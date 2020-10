FC Bayern München vs. Atletico Madrid live: Die Champions League im LIVE-TICKER - 1:0

Der FC Bayern duelliert sich in der Champions League mit Atletico Madrid. Die Partie aus München gibt es hier kostenlos im LIVE-TICKER für Euch.

Der bekommt es am 1. Spieltag der Gruppe A in der direkt mit einem harten Brocken zu tun. In der Allianz Arena duelliert sich der amtierende CL-Sieger mit . Anpfiff ist heute um 21 Uhr. Hier gibt's die Partie im LIVE-TICKER.

Wer keine Lust hat, das Duell im LIVE-TICKER zu verfolgen, kann FC Bayern gegen Atletico natürlich heute auch live im TV und LIVE-STREAM verfolgen. In einem separaten Artikel auf unserer Seite gibt es alle Informationen zur Übertragung der Partie aus der Münchner Allianz Arena.

FC BAYERN MÜNCHEN - ATLETICO MADRID 1:0 Tore 1:0 Coman (28.) Aufstellung FCB Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Müller, Tolisso, Coman - Lewandowski Aufstellung ATL Oblak - Trippier, Felipe, Savic, Renan Lodi - Carrasco, Koke, Hector Herrera, Marcos Llorente - Luis Suarez, Joao Felix Gelbe Karten: Alaba (5.), Müller (21.)

33' Und die Bayern lassen nicht nach, befinden sich seit dem Tor in ihrer besten Phase des Spiels. Weil Atletico im Vergleich zu den vorangegangenen Minuten nicht mehr zu Befreiungsangriffen kommt. Das hat jetzt was von Dauerdruck, den der Titelverteidiger ausübt. Gefährlich wird es aber erstmal nicht nochmal, es bleibt bei Ansätzen.

30' Da stand Atletico eigentlich mit neun Mann hinter dem Ball und rund um den eigenen Sechzehner verteilt. Coman hatte von den neunen aber keiner auf dem Schirm. Und Kimmichs Zauberpass erst recht nicht. Es war Münchens achter Torschuss, Atletico steht da bei zwei.

TOOOR! FC BAYERN MÜNCHEN - Atletico Madrid 1:0 | Torschütze: Coman

28' Ein Distanzschuss von Goretzka wird geblockt und droht, bei Felix zu landen, der schnell hätte umschalten können. Kimmich erstickt das aber mit einer guten Balleroberung im Keim. Und hat dann auch noch das Auge und die Technik, um aus dem rechten Halbfeld perfekt zum langen Pfosten zu Coman zu flanken. Der kann halblinks den Ball annehmen und in Ruhe an Oblak vorbei einschieben.

23' Felix und Carrasco kombinieren sich am linken Strafraumeck durch drei Mann druch, am Ende kommt Carrasco zwar frei, aber aus spitzem Winkel zum Abschluss. Mit der Innenseite peilt er das lange Eck an, das misslingt aber. Der Schuss geht zentral auf Neuer, der keine Mühe hat.

FC Bayern München vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

21' Auch die zweite Gelbe, die Oliver verteilt, ist fragwürdig. Müller tickt der Ball etwas zu weit vor, er spielt trotzdem noch einen sauberen Pass in die Mitte. Trippier rennt in Müllers Bein rein und fällt. Das ist weder Gelb noch Foul. Und dass Oliver erst rund zehn Sekunden nach dieser Szene abpfeifft, komplettiert das unglückliche Bild, das der Referee abgibt.

18' Hervorragende Umschaltsituation für die Bayern. Süle gewinnt am eigenen Sechzehner den Ball und gibt rechts raus zu Müller, der im Zentrum Coman findet und damit zwei Atleti-Spieler aushebelt. Coman zieht das Tempo an und hat schon nur noch zwei Gegenspieler vor sich. Tolisso überläuft ihn und dringt halblinks in den Strafraum rein, in der Mitte wartet Lewandowski, um einzuschieben. Dazu kommt es aber nicht, weil Oblak den direkten Weg zu macht und die Hereingabe unterbindet.

Quelle: Getty Images

15' Ein Knall geht durch die Allianz Arena: Süle trifft den Pfosten! Eine Ecke von Kimmich wird am kurzen Pfosten von Müller verlängert. In der Mitte hält Süle den Fuß rein und drückt die Kugel aus drei Metern ans Aluminium. Das sah einstudiert es. Es fehlten Nuancen.

