in Höhe von fünf Millionen Euro gelegen haben. Der FC Bayern fordert angeblich 50 Millionen.

Lewandowski will angeblich nicht in der Arena auflaufen

Lewandowski war nach seinem Urlaub am Dienstag ins Mannschaftstraining eingestiegen und hatte seitdem einen eher lustlosen Eindruck gemacht. Mehrmals sei der 33-jährige Stürmer aus Polen auch zu spät gekommen, außerdem habe er Strafen von Trainer Julian Nagelsmann verweigert. Lewandowski drängt trotz Vertrags bis 2023 auf einen Wechsel nach Barcelona.

Der FC Bayern präsentiert seine Mannschaft am Samstag in der Allianz Arena den Fans, laut tz will Lewandowski diesen Termin "unbedingt vermeiden". Bereits am Sonntag beginnt die einwöchige Vorbereitungsreise in die USA.

Außenseiterchancen auf eine Verpflichtung Lewandowskis wurden zuletzt auch Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea zugesprochen. Chelsea-Trainer Thomas Tuchel sagte in einer Medienrunde: "Ich glaube nicht, dass wir eine Chance haben. Aber wenn es eine geben sollte ... Er einer der besten Neuner."