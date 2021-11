FC Bayern München vs. Benfica Lissabon heute live: Die Champions League JETZT im LIVE-TICKER - 1:0

Am 4. Spieltag der Champions League empfängt der FC Bayern München Benfica Lissabon. Anpfiff in der Allianz Arena ist heute um 21 Uhr, Goal begleitet die Begegnung hier im LIVE-TICKER

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon jetzt im LIVE-TICKER

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon Spielstand: 1:0 Tore 1:0 Lewandowski (26.) Aufstellung FC Bayern München Neuer - Pavard, Nianzou, Upamecano, Davies - Goretzka, Kimmich, Gnabry, L. Sané, Coman - Lewandowski Aufstellung Benfica Lissabon Vlachodimos - Lucas Verissimo, Morato, Vertonghen - Meité, Joao Mario, Gilberto, Grimaldo, Pizzi, Everton - Yaremchuk Gelbe Karten -

26. | Robert Lewandowski erzielt sein 100. CL-Tor!

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon: Tor durch Robert Lewandowski!

23. | Derzeit beruhigt sich das Geschehen auf dem Platz etwas. Inzwischen hat der FC Bayern die Angelegenheit ganz gut im Griff und schwingt das Zepter

20. | Nach der anschließenden Ecke von der linken Seite setzt sich Benjamin Pavard im Sechzehner nach einem Zuspiel von Kingsley Coman in Szene, befördert seinen Rechtsschuss allerdings über die Querlatte.

19. | Auf der Gegenseite versucht sich Alphonso Davies aus der zweiten Reihe. Der Rechtsschuss fliegt aufs linke Eck zu und wird von Odisseas Vlachodimos pariert.

16. | Die anschließende VAR-Überprüfung offenbart, dass Pizzi bei der Kopfballverlängerung von Soualiho Meite einen Hauch im Abseits stand. Der Treffer also kann tatsächlich keine Anerkennung finden.

15. | Urplötzlich tauchen die Gäste wieder vorn auf, erarbeiten sich die erste Ecke dieser Partie. Everton tritt diese von der linken Seite. Dessen Hereingabe verlängert Soualiho Meite per Kopf. Rechts im Torraum steht Pizzi frei, spielt die Kugel flach vors Tor. Ein Mannschaftskollege muss das Ding dann nur noch über die Linie drücken. Doch der Jubel währt nur kurz.

13. | Regelmäßig finden die Gastgeber jetzt den Weg in den Strafraum. Alphonso Davies ergattert einen hohen Ball per Kopf. Die Ablage in die Mitte geht ins Leere, da ist kein Mitspieler in der Nähe.

11. | Jetzt schlägt Kingsley Coman eine hohe Flanke von der rechten Seite. Robert Lewandowski kann den Kopfball nicht zielgerichtet verwerten, dafür ist die Hereingabe einen Hauch zu hoch geraten. Doch dann geht Leon Goretzka per Scherenschlag zu Werke, schießt aber deutlich links an der Kiste vorbei.

8. | Somit ist nun auch der deutsche Rekordmeister in dieser Partie angekommen. Benfica aber lässt sich das Spiel noch nicht vollends aufdrücken. Die Männer von Jorge Jesus bemühen sich weiterhin um Spielanteile, gelangen allerdings nicht mehr in Strafraumnähe.

6. | Mit dem Überwinden der Anlaufschwierigkeiten halten sich die Jungs von Julian Nagelsmann nicht lange auf. Kingsley Coman dringt über rechts in den Strafraum ein, findet mit seinem Flachpass Serge Gnabry auf Höhe des ersten Pfostens. Dessen Rechtsschuss aus etwa sieben Metern pariert Odisseas Vlachodimos äußerst reaktionsschnell.

5. | Nachdem die ersten Minuten klar an Benfica gingen, die Gäste hier auch die eindeutig größeren Spielanteile verzeichneten, fangen die Hausherren jetzt an, daran etwas zu ändern.

3. | Nun wird den Gästen ein Freistoß zugesprochen. Grimaldo tritt diesen von rechts mit dem linken Fuß und Zug zum Tor. Im Zentrum bemüht sich Lucas Verissimo um eine Kopfballverlängerung, erwischt die Kugel aber nicht, die am langen Eck vorbei springt.

