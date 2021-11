FC Bayern München vs. Benfica Lissabon: Die Aufstellung zum Champions-League-Duell heute

Am 4. Spieltag der trifft der FC Bayern München auf Benfica Lissabon. Anstoß der Begegnung ist am Dienstag, den 2. November, um 21 Uhr in der Allianz Arena in München.

Im Vorfeld der Partie stellt sich vor allem die Frage, welche Aufstellungen FCB-Coach Julian Nagelsmann und Benfica-Trainer Jorge Jesus auf den Platz schicken werden.

Auf beiden Seiten ergeben sich im Hinblick auf die mögliche Aufstellung einige personelle Optionen. Wir werfen einen Blick auf die voraussichtlichen Aufstellungen.

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon: Die Aufstellung zum Champions-League-Duell - in diesem Artikel erfahrt Ihr sämtliche Informationen rund um die Personalsituationen bei beiden Mannschaften.

Gegen Benfica Lissabon kann Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann aller Voraussicht nach wieder auf Leon Goretzka (Fleischwunde) und Lucas Hernandez, der in Berlin einen Schlag abbekommen hatte, zurückgreifen. Bei beiden Spielern geht der 34-Jährige von einer positiven Rückmeldung der medizinischen Abteilung aus.

Derweil klagte Alphonso Davies zuletzt über muskuläre Probleme und ist deshalb fraglich. "Wir werden das morgen entscheiden", sagte Nagelsmann im Hinblick auf einen Einsatz des Kanadiers.

Darüber hinaus kündigte Nagelsmann an, dass die "Vielspieler" beim deutschen Rekordmeister erneut eine Pause bekommen könnten.

Sicher nicht dabei sind Sven Ulreich (Innenband-Verletzung) und Eric Maxim Choupo-Moting (Muskelfaserriss). Während Ulreich erstmals seit seiner Verletzung wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren konnte, befindet sich Choupo-Moting noch im Aufbautraining.

So könnte der FCB am Dienstagabend auflaufen:

Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Davies - Goretzka, Kimmich - Coman, Müller, Sane - Lewandowski

Die Bayern-Startelf: Neuer - Stanisic, Süle, Hernandez, Davies - Kimmich, Tolisso - Coman, Müller, Sane - Lewandowski

Die Bayern-Startelf: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

Die Bayern-Startelf: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Richards - Kimmich, Sabitzer - Gnabry, Müller, Musiala - Lewandowski

Im Vergleich zur 0:4-Heimpleite vor zwei Wochen wird Benfica-Trainer Jorge Jesus im Rückspiel gegen den FC Bayern weitestgehend auf dieselbe Elf setzen.

Routinier Andre Almeida steht aufgrund einer Muskelverletzung allerdings nicht zur Verfügung. Für den 31-Jährigen könnte Diogo Goncalves in die Startelf rücken - auch Gilberto oder der offensivere Nemanja Radonjic wären etwaige Alternativen.

Der portugiesische Rekordmeister, der in der Liga derzeit auf dem dritten Tabellenplatz steht, wird gegen die Bayern im bewährten 3-4-3-System beginnen. Mit dabei: Ex-BVB-Spieler Julian Weigl sowie das berüchtigte Sturmtrio bestehend aus Rafa Silva, Darwin Nunez und Roman Yaremchuck.

So könnte Benfica gegen den FC Bayern auflaufen:

Vlachodimos - Verissimo, Otamendi, Vertonghen - Goncalves, Weigl, Joao Mario, Grimaldo - Rafa Silva, Nunez, Yaremchuk

Das letzte direkte Duell zwischen FC Bayern und Benfica ereignete sich am 20. Oktober - dabei setzten sich die Münchner souverän mit 4:0 durch. Mit diesen Aufstellungen gingen die beiden Teams ins Spiel:

Benfica: Vlachodimos - Verissimo, Otamendi, Vertonghen - Almeida, Joao Mario, Weigl, Grimaldo - Rafa Silva, Nunez, Yaremchuk

FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Sabitzer - Coman, Müller, Sane - Lewandowski

Bayern München blieb in allen elf Europapokal-Begegnungen mit Benfica ungeschlagen, acht davon endeten mit einem Sieg für die Münchner (3U). Gegen keinen anderen Gegner trat der FC Bayern im Europapokal so oft an, ohne ein einziges Mal zu verlieren.

Benfica kassierte in den elf Europapokal-Begegnungen mit Bayern München 30 Tore, im Schnitt 2.7 pro Spiel. Gleichzeitig erzielten die Portugiesen selbst nur sieben Tore (0.6 pro Spiel).

Benfica gewann nur eines der letzten 13 Spiele gegen deutsche Gegner in der UEFA Champions League gewonnen (drei Unentschieden, neun Niederlagen), im Februar 2017 gegen Borussia Dortmund.

Für Bayern München ist es das 500. Europapokal-Spiel (289S 105U 105N). Damit sind die Münchner nach Barcelona (587) und Real Madrid (575) erst das dritte Team, das diesen Meilenstein erreicht.

Bayern München blieb seit der Saison 2014/15 in den letzten 22 Heimspielen in der Gruppenphase der UEFA Champions League ungeschlagen (21S 1U). Die Münchner erzielten in diesen Spielen 69 Tore und kassierten nur sieben Gegentore.

Benfica wartet auf den ersten Auswärtssieg in der UEFA Champions League seit Oktober 2018 (3:2 gegen AEK Athen), seitdem blieben die Portugiesen in sechs Auswärtsspielen in diesem Wettbewerb sieglos (zwei Remis, vier Niederlagen).

Robert Lewandowski von Bayern München könnte sein 100. Spiel in der UEFA Champions League absolvieren (derzeit 99). Der polnische Stürmer hat bisher 78 Tore in diesem Wettbewerb erzielt - das ist bereits jetzt Rekord für einen Spieler in seinen ersten 100 Einsätzen in der UEFA Champions League.

Darwin Nunez erzielte in seinen ersten beiden Startelf-Einsätzen für Benfica in der UEFA Champions League zwei Tore - nur ein Spieler hat in seinen ersten drei Startelf-Einsätzen für den Verein in diesem Wettbewerb mehr Tore erzielt (Claudio Caniggia, drei).

Leroy Sane hat für Bayern München in der UEFA Champions League in dieser Saison bereits drei Tore erzielt und drei Assists gegeben. Seine sechs direkten Torbeteiligungen sind bereits jetzt nur zwei weniger als in der Saison 2018/19, als er mit acht Torbeteiligungen für Manchester City seinen persönlichen Rekord aufstellte.