13' Süle verlässt mit schlecht gewähltem Timing die Abwehrkette und will Suarez attackieren, rennt dabei aber ins Leere, sodass der sich drehen und aufziehen kann. Statt seinen Kollegen am linken Flügel mitzunehmen, versucht er den komplizierten Schnittstellenpass nach rechts in den Strafraum Richtung Llorente, der aber stecken bleibt.

11' Das war ein verhältnismäßig stürmischer Beginn. Nun hat sich die Partie aber etwas eingependelt und es geht seiner Dinge. Bayern mit viel Ballbesitz und Spielkontrolle, Atletico steht mit seinen zwei Viererketten tief und eng gestaffelt. Da gilt es nun die nächsten 80 Minuten, einen Knotenlöser zu finden.

8' Auf der anderen Seite wagt Coman den ersten Vorstoß, links flankt er aus vollem Tempo an den langen Pfosten, wo Lewandowski eingeflogen kommt. Die Direktabnahme ist technisch kompliziert, geht knapp am Tor vorbei.

6' Etwas überraschend, dass Atletico den Freistoß kurz ausführt, die Position war rund 30 Meter links versetzt vom Tor eigentlich gut. So kommt Koke nur zu einer panischen Halbfeldflanke, die in den Armen von Neuer landet.

FC Bayern München vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

5' Ganz frühe Verwarnung für Alaba, der im Laufduell in Suarez reinrauscht und diesen mit der Hand unglücklich und leicht im Gesicht trifft. Für Suarez natürlich ein gefundenes Fressen. Schiri Oliver fällt drauf rein und gibt eine überzogene Gelbe.

4' Ein halber Meter fehlt Suarez zur Führung. Von der rechten Seite wird das Spiel mit zwei, drei einfachen Pässen nach links verlagert, wo Lodi nahe der Strafraumbegrenzung flach an den zweiten Pfosten geben kann. Suarez kommt reingerutscht und verpasst knapp.

2' Nach 50 Sekunden gibt es die erste Ecke für Atletico, nach 53 die zweite, weil sie am ersten Pfosten ins Toraus verteidigt wird. Die zweite führt Koke dann kurz aus, danach kommt der Ball scharf in die Mitte, wo Bayern aber klären kann.

FC Bayern München vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Der Ball rollt, die Champions-League-Saison des FC Bayern München hat begonnen.

Vor Beginn | Natürlich wie immer, aber heute nochmal ein bisschen mehr als sonst: Alle Augen auf Lewandowski! Deutschlands und Europas Fußballer des Jahres kann heute eine Bestmarke aufstellen: In den letzten neun Gruppenspielen der CL hintereinander hat er getroffen. Sollte er auch heute treffen, wäre er der erste Spieler, dem dies in zehn Spielen in Folge gelingt. Mit seinen momentan neun Treffern hintereinander liegt er gleichauf mit Cristiano Ronaldo, dem dies zwischen 2012 und 2014 gelungen ist.

Vor Beginn | Es ist erst das siebte Aufeinandertreffen von Bayern und Atletico. Bayern hat mit 3 Siegen, 1 Unentschieden und 2 Niederlagen die bessere Bilanz auf seiner Seite. In der Gruppenphase gab es das Duell schon 2016/2017, damals endeten die Partien mit zwei 1:0-Heimsiegen und beide Teams zogen ins Achtelfinale aus, alles andere wäre auch in diesem Jahr bei den weiteren Gegnern und RB Salzburg eine Sensation.

Vor Beginn | Ein besonderes Spiel ist es heute für Bayerns Hernandez, der im Sommer 2019 für 80 Millionen Euro von Spaniens Hauptstadt in Münchens Landeshauptstadt wechselte. "Dieser Klub hat mir alles gegeben", sagt Hernandez über seinen Ex-Klub und "er ist ein großartiger Trainer und für mich einer der besten der Welt. Ich bin für immer dankbar", über seinen Ex-Trainer. Heute zähle aber nur der FC Bayern. Und für den darf Hernandez heute von Anfang an auflaufen, weil er nach einem schwierigen ersten Jahr aktuell im teaminternen Duell mit Senkrechtstarter Davies die Nase etwas vorne hat.

