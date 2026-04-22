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FC Bayern München bei Bayer Leverkusen heute live bei ARD, ZDF oder Sky: Wer zeigt / überträgt das Halbfinale im DFB-Pokal live im TV und Live Stream?

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Der FC Bayern München gastiert am heutigen Mittwoch im Halbfinale des DFB-Pokals bei Bayer Leverkusen. Ob es eine Übertragung im Free-TV gibt und was Ihr sonst noch alles wissen müsst? GOAL klärt auf.

Das Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München im Halbfinale des DFB-Pokals steigt am heutigen Mittwoch (22. April) in der BayArena. Der Anpfiff ist um 20.45 Uhr. 

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GOALverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Bayern München bei Bayer Leverkusen heute live bei ARD, ZDF oder Sky: Wer zeigt / überträgt das Halbfinale im DFB-Pokal live im TV und Live Stream?

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München könnt Ihr auf unterschiedliche Art und Weise live sehen - auch kostenlos im Free-TV bietet sich eine Option. Übertragungsrechte am ersten Halbfinale hält nämlich auch das ZDF.

Die Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer sowie Moderator Sven Voss übernehmen die Vorberichte. Oliver Schmidt ist Kommentator. Auf zdf.de gibt es zudem einen Livestream.

Sky ist ebenfalls mit von der Partie. Der DFB-Pokal ist stets in festen Händen des Pay-TV-Senders, los geht es um 20 Uhr auf den Sendern Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport 2. Livestream-Nutzer können auf SkyGo oder WOW zurückgreifen. Wolff Fuss kommentiert.

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News zu Bayer Leverkusen

In der Bundesliga hat die Werkself am Wochenende einen herben Dämpfer im Kampf um die Champions-League-Plätze hinnehmen müssen. Aufgrund einer schlechten Chancenverwertung und einem überragenden Finn Dahmen, unterlag Leverkusen dem FC Augsburg mit 1:2. Fabian Rieder traf doppelt.

News zum FC Bayern München

Der FC Bayern München fuhrt nach dem Halbfinal-Einzug in der Champions League die vorzeitige Meisterschaft ein. Weil der BVB patzte, hätte schon ein Punkt gegen den VfB Stuttgart gereicht. Letztlich gewann der deutsche Rekordmeister souverän mit 4:2. Dennoch gab es auch schlechte Nachrichten: Für Serge Gnabry könnte die Saison verletzungsbedingt gelaufen sein.

Bayer Leverkusen vs. Bayern München: Anstoßzeit

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Bayer Leverkusen vs. Bayern München: Aufstellungen

Bayer Leverkusen vs Bayern München Voraussichtliche Aufstellungen

Bayer LeverkusenHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestFCB
1
M. Flekken
12
E. Tapsoba
8
R. Andrich
4
J. Quansah
24
A. Garcia
23
N. Tella
30
I. Maza
42
M. Culbreath
20
A. Grimaldo
25
E. Palacios
35
C. Kofane
1
M. Neuer
4
J. Tah
2
D. Upamecano
44
J. Stanisic
27
K. Laimer
10
J. Musiala
6
J. Kimmich
14
L. Diaz
17
M. Olise
45
A. Pavlovic
9
H. Kane

4-2-3-1

FCBAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • K. Hjulmand

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • V. Kompany

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Bayer Leverkusen vs. Bayern München: Form

B04
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/10
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

FCB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
18/8
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bayer Leverkusen vs. Bayern München: Bilanz direkte Duelle

B04

Letzte 5 Spiele

FCB

0

Siege

2

Unentschieden

3

Siege

1

Erzielte Tore

9
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bayer Leverkusen vs. Bayern München: Die Tabellen

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