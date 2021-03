FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) live: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER

In der Bundesliga kommt es zum Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Hier gibt es die komplette Partie im LIVE-TICKER.

Bühne frei für eines der namhaftesten Duelle im deutschen Fußball: Der FC Bayern München empfängt Borussia Dortmund. Anpfiff der Partie in der Allianz Arena ist heute um 18.30 Uhr. Hier könnt Ihr die kompletten 90 Minuten im LIVE-TICKER verfolgen.

Ihr wollt das Duell lieber live im TV oder LIVE-STREAM sehen? Kein Problem! In einem separaten Artikel auf unserer Seite gibt es alle Informationen zur Übertragung von FC Bayern München gegen den BVB.

FC Bayern München - Borussia Dortmund Anpfiff: 18.30 Uhr Tore - Aufstellung FCB Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Coman - Lewandowski Aufstellung BVB Hitz - Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz - Delaney, Can, Dahoud - Reus, Hazard, Haaland Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 24. Spieltages zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund.

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) live: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Bayern München:

Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Coman - Lewandowski

Bank: Hoffmann – Gnabry, Martinez, Choupo-Moting, Sarr, Hernandez, Roca, Dantas, Musiala

Zwei Startelfwechsel beim FC Bayern im Vergleich zum 5:1-Sieg gegen Köln. Neu im Team sind Müller und Coman, dafür weichen Choupo-Moting und Musiala.

Manuel Neuer bestreitet sein 422. Pflichtspiel für den FCBayern und zieht mit Karl-Heinz Rummenigge gleich.

Borussia Dortmund setzt auf folgende Aufstellung:

Hitz - Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz - Delaney, Can, Dahoud - Reus, Hazard, Haaland

Bank: Bürki – Morey, Moukoko, Brandt, Reinier, Bellingham, Piszczek, Tigges, Passlack

Vier Startelfwechsel beim BVB im Vergleich zum 1:0-Pokalsieg in Mönchengladbach. Neu im Team sind Zagadou, Hazard, Schulz und Meunier.

Nico Schulz steht in dieser BL-Saison zum zweiten Mal in der Startelf, das erste Mal war vor etwa drei Monaten beim 1:1 in Frankfurt.

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Ewige Rivalen: Gegen kein anderes Team verlor der FC Bayern im Profifußball so viele Pflichtspiele wie gegen Borussia Dortmund (32). Andersherum verlor aber auch der BVB gegen keinen anderen Verein so viele Pflichtspiele seit Bundesliga-Gründung wie gegen die Bayern (61).

Borussia Dortmund verlor die vergangenen 4 Bundesliga-Spiele gegen den FC Bayern allesamt – das war dem BVB zuvor nur von 1968 bis 1970 passiert, damals gab es sogar 5 Niederlagen in Folge gegen die Münchner.

Der FC Bayern schoss in den vergangenen 5 Bundesliga-Heimpartien gegen Borussia Dortmund stets mindestens 4 Tore (24 gesamt) – in der Bundesliga-Historie schossen nur die Bayern selbst gegen ein Team in mehr Heimspielen in Folge mindestens 4 Tore (in 7 gegen Bremen von 2011 bis 2018).

Der FC Bayern München erzielte in dieser Bundesliga-Saison 67 Tore – mehr Tore nach 23 Spielen erzielten nur die Bayern selbst (68 in 1973/74). Jedoch ließ der FCB auch 32 Gegentore zu – so viele waren es für die Bayern zu diesem Zeitpunkt letztmals 1991/92 (sogar 34).

Der FC Bayern München ist seit 21 Bundesliga-Heimspielen unbesiegt (17 Siege, 4 Remis), zuletzt gelang den Münchnern zwischen März 2016 und April 2018 eine solch lange Serie (damals sogar 38 Spiele).

Borussia Dortmund verlor 3 der vergangenen 4 Bundesliga-Gastspiele – das letzte Auswärtsspiel gewannen die Schwarz-Gelben jedoch mit 4-0 auf Schalke, dies war gelichzeitig der höchste Auswärtssieg des BVB in dieser BL-Saison.

Borussia Dortmund traf gegen Bielefeld im 21. Bundesligaspiel in Folge, die Münchner erzielten sogar in jeder ihrer vergangenen 36 Bundesligapartien einen Treffer. Der FC Bayern stellt die beste Offensive dieser Bundesligasaison (67 Tore) – dahinter folgt der BVB mit 48 Treffern.

Torreiche Schlussphase garantiert: Der FC Bayern München und Borussia Dortmund erzielten in dieser Bundesliga-Saison bereits je 13 Treffer in der Schlussviertelstunde, einzig der VfB Stuttgart traf in dieser Phase noch öfter (14).