2. | Benfica legt forsch los, greift über die linke Seite an. Die Flanke von Everton gelangt über Umwege auf Höhe des zweiten Pfostens zu Pizzi. Dessen Rechtsschuss blockt Alphonso Davies ab.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff, die Hausherren stoßen an. Es ist frisch in Fröttmaning. Bei überwiegend wolkenlosem Himmel zeigen die Thermometer sparsame sieben Grad an. Somit ist es an den Profis, den Zuschauern mit guten Leistungen ordentlich einzuheizen.

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon: Anpfiff!

vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Szymon Marciniak betraut. Der polnische FIFA-Referee hat zur Unterstützung seine Landsleute Pawel Sokolnicki und Tomasz Listkiewicz dabei, die als Assistenten fungieren.

vor Beginn | Der deutsche Meister war für diese Gruppenphase gesetzt. Benfica musste als Dritter der vergangenen Meisterschaftssaison zwei Qualifikationsrunden bestreiten, setzte sich dabei gegen Spartak Moskau und PSV Eindhoven durch. Nun kommt es bereits zum zwölften Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern im Europapokal, gewinnen konnte Benfica noch nie. Als Teilerfolge gelten drei Unentschieden, die es allesamt im Estadio da Luz gab. In München waren die Portugiesen fünfmal zu Gast und fuhren stets mit leeren Hängen nach Hause.

vor Beginn | Apropos Pokal - da erlebt der FC Bayern in der vergangenen Woche eine böse Überraschung, ging in Mönchengladbach mit 0:5 unter. Davon zeigte sich der Klub-Weltmeister am Samstag erholt, siegte bei Union Berlin mit 5:2. National also steht nach dem gewonnenen Supercup zu Saisonbeginn nun nur noch die Bundesliga auf dem Plan. Dort sind die Münchener Tabellenführer - mit einem Punkt vor Borussia Dortmund.

vor Beginn | Nach der Pleite im Hinspiel hat Benfica kein Partie verloren, auf nationaler Ebene aber auch nur in Vizela mit 1:0 gewonnen. Punkteteilungen gab es zuletzt in Guimaraes (3:3) und in Estoril (1:1). In der portugiesischen Liga ist man mit einem Zähler hinter dem FC Porto und dem Stadtrivalen Sporting Dritter und mischt überdies noch in den Pokalwettbewerben mit.

vor Beginn | Als Tabellenzweiter hinkt Benfica dem unangefochtenen Spitzenreiter fünf Punkte hinterher. Ihre Zähler holten die Portugiesen in Kiew (0:0) sowie daheim gegen den FC Barcelona (3:0). Um Platz 2 gibt es in der Gruppe E ein zähes Ringen, da geht es eng zu. Somit dürfte es den Männern aus Lissabon sicherlich sehr helfen, wenn heute etwas Zählbares herausspringen würde.

vor Beginn | Verlustpunktfrei und ohne Gegentreffer ist der FC Bayern bislang durch diese Gruppenphase spaziert, siegte in Barcelona 3:0 und fertigte Dynamo Kiew mit 5:0 ab. Vor zwei Wochen im Estadio da Luz behielt der deutsche Rekordmeister mit 4:0 die Oberhand. Noch nie stand der Verein in der Königsklasse zu diesem Zeitpunkt einer Gruppenphase derart gut da. Somit genügt heute bereits ein Punkt, um den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale perfekt zu machen. Bei einem Sieg dürfte am Gruppensieg kaum noch etwas vorbeiführen.

vor Beginn | Fünf Umstellungen gibt es beim portugiesischen Rekordmeister nach dem Hinspiel. Nicolas Otamendi (Bank), Andre Almeida (muskuläre Probleme), Rafa Silva, Julian Weigl und Darwin Nunez (alle Bank) spielen heute nicht von Beginn an. Dafür kommen Gilberto, Morato, Everton, Soualiho Meïte und Pizzi zum Zug.

