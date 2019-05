FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der Bundesliga

Der FC Bayern München hat gegen Eintracht Frankfurt die Chance, den Meistertitel einzutüten. Goal sagt Euch, wo das Duell in TV und LIVE-STREAM läuft.

Nachdem der am vergangenen Wochenende in Leipzig den Meistertitel verpasste, haben die Bayern gegen nun die zweite und zugleich letzte Chance, den Ligagewinn zu sichern. Das Spiel in der Allianz Arena wird am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen.

Niko Kovac kann in seiner ersten Saison beim FC Bayern mit einem Sieg oder einem Punkt die Meisterschale in den Händen halten. Im Fernduell mit dem BVB hat der FCB die besseren Karten. Gleichzeitig ist das Spiel gegen den amtierenden DFB-Pokalsieger das Spiel, in dem Franck Ribery und Arjen Robben zum letzten Mal im Trikot des deutschen Rekordmeisters auflaufen. Ob Kovac die beiden verdienten Routiniers von Beginn an bringt, wird sich kurzfristig entscheiden.

Auf der Gegenseite hat die Mannschaft von Adi Hütter eine beeindruckende Saison hinter sich. Das Problem ist nur: Rebic, Jovic und Co. gehen langsam die Körner aus. Zuletzt scheiterte man in der Europa League famos kämpfend am FC Chelsea, in der Liga unterlag man gegen Leverkusen und Mainz. Verliert die Eintracht auch in München, dann rutschen die Hessen möglicherweise sogar auf Platz sieben ab.

Das Hinspiel in der Frankfurter Commerzbank Arena gewannen die Münchner klar mit 3:0.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen - alles zur -Übertragung am 34. Spieltag: Zudem liefert Goal alle Infos zu LIVE-TICKER, Highlights, dem direkten Vergleich und den Aufstellungen.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Alle Infos zum Bundesliga-Duell

Duell FC Bayern München - Eintracht Frankfurt Datum Samstag, 18. Mai 2019, 15.30 Uhr Ort Allianz Arena, München ( ) Zuschauer 75.000 Plätze

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV verfolgen - geht das?

Der FC Bayern München hat es in der eigenen Hand und kann am Samstag Meister werden. Ihr wollt live mit dabei sein und deswegen wissen, wo das Spiel Bayern vs. SGE heute live im TV übertragen wird? Dann seid Ihr hier genau richtig.

Das Free-TV spielt am letzten Spieltag der Saison 2018/19 schon einmal keine Rolle, wenn Ihr die Bundesliga heute live anschauen wollt. Die Rechte liegen allesamt bei Sky, wo die höchste deutsche Spielklasse live und in voller Länge zu sehen ist.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV bei Sky

Wer die Begegnung trotz der fehlenden Übertragung im Free-TV bei ARD, ZDF, usw. nicht verpassen will, der kann sich dem Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky zuwenden. Denn dieser zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV.

Wenn die Vorberichte zum letzten Bundesligaspieltag der Saison 2018/19 um 13.30 Uhr beginnen, wird damit der Countdown zur Meisterentscheidung eingeleitet. Um ca. 15 Uhr wird live aus der Allianz Arena berichtet, ehe dann um 15.30 Uhr der Anpfiff ertönt.

Auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) gibt es das Duell zwischen Bayern München und Frankfurt als Einzelspiel zu sehen, aber das ist noch nicht alles: Auf Sky Sport 1 (HD) habt Ihr mit der allgemeinen Bundesligakonferenz und auf Sky Sport 2 (HD) mit der Meisterkonferenz, welche nur Bayern und den BVB zeigt, zwei weitere Optionen, um den deutschen Rekordmeister heute live im TV zuzuschauen.

Die einzige Voraussetzung für das LIVE-Erlebnis vor dem TV-Bildschirm ist, dass Ihr ein Abonnement bei Sky abschließt. Auf der Homepage von Sky könnt Ihr Euch über die verschiedenen Pakete informieren. Auswählen, buchen, Fußball heute live im TV schauen.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM anschauen - so geht's

Bundesliga am 34. Spieltag, das bedeutet auch, dass alle Spiele zeitgleich stattfinden (Samstag, 15.30 Uhr). Wollt Ihr Bayern München vs. Frankfurt nicht im TV, sondern im LIVE-STREAM anschauen, dann gibt es gute Nachrichten für Euch. Denn: Das klappt!

