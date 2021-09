FC Bayern München - Dynamo Kiew: Gruppe E der Champions League heute live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER

Am 2. Spieltag der Champions League empfängt der FC Bayern Dynamo Kiew. Goal erklärt Euch, wo Ihr das Aufeinandertreffen heute live verfolgen könnt.

Der FC Bayern spielt bislang eine tadellose Saison. Nach dem beeindruckenden Auftaktsieg in der Champions League gegen den FC Barcelona (3:0) wartet mit Dynamo Kiew auf dem Papier nun ein deutlich einfacherer Gegner.

Am Mittwoch, den 29. September, empfangen die Bayern den ukrainischen Klub in der heimischen Allianz Arena. Um 21 Uhr wird die Partie angepfiffen.

Der Sieg gegen Barca war ein klares Statement. Zu keinem Zeitpunkt kamen Zweifel an der Dominanz der Münchner auf. Gegen Kiew gilt es jetzt, dieselbe Entschlossenheit und Qualität an den Tag zu legen. Der ukrainische Klub holte gegen Benfica Lissabon überraschend einen Punkt, ist auf dem Papier aber der eindeutige Underdog gegen Bayern.

Gut möglich, dass Nagelsmann Spielern wie Leon Goretzka nach kräftezehrenden Wochen eine Pause gibt, sicher ist das aber nicht. Schon gegen Fürth wurde eine starke Rotation erwartet, die so aber nicht stattgefunden hat.

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew heute live: Die Übersicht über das Champions-League-Duell

Wettbewerb Champions League | 2. Spieltag | Gruppe E Begegnung FC Bayern München vs. Dynamo Kiew Anpfiff 29. September - 21.00 Uhr Ort Allianz Arena (München)

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew heute live: Der zweite Spieltag der Champions League im TV?

Leider sind Begegnungen mit deutscher Beteiligung nicht mehr live im Free-TV zu sehen. Übertragen wird die Begegnung zwischen dem FC Bayern und Kiew aber natürlich trotzdem. DAZN ist seit dieser Saison hauptverantwortlich für die Übertragung der Champions League und zeigt auch diese Partie live.

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew heute: Das CL-Duell als LIVE-STREAM bei DAZN

Der Streamingdienst stellt einen LIVE-STREAM der Einzelpartie zur Verfügung, der über Euer Mobiltelefon/Tablet, Euren Smart TV oder Euren Laptop abgespielt werden kann. Voraussetzung ist eine Internetverbindung, ein internetfähiges Endgerät sowie ein Abonnement bei DAZN. Die genauen Konditionen dieses Abos erfahrt Ihr weiter unten im Text oder hier.

Während Ihr auf Euren Handheld-Geräten und dem Smart TV die DAZN-App benötigt, könnt Ihr am Laptop über einen Browser Eurer Wahl auf der Homepage von DAZN auf den LIVE-STREAM zugreifen. Die Übertragung der Partie beginnt bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff um 20.30 Uhr. Moderiert wird der Abend von Alex Schlüter. Als Kommentator ist Jan Platte im Einsatz, der zusätzlich von Experte Ralf Rangnick unterstützt wird.

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew heute: Die Champions League im kostenlosen LIVE-TICKER

Wenn Ihr das Duell nicht live vor dem Bildschirm verfolgen könnt, lässt Euch der LIVE-TICKER von Goal keine wichtige Situation der Partie verpassen. Gelbe Karten, Rote Karten, Standardsituationen, Chancen und am Wichtigsten: die Tore. All das liefert Euch der kostenlose LIVE-TICKER in Echtzeit.

Zum LIVE-TICKER geht's hier entlang!

Die Partie zwischen Bayern und Kiew ist nur eine von vielen, die DAZN überträgt. Insgesamt strahlt der Streamingdienst 90 der 96 Gruppenspiele als Einzelpartien live aus.

Neben der Champions League hält DAZN auch Lizenzen an anderen Wettbewerben. So werden auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga live und exklusiv übertragen. Dazu kommen vollumfassende Lizenzen der Ligue 1 sowie der spanischen LaLiga. Neben anderen beliebten Ballsportarten wie American Football (NFL) oder Basketball (NBA) gibt es auch Darts oder Mixed Martial Arts (UFC) im Programm. Motorsport-Fans kommen ebenfalls nicht zu kurz. Diese Vielfalt ist aber nicht umsonst.

DAZN bietet Euch dabei die Wahl zwischen einem Monatsabonnement und einem Jahresabo. Bei ersterem wären monatlich 14,99 Euro fällig. Das Jahresabo kostet einmalig 149,99 Euro. Grob überschlagen sind das ca. 12,50 Euro pro Monat.

Das gesamte Angebot könnt Ihr zudem vorher kostenlos mit einem Probemonat testen. Diesen könnt Ihr aber nur noch bis zum 30. September abschließen. Anschließend habt ihr vier Wochen lang kostenlosen Zugriff auf alle Inhalte von DAZN. Den Probemonat findet Ihr unter diesem Link.

FC Bayern München vs. Dynamo Kiew heute live: Die möglichen Aufstellungen in der Champions League

Aufstellung FC Bayern München: Neuer (C) - Pavard, Süle, Hernández, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Musiala - Lewandowski - Trainer: Julian Nagelsmann

Aufstellung Dynamo Kiew: Bushchan - Karavaev, Kedziora, Shabanov, Mykolenko - Shaparenko, Shepelev - Tsygankov (C), Garmash, Verbic - Supryaga - Trainer: Mircea Lucescu