Vor Beginn | Man denke nur an Reals 0:1 gegen Cadiz. Oder Barcas Pleite gegen Getafe. Bayern verliert in Hoffenheim. Liverpool kassiert sieben Dinger von Aston Villa, ManCity fünf von Leicester. Juve hat auch schon zwei Unentschieden gesammelt. Und PSG verlor seine ersten zwei Saisonspiele gleich mal im Doppelpack. Die europäischen Schwergewichter haben grenzenlos ihre Müh und Not derzeit. Alle stolpern sie unter komplizierten Bedingungen mehr in die Saison, als hineinzugleiten.

Vor Beginn | Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass Atletico bereits zwei Sorten der lahmen und trostlosen 0:0-Spiele geliefert hat, die nur Atletico liefern kann. Und das mit und Villareal nicht gegen eine Übermannschaft. Wie ordnen wir Atleticos Saisonstart und Form also ein? Wie bei jedem Team gestaltet sich das im Dasein der Außergewöhnlichkeit der Gesamtsituation, in der wir uns befinden, schwierig.

Vor Beginn | Suarez' Saisonauftakt war ausgezeichnet, in vier -Spielen stehen vier Torbeteiligungen zu Buche, zuletzt traf er beim 2:0-Sieg gegen . Der Auftakt mit einem Doppelpack und einer Vorlage beim 6:1 gegen Granada war gar malerisch. Und gesamtmannschaftlich gesehen war Granadas Tor der einzige Gegentreffer aus den ersten vier Spielen. Die Defensivkünstler von Atletico scheinen einmal mehr bestens organisiert.

Vor Beginn | Vielleicht ist es von Vorteil, dass mit Atletico Madrid gleich als Auftakt ein Gegner mit Stolperstein-Potential daher kommt. Und selbst damit redet man die Albiceleste ungerechtfertigterweise kleiner als sie sind. Der ewige Underdog ist jede Saison für eine Überraschung gut, ob national oder international. hat mit Diego Simeone seinen stärksten Mann nach wie vor an der Seitenlinie und mit Suarez einen Königstransfer, der wohl zu keinem anderen europäischen Top-Klub besser passt, als zu Simeones Kettenhunden.

Vor Beginn | Der Titelverteidiger betritt den Ring und startet seine Mission Titelverteidigung. 59 Tage nach dem Triumph von Lissabon gegen Paris St.-Germain beginnt der europäische Großzirkus von vorn. Mit Bayern München als Top-Favorit? Zumindest gibt es wenige Gründe, das in Zweifel zu stellen. Die gibt es aber eigentlich nie.

Vor Beginn | Bei Atletico gibt es dagegen viele personelle Änderungen. Nimmt man das 2:0 vom letzten Wochenende gegen Celta Vigo zum Vergleich, finden wir fünf neue Startspieler. Hermoso, Sanchez, Torreira und Lemar räumen ihre Plätze, Costa steht mit muskulären Problemen nicht zur Verfügung. An ihrer Stelle beginnen Felipe, Lodi, Herrera, Carrasco und Felix.

Vor Beginn | Bayern-Trainer Flick nimmt im Gegensatz zum 4:1-Sieg gegen Bielefeld am Wochenende nur eine Änderung vor, und die gezwungenermaßen. Gnabry wurde positiv auf Covid19 getestet und ist in Quarantäne. Für ihn kehrt Kimmich in die Startelf zurück, der in der letzten Nacht "rechtzeitig" zum zweiten Mal Vater geworden ist, um heute auf dem Platz stehen zu können.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zur Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Atletico Madrid.

FC Bayern München vs. Atletico Madrid live: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des FC Bayern München

Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Müller, Tolisso, Coman - Lewandowski

Bank: Nübel - Martinez, Costa, Choupo-Moting, Zirkzee, Boateng, Davies, Sarr, Roca, Musiala

Atletico Madrid setzt auf folgende Aufstellung:

Oblak - Trippier, Felipe, Savic, Renan Lodi - Carrasco, Koke, Hector Herrera, Marcos Llorente - Luis Suarez, Joao Felix

Bank: Grbic, San Roman, Hermoso, Torreira, Lemar, Vitolo, Sanabria, Correa, Saponjic

FC Bayern München vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Bayern München und Atlético Madrid treffen zum 7. Mal in Europa aufeinander, wobei der Deutsche Meister in Sachen Siege die Nase vorn hat (S3 U1 N2).

Das ist das 2. Mal, dass Bayern München und Atlético Madrid in der Gruppenphase der UEFA Champions League aufeinandertreffen. 2016/17 gewannen beide Teams ihr jeweiliges Heimspiel mit 1-0 (beide Mannschaften kamen in die nächste Runde).

