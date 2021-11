Champions League live im Free-TV? FC Bayern München vs. Benfica Lissabon

Am 4. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League trifft der FC Bayern München am Dienstag auf Benfica Lissabon. Um 21 Uhr ertönt in der Münchner Allianz Arena der Anpfiff.

Neun Punkte, 12:0-Torverhältnis - mehr Dominanz, als die Bayern aktuell in ihrer CL-Gruppe ausstrahlen, geht wohl nicht. Benfica kam gegen den Rekordmeister am dritten Spieltag in Gruppe E bereits mit 0:4 unter die Räder und auch das 5:2 gegen Union Berlin am vergangenen Bundesliga-Wochenende dürfte dem FCB Auftrieb geben.

Wenn nur eben das 0:5-Debakel der Bayern im DFB-Pokal gegen Gladbach nicht gewesen wäre. Die Münchner Defensive erwischte letzte Woche einen rabenschwarzen Tag, zeigte sich verwundbar - und dies wird auch Benfica genauestens analysiert haben. Reichen die gewonnenen Erkenntnisse, um für eine Überraschung zu sorgen?

Die Bayern empfangen Benfica - und ihr wollt LIVE dabei sein? Ihr versucht, herauszufinden, ob der Champions-League-Kracher sogar im Free-TV zu sehen ist? Goal liefert euch alle Infos und sagt euch, ob das möglich ist!

Champions League heute live im Free-TV: Wird Bayern vs. Benfica kostenlos gezeigt?

Die Fans der Bayern dürften nach dem deutlichen Sieg gegen Union am Wochenende schon etwas versöhnt mit der Mannschaft sein, ein Sieg gegen Benfica würde aber wohl helfen, das Gladbach-Desaster komplett aus dem Gedächtnis zu streichen. Mit Spannung werden sich zigtausende Fans vor ihren Fernsehgeräten versammeln und dem Spiel entgegenfiebern.

Die entscheidende Frage für viele: Geht das auch im Free TV? Diese Frage müssen wir leider mit einem Nein beantworten. Keiner der frei und kostenlos zugänglichen Sender hat sich in diesem Jahr die Übertragungsrechte für die Königsklasse sichern können, und so kann auch Bayern vs. Benfica nicht im Free TV empfangen werden.

Heißt das nun, dass die Fans komplett auf das Spiel verzichten müssen? Mitnichten! Es gibt natürlich andere Möglichkeiten, die Partie LIVE verfolgen zu können - ob im TV, im LIVE-STREAM oder im LIVE-TICKER. Wir verraten euch im Folgenden, wie und wo das geht.

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon heute live im TV

Die Champions-League-Rechte liegen in diesem Jahr bei zwei Parteien: den Streaming-Sendern DAZN und Amazon Prime. Hierbei überträgt DAZN an jedem Spieltag alle Partien bis auf eine einzige, welche sich Amazon Prime im Vorfeld aussucht und exklusiv überträgt.

Dieses ausgewählte Spiel taucht auch in der DAZN-Konferenz nicht auf, es ist wirklich nur auf Amazon Prime zu finden. Dadurch, dass wir dies an dieser Stelle so ausführlich erklären, könnt ihr es euch denken: Für den vierten Spieltag hat sich Amazon Prime die Partie Bayern vs. Benfica ausgesucht.

Das Match läuft also - im Gegensatz zu allen anderen Spielen wie beispielsweise Wolfsburg vs. Salzburg, Atalanta Bergamo vs. Manchester United oder Dynamo Kiew vs. FC Barcelona - nicht bei DAZN. Der gesamte CL-Mittwoch inklusive den Auftritten von Borussia Dortmund und RB Leipzig ist hingegen bei DAZN zu finden. DAZN bietet euch außerdem alle Highlights - auch die von Bayern vs. Benfica!

Um Bayern vs. Benfica live sehen zu können, braucht ihr also ein Abo für Amazon Prime. Falls ihr ein solches noch nicht habt, findet ihr hier die Möglichkeit, euch anzumelden. Falls ihr einen Smart-TV besitzt, könnt ihr das Spiel mithilfe der Amazon-Prime-App am Fernseher verfolgen.

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon heute im LIVE-STREAM

Amazon Prime ist, wie bereits erwähnt, ein Streaming-Sender. Dies bedeutet natürlich, dass ihr das Spiel nicht nur auf dem TV-Gerät, sondern auch auf allen anderen Arten von Endgeräten verfolgen könnt.

Ob Laptop, Smartphone oder Tablet - wo auch immer ihr euch in euren Amazon-Prime-Account einloggt, könnt ihr live dabeisein. Den entsprechenden Link findet ihr hier. Das Abo ist allerdings kostenpflichtig. Es werden somit entweder 7,99 Euro pro Monat oder 69 Euro im Jahresabo fällig.

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon heute im LIVE-TICKER

Ihr könnt das Spiel weder LIVE im TV noch im LIVE-STREAM verfolgen? Keine Sorge, auch in diesem Fall müsst ihr nicht darauf verzichten, immer hautnah dabei zu sein! Goal bietet euch einen LIVE-TICKER an, mit dem ihr immer über das aktuelle Spielgeschehen informiert seid.

Hier geht's zum LIVE-TICKER von Goal!

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon heute live: Die Aufstellungen

Bayern München: Neuer - Pavard, Nianzou, Upamecano, Davies - Goretzka, Kimmich, Gnabry, L. Sané, Coman - Lewandowski

Benfica: Vlachodimos - Lucas Verissimo, Morato, Vertonghen - Meité, Joao Mario, Gilberto, Grimaldo, Pizzi, Everton - Yaremchuk