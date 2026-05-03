FC Bayern München bei FC Barcelona live im Free TV sehen: Wer zeigt / überträgt Barca vs. FCB Frauen heute im Live Stream und TV?

Eine Woche nach dem 1:1 im Hinspiel kommt es am heutigen Sonntag, den 3. Mai, zum entscheidenden Rückspiel im Halbfinale der Women's Champions League: Der FC Barcelona empfängt den FC Bayern München. Anstoß im legendären Camp Nou in Barcelona ist um 16.30 Uhr.

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Wer zeigt / überträgt Barcelona vs. Bayern München heute live im Free-TV und Livestream?

Das Rückspiel ist heute live und in voller Länge im Free-TV zu sehen – beim ZDF. Bereits ab 16.15 Uhr stimmt Moderator Sven Voss mit der Vorberichterstattung auf das Spiel ein. An seiner Seite analysiert Kathrin Lehmann als Expertin, während Claudia Neumann die Begegnung kommentiert. Parallel dazu läuft Barcelona gegen Bayern auch im kostenlosen Livestream des ZDF.

Alternativ ist das Spiel ebenfalls bei Disney+ zu sehen – dort allerdings nur im kostenpflichtigen Angebot.

Anstoßzeit Barcelona gegen Bayern München

Women's Champions League - Endrunde Spotify Camp Nou

Barcelona vs. Bayern München: Aufstellungen

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Barcelona vs. Bayern München: Die Tabellen

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