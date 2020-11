FC Bayern München: Die Aufstellung heute gegen Red Bull Salzburg in der Champions League

Der FC Bayern hofft in Salzburg auf den nächsten Dreier. Welche elf Spieler dürfen von Beginn an mitwirken? Hier erfahrt Ihr alles zur Aufstellung.

Für den steht nur drei Tage nach dem 2:1-Erfolg beim schon wieder das nächste Champions-League-Spiel auf dem Programm.

Am Dienstagabend gastiert der deutsche Rekordmeister bei Österreichs Dauer-Primus Red Bull Salzburg (in europäischen Wettbewerben ). Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in einem Pflichtspiel. Anstoß in der Red Bull Arena ist um 21 Uhr.

Während die Münchner mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen könnten, hoffen die Mozartstädter auf den ersten Dreier in der diesjährigen Königsklassen-Saison.

FC Bayern München bei Red Bull Salzburg: Die Aufstellung in der - wie sieht es bei beiden Teams personell aus? Wir bei Goal befassen uns mit den beiden Mannschaftsaufstellungen. Hier findet Ihr alle Informationen zur Übertragung der Champions League live im TV und LIVE-STREAM.

FC Bayern München bei Red Bull Salzburg: Die offizielle Aufstellung in der Champions League

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben - und hier erscheinen.

RED BULL SALZBURG FC BAYERN MÜNCHEN Offizielle Aufstellung (wenn bekannt) Jesse Marsch Cheftrainer Hansi Flick

FC Bayern München, die Aufstellung bei Red Bull Salzburg - so ist die Personalsituation beim FCB

Für Trainer Hansi Flick gab es am Montagmittag eine Hiobsbotschaft: Stamm-Innenverteidiger Niklas Süle wurde positiv auf das Coronavirus getestet - und befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Dementsprechend fällt der Nationalspieler gegen Red Bull Salzburg aus.

Quelle: imago images / Peter Schatz

Neben Süle bleibt auch Leon Goretzka in München. Der ehemalige Schalker war am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Köln geschont worden, hat aber nach wie vor mit Wadenproblemen zu kämpfen.

Zudem muss Flick auf Tanguy Nianzou und Alphonso Davies verzichten, der Kanadier laboriert an einem Bänderriss.

FC Bayern München bei Red Bull Salzburg: Diese Stars fehlen dem FCB in Salzburg

Alphonso Davies (Bänderriss)

Tanguy Nianzou (Muskelverletzung)

Niklas Süle (Corona)

Leon Goretzka (Wadenprobleme)

FC Bayern München bei Red Bull Salzburg: So könnte der FCB spielen

Voraussichtliche Aufstellung FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Tolisso - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Quelle: Getty Images

FC Bayern München, die Aufstellung bei Red Bull Salzburg: Die Personalsituation bei Österreichs Meister

Bei Red Bull Salzburg sind alle Augen auf Shootingstar Dominik Szoboszlai gerichtet. Der technisch versierte Offensivmann aus Ungarn kommt in der laufenden Saison in elf Pflichtspielen bereits auf 13 Torbeteiligungen (fünf Tore, acht Vorlagen).

Schmerzlich vermisst werden dürfte hingegen Top-Stürmer Patson Daka. Der Torjäger aus Sambia (elf Spiele, zwölf Tore) wird den Roten Bullen voraussichtlich bis Jahresende fehlen, nachdem er sich im Duell mit Atletico eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat.

Quelle: imago images / GEPA pictures

FC Bayern München bei Red Bull Salzburg: So könnte RB spielen

Voraussichtliche Aufstellung Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Camara, Junuzovic - Mwepu, Berisha, Szoboszlai - Koita

FC Bayern bei Red Bull Salzburg: Der Vorbericht

Wieder einmal reichlich Unruhe im Vertragspoker mit David Alaba und ein positiver Coronatest bei Niklas Süle: Das Prestigeduell in der Champions League bei Red Bull Salzburg rückte bei Triple-Gewinner Bayern München in den Hintergrund. Vor der Abfahrt im Mannschaftsbus am Montagnachmittag nach Österreich musste sich Trainer Hansi Flick erst einmal mit einigen unliebsamen Nebengeräuschen beschäftigen - und war vor dem Gruppenspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) vor allem beim leidigen Thema Alaba gehörig genervt.