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM bei Sky Go

Alternativ zur TV-Übertragung von Sky gibt es die vollen 90 Minuten von Bayern München vs. Eintracht Frankfurt auch live im Stream. Sky Go lautet das Portal, das Ihr mit einem regulären Sky-Abo und einer Zugangsnummer erreicht. In diesem wir das brandaktuelle TV-Programm im LIVE-STREAM gezeigt, weswegen Ihr Euch hier ganz bequem auf die Couch legen und das Spiel am Laptop verfolgen könnt.

Die Zugangsnummer ist ein zehnstelliger Code, der Euer Login ist. Mit dem vierstelligen PIN könnt Ihr dann sofort loslegen und die vollen 90 Minuten der Bundesliga via LIVE-STREAM verfolgen.

Ein Abonnement bei Sky ist das Einzige, was Ihr für den LIVE-STREAM benötigt. Beim Endgerät könnt Ihr wählen, denn die Sky-Go-App gibt es in den gängigen Portalen wie dem Google-Play-Store oder dem iTunes-Store. Seid Ihr bis dahin gekommen, ladet Euch die Anwendung herunter, installiert sie und startet den LIVE-STREAM zu FCB vs. SGE.

Über 7.500 Adlerträger werden uns (mindestens!) am Samstag mit zum letzten Saisonspiel nach München begleiten Gemeinsam mit @IntercityHotel bedanken wir uns schon vorab für die treue Unterstützung! #SGE #FCBSGE pic.twitter.com/BiXV1vr90W — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 15, 2019

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Alternativ zum LIVE-STREAM bei Sky Go gibt es ein weiteres Eisen im Feuer von Sky, welches Euch einen Zugang zur Übertragung der Begegnung Bayern München vs. Eintracht Frankfurt ermöglicht. Mit Sky Ticket habt Ihr keine lange Vertragsbindung und könnt für einen bestimmten Zeitraum bei Sky live Bundesliga-Fußball anschauen.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt zu spät gemerkt, dass Ihr über Sky Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV oder im LIVE-STREAM nicht anschauen könnt? Dann nicht verzagen, sondern schnell handeln: Denn mit einem LIVE-TICKER seid Ihr ebenfalls in München vor Ort, wenn der FC Bayern die Deutsche Meisterschaft unter Dach und Fach bringen kann.

Goal offeriert einen solchen LIVE-TICKER und startet mit diesem am Samstag um 14.45 Uhr. Dort wird über eine ausführliche Vorberichterstattung hinaus dann eine detaillierte Spielbeschreibung geliefert, die den Leser ans Smartphone oder den PC fesselt.

Mit dem LIVE-TICKER verpasst Ihr keine wichtige Szene aus der Allianz Arena.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: DAZN zeigt die Highlights der Bundesliga

Fans des FC Bayern München und von Eintracht Frankfurt aufgepasst: Ihr habt die Begegnung live im TV und im LIVE-STREAM verpasst und wollt dennoch sehen, wie die Tore in der Allianz Arena gefallen sind? Dann solltet Ihr Euch beim Ismaninger Streamingportal DAZN bedienen und dort die besten Szenen der Begegnung in gleichzeitig bester Qualität auf der Plattform anschauen.

Im LIVE-TICKER habt Ihr vielleicht gelesen, dass zwischen Bayern und Frankfurt einiges passiert ist, dennoch könnt ihr mit einem Highlight-Clip bei DAZN das Spiel in Kürze Revue passieren lassen.

40 Minuten nach Abpfiff der Begegnung, d.h. gegen 18 Uhr, sind die Highlights auf der Plattform zu finden.

Neben dem Gratismonat liefert Euch der Sender noch weitere Vorteile, die Ihr Euch nicht nehmen lassen solltet. DAZN hat alle europäischen Top-Ligen plus die UEFA und via LIVE-STREAM im Angebot. DAZN zeigt zudem die NBA, NFL, NHL und weitere Box- sowie Darts-Events.

Eine Voraussetzung braucht Ihr allerdings noch: Ihr müsst die entsprechende App für Euer mobiles Endgerät downloaden und dann könnt Ihr bereits loslegen. Zahlen geht einfach via PayPal.

Hier gibt es die DAZN-App auf schnellstem Weg zum Download:

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen

Die Mannschaftsaufstellungen von Bayern München und Eintracht Frankfurt gibt es gegen 14.30 Uhr an genau dieser Stelle zu sehen.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Der direkte Vergleich

FC BAYERN MÜNCHEN (wettbewerbsübergreifend 114 Duelle) EINTRACHT FRANKFURT 59 Siege 31 24 Remis 24 31 Niederlagen 59 216 Erzielte Tore 153

Quelle: fussballdaten.de