vor Beginn | Für Benfica Lissabon laufen anfangs folgende elf Spieler auf: Vlachodimos - Gilberto, Verissimo, Vertonghen, Morato - Mario, Meite, Grimaldo - Pizzi, Yaremchuk, Everton.

vor Beginn | Im Vergleich zur Partie in Lissabon gibt es auf Seiten der Münchener vier Veränderungen. Anstelle von Niklas Süle, Lucas Hernandez (beide angeschlagen), Marcel Sabitzer und Thomas Müller (beide Bank) rutschen Tanguy Nianzou, Alphonso Davies, Leon Goretzka und Serge Gnabry in die Startelf. Darüber hinaus kehrt Julian Nagelsmann nach seiner Corona-Infektion und vier verpassten Pflichtspielen auf die Bank zurück.

vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Der FC Bayern München geht die heutige Aufgabe in dieser Besetzung an: Neuer - Pavard, Nianzou, Umpamecano, Davies - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Sane, Coman - Lewandowski.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zur Begegnung des 4. Spieltags zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon.

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung vom FC Bayern München:

Bayern München: Neuer - Pavard, Nianzou, Upamecano, Davies - Goretzka, Kimmich, Gnabry, L. Sané, Coman - Lewandowski

Benfica Lissabon setzt heute auf die folgende Aufstellung:

Benfica: Vlachodimos - Lucas Verissimo, Morato, Vertonghen - Meité, Joao Mario, Gilberto, Grimaldo, Pizzi, Everton - Yaremchuk

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Bayern München blieb in allen 11 Europapokal-Begegnungen mit Benfica ungeschlagen, acht davon endeten mit einem Sieg für die Münchner (3U). Gegen keinen anderen Gegner trat der FC Bayern im Europapokal so oft an, ohne ein einziges Mal zu verlieren.

Benfica kassierte in den 11 Europapokal-Begegnungen mit Bayern München 30 Tore, im Schnitt 2.7 pro Spiel. Gleichzeitig erzielten die Portugiesen selbst nur sieben Tore (0.6 pro Spiel).

Benfica gewann nur eines der letzten 13 Spiele gegen deutsche Gegner in der UEFA Champions League gewonnen (3U 9N), im Februar 2017 gegen Borussia Dortmund.

Für Bayern München ist es das 500. Europapokal-Spiel (289S 105U 105N). Damit sind die Münchner nach Barcelona (587) und Real Madrid (575) erst das dritte Team, das diesen Meilenstein erreicht.

Bayern München blieb seit der Saison 2014/15 in den letzten 22 Heimspielen in der Gruppenphase der UEFA Champions League ungeschlagen (21S 1U). Die Münchner erzielten in diesen Spielen 69 Tore und kassierten nur sieben Gegentore.

Benfica wartet auf den ersten Auswärtssieg in der UEFA Champions League seit Oktober 2018 (3-2 gegen AEK Athen), seitdem blieben die Portugiesen in sechs Auswärtsspielen in diesem Wettbewerb sieglos (2U 4N).

Robert Lewandowski von Bayern München könnte sein 100. Spiel in der UEFA Champions League absolvieren (derzeit 99). Der polnische Stürmer hat bisher 78 Tore in diesem Wettbewerb erzielt - das ist bereits jetzt Rekord für einen Spieler in seinen ersten 100 Einsätzen in der UEFA Champions League.

Darwin Núñez erzielte in seinen ersten beiden Startelf-Einsätzen für Benfica in der UEFA Champions League zwei Tore - nur ein Spieler hat in seinen ersten drei Startelf-Einsätzen für den Verein in diesem Wettbewerb mehr Tore erzielt (Claudio Caniggia, 3).

Leroy Sané hat für Bayern München in der UEFA Champions League in dieser Saison bereits drei Tore erzielt und drei Assists gegeben. Seine sechs direkten Torbeteiligungen sind bereits jetzt nur zwei weniger als in der Saison 2018/19, als er mit acht Torbeteiligungen für Manchester City seinen persönlichen Rekord aufstellte.

Bayern Münchens Thomas Müller war bei seinen letzten 33 Startelf-Einsätzen in der Allianz Arena in der UEFA Champions League an 28 Toren direkt beteiligt, erzielte dabei 19 Treffer und lieferte neun Vorlagen. Beim letzten Heimspiel der Bayern, einem 5-0-Sieg gegen Dynamo Kiew, bereitete Müller zwei Tore vor.

FC Bayern München - Benfica Lissabon im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Schon mit einem Remis gegen Benfica Lissabon hat der FC Bayern sein Minimalziel in der Champions League frühzeitig erreicht. Im Mittelpunkt steht jedoch die Rückkehr von Trainer Julian Nagelsmann.

München (SID) Nach einer letzten Einblendung aus der heimischen Küche am Chiemsee freute sich Julian Nagelsmann wieder "sehr" auf seinen gewohnten Arbeitsplatz in der Allianz Arena. "Es ist mir viel lieber, wenn ich wieder am Spielfeldrand stehe", sagte der Trainer von Bayern München vor der Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon) gegen Benfica Lissabon mit einem breiten Grinsen.

Der 34-Jährige ist überzeugt, dass er seine 14-tägige Quarantäne pünktlich beenden kann. "Mir geht es gut, es ist alles in Ordnung. Ich hoffe und davon gehe ich auch aus, dass der Test am Dienstag negativ ist, dann werde ich auch wieder live zu sehen sein", betonte Nagelsmann. Seine Schnelltests seien schon seit vergangenen Sonntag "negativ".

Viel Zeit, die "wiedererlangte Freizeit zu genießen", habe er am Dienstag allerdings nicht, berichtete der Bayern-Coach. Er müsse erst zum Test-Labor, "dann zum Gelände. Da stehen immer noch meine Koffer aus Lissabon. Dann muss ich mein Büro in Ordnung bringen, danach steht schon die Aktivierung und die Spieltagsbesprechung an". Aber es sei ja auch "Genuss genug", so Nagelsmann, "wenn ein Champions-League-Spiel ansteht".

Seit dem Hinspiel in Lissabon am 20. Oktober (4:0) befand sich der Bayern-Coach wegen eines positiven Corona-Tests in Isolation. Er verpasste deshalb auch die Spiele gegen Hoffenheim (4:0), Gladbach (0:5) und Union Berlin (5:2). "Richtig genervt" sei er in dieser Zeit zwar nicht gewesen. Es gebe "deutlich schlimmere Schicksale. Trotzdem war es komisch und ungewohnt. Du willst als Trainer einfach dabei sein".

Das kann er ab Dienstag wieder - und forderte von seinen Stars nach zuletzt sieben Gegentoren wieder mehr "Bereitschaft" in der Defensivarbeit. "Wir lassen in zu vielen Spielen zu viele Torchancen zu. Es ist zu leicht. Es geht darum, wieder die letzten Schritte zu machen. Es geht um Aktivität, Zweikämpfe führen zu wollen", sagte Nagelsmann am Montag mit Nachdruck.

In der Königsklasse klappt das bislang sehr gut. Den Bayern um Torjäger Robert Lewandowski, der vor seinem 100. Spiel in der Champions League steht, reicht nach ihrem Startrekord mit drei Siegen und 12:0 Toren bereits ein Remis gegen Benfica, um das Minimalziel Achtelfinale zu erreichen. Bei einem Sieg ist den Münchnern zudem der Gruppensieg kaum mehr zu nehmen. "Wir versuchen, die zwölf Punkte zu holen und die K.o.-Phase zu fixieren. Das ist ein wichtiger Schritt", sagte Nagelsmann.

Offen ist gegen die Portugiesen noch der Einsatz von Alphonso Davies wegen muskulärer Probleme. Man werde das "am Spieltag entscheiden", so Nagelsmann. Zur Verfügung stehen die angeschlagenen Lucas Hernandez und Leon Goretzka.

Möglicherweise wird Nagelsmann mit Blick auf das Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag gegen Freiburg Veränderungen im Team vornehmen. Es gebe die Überlegung, "dem einen oder anderen Vielspieler eine Pause zu geben. Samstag ist auch ein wichtiges Spiel".

Quelle: SID

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon im LIVE-TICKER: Das CL-Duell im Überblick