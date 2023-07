FC Bayern München: Ehrenpräsident Uli Hoeneß will mehr Disziplin beim FCB

Uli Hoeneß hat eine klare Botschaft für die Mannschaft des FC Bayern München.

WAS IST PASSIERT? Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte am Samstag im FCB-Trainingslager am Tegernsee eine klare Botschaft für den aktuellen Kader parat.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist klar, dass beim FC Bayern eine größere Disziplin an den Tag gelegt werden muss und dass mehr Leistung gebracht werden muss als im letzten halben Jahr. Das muss jeder wissen. Die Anzahl der guten Spieler wird sich stark erhöhen", sagte Hoeneß.

Zudem wurde er darauf angesprochen, ob man noch einen Transfer auf der Sechser-Position tätigen werde, auf der man wohl auch an Arsenal-Neuzugang Declan Rice interessiert war. Für Hoeneß allerdings besteht hier kaum Handlungsbedarf.

"Die Diskussion um die Sechs stellt sich für mich gar nicht, weil Konrad Laimer ein Transfer ist, an dem wir sehr viel Spaß haben werden", stellte Hoeneß klar.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images