Am heutigen Freitagabend (7. Januar 2022) ist Borussia Mönchengladbach zu Gast beim FC Bayern München. Das Bundesligaspiel wird um 20.30 Uhr in der Allianz Arena angepfiffen.

Messi, Neymar und Mbappe live sehen - nur bei DAZN!

Den meisten Bayernfans wird die 0:5-Niederlage gegen die Borussia im DFB-Pokal noch gut im Gedächtnis geblieben sein. Dass es heute allerdings wieder zu einer Schmach kommt, ist eher unwahrscheinlich. Die Bayern wollen natürlich auch gleich zu Beginn der Rückrunde ihren Abstand auf die Verfolger wahren. Borussia Mönchengladbach dagegen muss aufpassen, nicht noch weiter in den Tabellenkeller abzurutschen. Wie das Ganze dann heute Abend ausgeht, erfahren wir ab 20.30 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 7. Januar - 20.30 Uhr Spielort Allianz Arena (München)

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Gibt es eine TV-Übertragung?

Ja, die gibt es und damit ist kein Pay-TV gemeint. Ihr habt richtig gelesen: Die Bundesligapartie zwischen Bayern und Gladbach wird im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Eigentlich sind der Bezahlsender Sky und der Streamingdienst DAZN zuständig für die Übertragung der höchsten deutschen Spielklasse. Einige wenige Spiele werden über die Saison verteilt allerdings noch im Free-TV gezeigt. Und dazu gehört auch die heutige Partie.

Wo genau könnt Ihr das Spiel jetzt aber sehen? Übertragungsort im TV ist der Sender Sat1. Dieser ist natürlich frei empfangbar. Im Folgenden haben wir die wichtigsten Punkte für Euch kurz zusammengefasst:

Sender : Sat1

: Sat1 Übertragungsbeginn: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Moderator: Matthias Opdenhövel

Matthias Opdenhövel Kommentator: Wolff-Christoph Fuß

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Wo ist das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen?

Neben der TV-Übertragung gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen. Dabei bieten sich Euch dieses Mal sogar zwei Optionen an.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Der LIVE-STREAM bei ran.de

Da die Partie auch live bei Sat1 läuft, ist es nur logisch, dass der LIVE-STREAM-Service für Sportübertragungen von Sat1 auch mit dabei ist. Dieser nennt sich ran, und ist unter diesem Link zu finden. Dort wird alles was, im TV übertragen wird, per LIVE-STREAM gezeigt. Und das Beste daran ist, der LIVE-STREAM ist auch noch völlig kostenlos. Ihr braucht nur ein internetfähiges Gerät dazu.

Hier ist der Link zum LIVE-STREAM auf ran.de

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Mit DAZN den LIVE-STREAM sehen

Wie oben angesprochen ist DAZN einer der Hauptübertragungsorte für die Bundesliga. Alle Freitags- und Sonntagsspiele bekommt Ihr dort im LIVE-STREAM zu sehen. Dazu gehört also natürlich auch die heutige Partie. Wie genau das bei DAZN aussieht, zeigen wir Euch kurz:

Übertragungsbeginn: 19.30 Uhr

Moderator: Alex Schlüter

Experte: Sandro Wagner

Kommentator: Jan Platte

Um jetzt bei DAZN zusehen zu können, müsst Ihr dort allerdings ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Erst dann erhaltet Ihr Zugriff auf alle LIVE-STREAMS, die es dort zu sehen gibt. Solch ein Abo kostet Euch entweder 14,99 Euro monatlich, oder Ihr holt Euch das Jahresabo und zahlt einmalig 149,99 Euro. Neben der Bundesliga gibt es bei DAZN unter anderem auch 121 der insgesamt 136 Champions-League-Spiele zu sehen, genauso wie LaLiga, Serie A oder die Ligue 1. Ihr steht eher auf Basketball oder Tennis? Kein Problem, auch das und noch viel mehr gibt es bei DAZN rund um die Uhr im LIVE-STREAM.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Wir von GOAL haben natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch im Angebot. Hier werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert. So bleibt Ihr immer up to date, was das Spielgeschehen angeht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.