Durch sein Tor und seine Torvorlage gegen Arminia Bielefeld war Borussia Dortmunds Jadon Sancho in diesem Kalenderjahr an 12 Toren in der Bundesliga direkt beteiligt (6 Tore, 6 Assists), dies wird nur von Bayerns Robert Lewandowski übertroffen (13 – 11 Tore, 2 Assists).

Schreckgespenst: Gegen keinen anderen Verein schoss Bayerns Robert Lewandowski im Münchner Trikot in Pflichtspielen mehr Tore als gegen Dortmund (19, wie gegen Wolfsburg). In der BL-Historie schoss nur Klaus Allofs mehr Bundesliga-Tore gegen den BVB (18) als der Pole (17).

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) heute ... im TV Sky Sport Bundesliga 1 HD im LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

In der Bundesliga wird heute der 24. Spieltag gespielt. In einem extra Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen dem FC Bayern und dem BVB heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Kein Titelduell - doch "es knistert" im Klassiker

Klassiker mit viel Brisanz: Für Bayern München und Borussia Dortmund steht im ewig reizvollen Duell viel auf dem Spiel.

Erster gegen Fünfter, stolze 13 Punkte Abstand - ein Titelduell ist der deutsche Fußball-Klassiker diesmal wahrlich nicht. Und doch geht es mal wieder um alles. "Spiele gegen Dortmund sind für uns immer etwas Besonderes, jeder ist heiß", betonte Trainer Hansi Flick von Bayern München vor dem ewig jungen Kracher gegen die Borussia (Samstag, 18.30 Uhr hier im LIVE-TICKER), Präsident Herbert Hainer stellte klar: "Es ist und bleibt ein Spitzenspiel." Und BVB-Boss Hans-Joachim Watzke meinte regelrecht elektrisiert: "Im Clasico knistert es immer!"

In der Tat: Flicks Bayern brauchen die drei Punkte im spannenden Meisterkampf mit RB Leipzig ebenso dringend wie Watzkes Borussen für einen Platz in der lukrativen Champions League. Vom Einzug in die Königsklasse hängt womöglich sogar die Zukunft von Jungstar Erling Haaland ab, der sich im Duell der Topstürmer mit Robert Lewandowski misst.

Trotzdem: Ein bisschen Klassiker-Lack ist ab, auch wenn weltweit erneut Fans in mehr als 200 Ländern einschalten sollten. In den vergangenen beiden Jahren war es in der Rückrunde jeweils noch das Duell des Ersten gegen den Zweiten. 2020 lag Dortmund nur vier Punkte hinter dem Tabellenführer, 2019 sogar zwei Zähler vor den Münchnern. Jetzt hat Leipzig dem BVB als schärfster Rivale des Rekordmeisters den Rang angelaufen, obwohl Watzke Dortmund "weiterhin als zweite Kraft" sieht, wie er den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte.

Der Branchenprimus schien zuletzt jedoch unerreichbar. 1:5, 1:4, 0:6, 0:5 und 0:4 hieß es aus Borussia-Sicht in den jüngsten fünf Ligaspielen beim FCB. "Es macht auch bei Bayern München immer noch einmal besonders klick, wenn es gegen uns geht", sagte Sportdirektor Michael Zorc, Coach Edin Terzic schwant: "Wir werden leiden müssen."

Zumal Dortmund womöglich der formstarke Angreifer Jadon Sancho und Linksverteidiger Raphael Guerreiro fehlen werden. Gio Reyna und Nico Schulz sind die Alternativen. Flick kann dagegen fast aus dem Vollen schöpfen, wenngleich Benjamin Pavard nach seiner Corona-Erkrankung noch fehlen wird.

Umso mehr wird es aus BVB-Sicht auf Haaland ankommen. Doch der Jungstar zeigte sich vor dem vierten Vergleich mit Lewandowski tief beeindruckt vom Weltfußballer. "Verrückt" sei es, was dieser auf dem Weg zu Gerd Müllers historischer 40-Tore-Marke anstelle, sagte er, wann immer er selbst treffe, "schießt er einfach noch einen Hattrick, als wäre es das Normalste auf der Welt".

Flick, der alle seine vier Pflichtspiele gegen Dortmund gewonnen hat, warnte seinerseits vor Haaland. "Das ist einer, dem die Zukunft gehören kann, wenn er so weitermacht. Er hat alles, was man dafür braucht", sagte er voller Bewunderung. Umso wichtiger sei es, dass seine Mannschaft sofort "in den Fight" reinkommt.

Doch der BVB, betonte Flick, das sei nicht nur Haaland, und er zählte eine ganze Reihe von gefährlichen Dortmunder Spielern auf. Sein Fazit - 13 Punkte Vorsprung hin oder her: Dortmund, in den vergangenen acht Münchner Meisterjahren fünfmal "Vize", habe "absolut Klasse, die Duelle waren immer auf sehr hohem Niveau". Kurz: "Es ist wichtig, dass wir da sind." Wie immer, im Klassiker.

Quelle: SID

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick