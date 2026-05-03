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FC Bayern München bei FC Barcelona live im Free TV sehen: Wer zeigt / überträgt Barca vs. FCB Frauen heute im Live Stream und TV?

Women's Champions League
Barcelona - Bayern München
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Bayern München

In der Women's Champions League spielt der FC Barcelona gegen den FC Bayern München. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Eine Woche nach dem 1:1 im Hinspiel kommt es am heutigen Sonntag, den 3. Mai, zum entscheidenden Rückspiel im Halbfinale der Women's Champions League: Der FC Barcelona empfängt den FC Bayern München. Anstoß im legendären Camp Nou in Barcelona ist um 16.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Barcelona vs. Bayern München heute live im Free-TV und Livestream?

Das Rückspiel ist heute live und in voller Länge im Free-TV zu sehen – beim ZDF. Bereits ab 16.15 Uhr stimmt Moderator Sven Voss mit der Vorberichterstattung auf das Spiel ein. An seiner Seite analysiert Kathrin Lehmann als Expertin, während Claudia Neumann die Begegnung kommentiert. Parallel dazu läuft Barcelona gegen Bayern auch im kostenlosen Livestream des ZDF.

Alternativ ist das Spiel ebenfalls bei Disney+ zu sehen – dort allerdings nur im kostenpflichtigen Angebot.


ZDF


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Anstoßzeit Barcelona gegen Bayern München

Barcelona vs. Bayern München: Aufstellungen

Barcelona vs Bayern München Voraussichtliche Aufstellungen

Barcelona crest
Barcelona
BAR
Aufstellung
Bayern München crest
Bayern München
FCB
Bayern München crest
Bayern München
FCB

Trainer

  • P. Romeu

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Form


Bilanz direkte Duelle

BAR

Letzte 5 Spiele

FCB

3

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

13

Erzielte Tore

5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5


Barcelona vs. Bayern München: Die Tabellen

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