Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM?

Der FC Bayern München empfängt in der Bundesliga Eintracht Frankfurt. Goal erklärt, wer die Partie live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Holt sich der FC Bayern München den nächsten Meistertitel? Am 34. Spieltag der Bundesliga empfängt der deutsche Rekordmeister die SG Eintracht Frankfurt. Anstoß in der Allianz Arena ist am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr.

Der Kampf um die Deutsche Meisterschaft ist so spannend wie lange nicht mehr. Wer holt sich die Schale - Bayern München oder Borussia Dortmund? Die bessere Ausgangsposition haben die Bayern. Schließlich liegt der FCB in der Bundesliga-Tabelle zwei Zähler vor den Dortmundern und hat das deutlich bessere Torverhältnis. Ein Sieg genügt sowieso, aber auch ein Unentschieden könnte den Münchnern bereits zum 29. Titelgewinn in der reichen.

hat dabei aber ein Wörtchen mitzureden. Die Eintracht wird alles Mögliche versuchen, um die Münchner zu bezwingen. Champions League oder Europa League - in welchem Wettbewerb startet die Eintracht in der kommenden Saison? Derzeit rangieren die Adler auf Rang sechs. Der Abstand zu einem Startplatz in der Königsklasse beträgt jedoch nur einen Zähler. Sowohl Borussia Mönchengladbach als auch Bayer Leverkusen befinden sich allerdings noch vor der Eintracht und müssten dementsprechend Punkte liegen lassen.

Ein echtes Highlight zum Saisonende - FCB vs. SGE. Wer zeigt / überträgt die Partie zwischen dem und Eintracht Frankfurt live im TV und im LIVE-STREAM? In diesem Artikel erklären wir es Euch.

FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga-Partie auf einen Blick

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt live im TV?

Der Kampf um die Deutsche Meisterschaft lockt am Samstagnachmittag nicht nur die Massen in die Bundesliga-Stadien, sondern auch vor die Bildschirme. Kann sich der FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt die nächste Meisterschale in den Trophäenschrank stellen? Und wer zeigt / überträgt die Bayern gegen die Eintracht überhaupt im TV? In diesem Abschnitt erläutern wir es Euch.

Zeigt / überträgt Sky FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt live im TV?

Die gute Nachricht für alle Bayern- und Eintracht-Fans: Sky zeigt / überträgt die Partie zwischen dem FCB und der SGE live und in voller Länge im TV. Seit Jahren ist die Bundesliga bei Sky beheimatet - so auch in dieser Saison. Folgerichtig ist natürlich auch der 34. Bundesliga-Spieltag beim Bezahlsender im Programm, weswegen Ihr keine Sekunde des Duells zwischen den Bayern und der Eintracht verpasst.

Bei Sky könnt Ihr Bayern München vs. Eintracht Frankfurt sowohl live im Einzelspiel als auch in der Konferenzschaltung sehen. Welches Angebot Ihr nutzt, bleibt Euch überlassen. In der Konferenz verpasst Ihr sowohl kein Tor in der Allianz Arena als auch keinen Treffer aus allen anderen Partien, die am Samstagnachmittag allesamt parallel stattfinden. Sky beginnt mit der Vorberichterstattung bereits ab 14 Uhr. Dann versorgt Euch eine illustre Expertenrunde mit den wichtigsten Informationen und Geschichten rund um den letzten Bundesliga-Spieltag. Pünktlich zum Anpfiff, der um 15.30 Uhr erfolgen wird, schaltet der Pay-TV-Sender rüber ins Stadion.

Für FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt sitzt im Einzelspiel Kai Dittmann für Euch am Mikrofon. In der Konferenz übernimmt Wolff Fuss die Partie aus der Allianz Arena. Während das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD läuft, wird die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD gezeigt.

Um Bayern München vs. Eintracht Frankfurt live im TV bei Sky verfolgen zu können, benötigt Ihr allerdings ein Sky-Abonnement. Dieses müsst Ihr im Vorfeld abschließen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Sky-Paketen, Preisen und Vertragslaufzeiten erfahrt Ihr auf der Website des Pay-TV-Senders.

Zeigen / übertragen die ARD oder das ZDF FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt live im Free-TV?

Leider nein! FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Das hat den folgenden einfachen Grund: Weder die öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF, noch andere bekannte deutsche Sportkanäle besitzen die Übertragungsrechte an der Bundesliga. Diese liegen zu großen Teilen bei Sky.