"Ich bin alles andere als glücklich", sagte er auch angesichts des -Gipfels am Samstag bei , "dass wir uns mit diesem Thema in einer Woche mit zwei so schweren Spielen befassen müssen. Wir werden als Mannschaft hoffe ich, eine gute Antwort haben." Deutliche Worte von Flick in Richtung der Verantwortlichen, nachdem Präsident Herbert Hainer am Sonntag verkündet hatte, dass die Bayern das Vertragsangebot für den 28 Jahre alten Österreicher zurückgezogen haben.

Sportliche Auswirkungen befürchtet Flick trotz der seit Monaten anhaltenden Posse nicht: "Ich bin überzeugt davon, dass David weiter diese Topleistungen abruft. Er ist für die Mannschaft enorm wichtig, auf dem Platz und neben dem Platz."

Und Alaba? Der reagierte vor seinem "Heimspiel" reichlich irritiert und "überrascht". Vom Verhalten der Bayern-Bosse sei er "enttäuscht und ein bisschen verletzt". Zumal er von der neuen Sachlage "aus den Nachrichten erfahren" habe, wie er am Montag mitteilte.

Dem Rekordmeister warf er vor, dass in den vergangenen Monaten immer wieder angebliche Verhandlungsdetails in die Öffentlichkeit gedrungen waren und diese "von offizieller Seite nicht dementiert wurden".

Quelle: FC Bayern

Er sei auch als Person auf eine Art und Weise dargestellt worden, die "nicht der Wahrheit entspricht", er könne auch "versichern, dass die Summen, die im Raum stehen", nicht stimmten. Von bis zu 20 Millionen Euro Jahresgehalt war die Rede.

Dass Alaba seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag in München verlängert, erscheint momentan angesichts der verfahrenen Lage unwahrscheinlich. "Wie es weitergeht, wird man sehen", sagte der Nationalspieler. Er spiele aber, ergänzte er, "immer noch sehr gerne für den FC Bayern".

Und ganz besonders am Dienstag, wenn es nach Salzburg geht. "Die Vorfreude ist riesig, es ist immer schön in die Heimat zu fahren. Jetzt mit einem Champions-League-Spiel ist es natürlich umso schöner", sagte Alaba und formulierte das klare Ziel: "Wir sind 13 Spiele ungeschlagen, diese Serie wollen wir fortsetzen."

Allerdings wird Süle beim Versuch der Bayern, auch das 14. Spiel in Serie in der Königsklasse zu gewinnen, fehlen. Der Nationalspieler wurde am Montag positiv auf Corona getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne.

"Das ist nicht schön, es ist eine Option weniger. Es gab schon etliche Fälle in den Profiligen, jetzt hat es uns erwischt", sagte Flick: "Das müssen wir so hinnehmen. Ich hoffe, dass es bei dem einen Fall bleibt." Bei Serge Gnabry hatte sich der Befund zuletzt als falsch positiv herausgestellt.

Dafür steht Torjäger Robert Lewandowski wieder zur Verfügung, nachdem er beim 2:1 in Köln geschont worden war. Leon Goretzka fällt hingegen weiter aus, der Nationalspieler blieb wegen Wadenproblemen in München.

Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel der Gruppe A können die Bayern bereits für das Achtelfinale planen - doch das will der österreichische Spitzenklub bei aller Bewunderung für den Triple-Gewinner verhindern. "Diese Mannschaft hat keine Schwäche, das ist die beste Mannschaft der Welt. Aber wir kommen mit unserer Stärke, wollen mutig spielen, mit unserer Leidenschaft", sagte RB-Trainer Jesse Marsch.

Quelle: SID

FC Bayern München bei Red Bull Salzburg: Die FCB-Aufstellung in den letzten drei Spielen

Aufstellung FC Bayern gegen 1. FC Köln (2:1): Neuer - Pavard, Süle, Boateng, Sarr - Kimmich, Martinez - Gnabry, Müller, Sane - Choupo-Moting

Neuer - Pavard, Süle, Boateng, Sarr - Kimmich, Martinez - Gnabry, Müller, Sane - Choupo-Moting Aufstellung FC Bayern gegen (2:1): Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Müller, Tolisso, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Müller, Tolisso, Coman - Lewandowski Aufstellung FC Bayern München gegen (5:0) : Neuer - Sarr, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Costa - Lewandowski

Quelle: imago images / Laci Perenyi

FC Bayern München bei Red Bull Salzburg: Die Tabelle der Gruppe A in der Champions League

Platzierung Team Spiele Tordifferenz Punkte 1. FC Bayern München 2 6:1 6 2. 2 3:6 3 3. FC Salzburg 2 4:5 1 4. Lokomotive Moskau 2 3:4 1

FC Bayern München bei Red Bull Salzburg: Die Opta-Fakten vor der Partie