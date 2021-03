FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellung

In der Bundesliga empfängt der FC Bayern am Abend Borussia Dortmund. Goal verrät, mit welcher Aufstellung beide Teams die Aufgabe angehen könnten.

In der Bundesliga messen sich Samstagabend der FC Bayern München und Borussia Dortmund (18.30 Uhr im LIVE-TICKER). Zwar ist die Begegnung nicht wie in den letzten Jahren ein Gipfeltreffen - in der Tabelle trennen die beiden Vereine immerhin satte 13 Punkte -, trotzdem versprechen Duelle zwischen den beiden größten Vereinen Deutschlands immer viel Spannung.

Borussia Dortmund ist im Rennen um die Teilnahme an der Champions League auf jeden Punkt angewiesen und der FC Bayern braucht einen Sieg, um RB Leipzig auf Distanz zu halten. Doch auf welche Startelf könnten beide Mannschaften in diesem Vorhaben setzen? Goal liefert Euch alle Informationen zur personellen Situation und präsentiert Euch die voraussichtlichen Aufstellungen.

FC Bayern München gegen den BVB (Borussia Dortmund): Die bestätigten Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Bayern München:

Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Coman - Lewandowski

Bank: Hoffmann – Gnabry, Martinez, Choupo-Moting, Sarr, Hernandez, Roca, Dantas, Musiala

Borussia Dortmund setzt auf folgende Aufstellung:

Hitz - Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz - Delaney, Can, Dahoud - Reus, Hazard, Haaland

Bank: Bürki – Morey, Moukoko, Brandt, Reinier, Bellingham, Piszczek, Tigges, Passlack

FC Bayern München gegen den BVB (Borussia Dortmund): Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bayern-Trainer Hansi Flick stehen bis auf wenige Ausnahmen alle Leistungsträger zur Verfügung, sodass nur in der Offensive mit einigen Veränderungen zu rechnen ist. So wird Thomas Müller nach überstandener Coronainfektion wohl für Jamal Musiala starten. Auf den Flügeln könnten Serge Gnabry und Kingsley Coman für Leroy Sane und Eric Maxim Choupo-Moting starten.

Zwar hat Benjamin Pavard nach seiner Quarantäne wegen COVID-19 wieder mit der Mannschaft trainiert, ein Einsatz gegen Borussia Dortmund kommt für den Rechtsverteidiger aber wohl zu früh. Zudem können auch Douglas Costa (Haarriss im Mittelfuß), Tanguy Nianzou (Aufbautraining nach Muskelbündelriss) und Corentin Tolisso (Muskelverletzung) nicht mitwirken.

Das ist die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern:

Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretza - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Borussia Dortmund hat vor der Begegnung mit dem Bundesliga-Tabellenführer mit erheblichen Verletzungssorgen zu kämpfen. Jadon Sancho, Raphael Guerreiro und Giovanni Reyna konnten allesamt nicht in den Flieger nach München steigen. Während Sancho und Guerreiro mit muskulären Problemen ausfallen, machte der BVB bei Reyna keine Angabe zu den Gründen.

Zudem fehlen den Schwarz-Gelben auch Manuel Akanji (Muskelfaserriss), Lukasz Piszczek (Muskelverletzung), Marcel Schmelzer (Reha nach Knie-OP) und Axel Witsel (Reha nach Achillessehnenriss). Roman Bürki wird nach überstandener Schulterverletzung wie gegen Arminia Bielefeld wohl erneut nur auf der Bank Platz nehmen.

Borussia Dortmund könnte auf diese Aufstellung setzen:

Hitz - Morey, Can, Hummels, Schulz - Bellingham, Delaney, Dahoud - Reus, Haaland, Brandt

FC Bayern München gegen den BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen in der Hinrunde

Beim ersten Schlagabtausch in dieser Saison konnten beide Trainer personell auf dem Vollen schöpfen. Flick musste nur auf Pavard (Prellung im Oberschenkel) verzichten, für ihn durfte Neuzugang Bouna Sarr beginnen. Zudem rückte im Vergleich zum 6:2 bei RB Salzburg Leon Goretzka für Corentin Tolisso in die Startelf.

Mit dieser Aufstellung lief der FC Bayern auf:

Neuer - Sarr, Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski

Auf der Gegenseite konnte der damalige BVB-Trainer Lucien Favre auf den angeschlagenen Mats Hummels zurückgreifen. Außerdem brachte der 63-Jährige im Vergleich zum 3:0-Erfolg in der Champions League bei Club Brügge Marco Reus und Jadon Sancho für Julian Brandt und Thorgan Hazard.

(BVB) Borussia Dortmund setzte auf folgende Aufstellung:

Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Reyna - Haaland

FC Bayern München gegen den BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen am letzten Spieltag

Am vergangenen Wochenende hat sich der FC Bayern mit einem 5:1 gegen den 1. FC Köln für die anstehende Aufgabe in der Bundesliga warmgeschossen. Dabei setzte Trainer Hansi Flick in der Defensive auf bewährtes Personal. Nur in der Offensive ergab sich im Vergleich zum 4:1 bei Lazio Rom eine Veränderung: Eric Maxim Choupo-Moting ersetzte Kingsley Coman.

Der FC Bayern schenkte zuletzt diesen elf Spielern das Vertrauen:

Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Musiala, Choupo-Moting - Lewandowski

Auch Borussia Dortmund konnte vor dem mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen ein ungefährdetes 3:0 gegen Arminia Bielefeld einfahren. BVB-Trainer Edin Terzic veränderte seine Mannschaft im Vergleich zum 4:0 im Revierderby gegen Schalke 04 auf zwei Positionen: Jude Bellingham und Giovanni Reyna begannen für Thomas Delaney und Julian Brandt.

Mit dieser Aufstellung gelang Borussia Dortmund die Generalprobe:

Hitz - Morey, Can, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Dahoud - Sancho, Reus, Reyna - Haaland