Sowohl die ARD als auch das ZDF zeigen allerdings die Highlights der Partie zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt im Free-TV. Während die Zusammenfassung von FCB vs. SGE in der ARD-Sportschau bereits ab 18 Uhr zu sehen ist, überträgt das ZDF die Highlights ab 22 Uhr im Aktuellen Sportstudio.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM?

Das TV-Programm von Sky ist am Samstagnachmittag allerdings nicht die einzige Option, die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt zu verfolgen. Der Bezahlsender zeigt Euch die Partie zusätzlich in zwei LIVE-STREAMS. Welche das sind, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

Sky Go zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM

Auch mit dem LIVE-STREAM von Sky Go verpasst Ihr keine Sekunde von Bayern München vs. Eintracht Frankfurt. Der Online-Dienst des Bezahlsenders zeigt die Partie live und in voller Länge im Stream. Die Übertragung geschieht bei Sky Go analog zum TV-Programm. Die illustre Expertenrunde sowie die Kommentatoren bleiben die gleichen. Auch die Möglichkeit Bayern München vs. Eintracht Frankfurt sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz zu erleben, bleibt bestehen. Für die Konferenzschaltung gibt es ebenfalls einen LIVE-STREAM.

Doch nur Sky-Kunden haben Zugriff auf die Online-Plattform Sky Go. Auch hierfür benötigt Ihr ein zuvor abgeschlossenes Abonnement beim Bezahlsender. Seid Ihr im Besitz eines Abos, erhaltet Ihr einen kostenlosen Login für Sky Go. Dann müsst Ihr Euch im nächsten Schritt nur noch die Sky-Go-App im App-Store Eurer Wahl (Google-Play-Store, Apple-Store etc.) downloaden. Die App könnt Ihr Euch bequem sowohl auf Euren Computer / Laptop als auch auf Euer Handy oder Tablet laden.

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM

Neben Sky Go gibt es noch eine zweite Möglichkeit, den FCB gegen die SGE im LIVE-STREAM zu verfolgen. Mit Sky Ticket könnt Ihr die Partie aus der Allianz Arena ebenfalls live im Stream und in voller Länge genießen. Auch mit Sky Ticket kommt Ihr in den vollen Genuss aller Vorteile der Sky-Übertragung.

Sky Ticket ist ein Zusatzangebot des Bezahlsenders, mit dem Ihr Euch ein langfristiges Abonnement erspart und das TV-Programm von Sky über einen kürzeren Zeitraum im LIVE-STREAM nutzen könnt. Derzeit kostet Sky Ticket für einen Monat 9,99 Euro. Anschließend zahlt Ihr monatlich 29,99 Euro für das Sport-Paket und könnt dieses monatlich kündigen. Weitere Informationen dazu findet Ihr auf der Sky-Ticket-Website.

Zeigt / überträgt DAZN FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM?

Nun kommen gute und schlechte Nachrichten für Euch. Die schlechte zuerst: Nein, DAZN zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt nicht im LIVE-STREAM. Das liegt daran, dass DAZN keine Übertragungsrechte an der Bundesliga besitzt.

Doch nun die gute Nachricht: Bei DAZN könnt Ihr die Highlights der Partie aus der Allianz Arena sowie alle anderen Zusammenfassungen des letzten Bundesliga-Spieltags bereits 40 Minuten nach Abpfiff sehen - und das sogar kostenlos.

Was Ihr dafür tun müsst? Sichert Euch schnell und einfach einen kostenlosen Probemonat und testet vier Wochen lang die volle Programmvielfalt von DAZN. Bei DAZN bekommt Ihr nicht nur die Bundesliga-Highlights, sondern seid auch bei den Endspielen der Champions League und Europa League live dabei. Was der Streamingdienst alles im LIVE-STREAM zeigt / überträgt, haben wir für Euch in einem Übersichtsartikel zusammengestellt.

Hat Euch der Gratismonat überzeugt, zahlt Ihr für das DAZN-Abo monatlich 9,99 Euro und könnt es jederzeit monatlich kündigen. Die DAZN-App ist sowohl auf Eurem Laptop / Computer als auch auf Euren Handys, Tablets und Smart-TVs verfügbar. Holt Euch DAZN im App-Store Eurer Wahl:

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt? Die Übertragung im Überblick