Bayern München hat die letzten beiden Heimspiele gegen Atlético gewonnen – beide im Jahre 2016. Beim 1. Mal reichte den Bayern ein 2-1 im Rückspiel nicht, um das Halbfinale 2015/16 zu überstehen (gesamt 2-2, Bayern raus wegen der Auswärtstorregel).

Atlético Madrid hat 5 seiner letzten 6 Spiele in der Champions League gegen deutsche Teams verloren (S1); so gab es auch Niederlagen in den letzten 2 Spielen: 0-4 gegen im Oktober 2018 und 1-2 gegen im November 2019.

Bayern München ist die 1. Mannschaft in der Geschichte der Königsklasse, die auf dem Weg zum Titelgewinn alle Spiele gewinnen konnte (11 Siege). Damit sind sie auch die Mannschaft mit der längsten Siegesserie in diesem Wettbewerb.

Atlético Madrid hat nur 2 der letzten 10 Auswärtsspiele in der Gruppenphase der UEFA Champions League gewonnen (U4 N4). In den letzten 5 Spielen gab es nur einen Sieg (U1 N3) – ein 2-0 gegen Lokomotive Moskau im Oktober 2019.

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski hat in 9 Spielen hintereinander in der Gruppenphase der UEFA Champions League getroffen. Sollte er auch diesmal treffen, wäre er der erste Spieler, dem dies in 10 Spielen in Folge gelingt. Mit seinen momentan 9 Treffern hintereinander liegt er gleichauf mit Cristiano Ronaldo, dem dies zwischen 2012 und 2014 gelungen ist.

Atlético Madrids Luis Suárez hat bei seinen letzten 5 Start in der UEFA Champions League 5 Tore geschossen (alle für Barcelona), so viele wie in seinen vorherigen 31 Starteinsätzen in diesem Wettbewerb insgesamt.

Serge Gnabry war in der vergangenen Saison in der UEFA Champions League in 10 Spielen an 11 Toren beteiligt (9 Tore und 2 Assists). Nur Teamkollege Robert Lewandowski kommt auf mehr Torbeteiligungen (20 – 15 Tore, 5 Assists).

Unter den Torhütern, die in der UEFA Champions League auf mehr als 10 Einsätze kommen, kommt nur Edwin van der Sar prozentual auf eine höhere Anzahl von Spielen ohne Gegentor als Atlético Madrids Jan Oblak (51 % - 26/51).

Quelle: imago images

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

FC Bayern vs. Atletico heute ... im TV Sky Sport 2 HD im LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

In der Champions League wird heute der 1. Spieltag in der Gruppe gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen dem FC Bayern München gegen Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

FC Bayern München vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - "Oben in der Sonne bleiben": Triple-Bayern träumen von Erfolgsära

Mission Triple-Verteidigung: Champions-League-Sieger Bayern München will "in der Sonne bleiben" - und auch in der Königsklasse eine Erfolgsära begründen.

Die Bilder der magischen Nacht von Lissabon sind noch frisch, und nicht nur Karl-Heinz Rummenigge träumt schon von einer Wiederholung am 29. Mai 2021 in Ankara. "Nachdem wir den Thron in Europa bestiegen haben", sagte der Vorstandschef von Bayern München, "möchten wir so lange wie möglich da oben in der Sonne bleiben." Am liebsten gleich mehrere Jahre, wie in den goldenen 70ern.

Nur 59 Tage nach dem Final-Triumph in der Champions League starten die Münchner Alles-Gewinner am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) mit dem Kracher gegen Atletico Madrid ihren nächsten Angriff auf den Henkelpott. Die Ambitionen sind unverändert hoch. "Wir haben uns vorgenommen, das Triple zu verteidigen. Das hat noch keiner geschafft", sagte Präsident Herbert Hainer.

Das mag arrogant und prahlerisch klingen, doch der deutsche Rekordmeister weiß um die Schwere der Aufgabe. "Man ist nun in ganz Europa die gejagte Mannschaft, die jeder unbedingt schlagen will", sagte Thomas Müller: "Sich dagegen immer wieder zur Wehr zu setzen, ist eine enorme Herausforderung."

Das haben die Bayern 2013 schon erfahren. Nach dem ersten Münchner Dreifach-Coup schienen die Voraussetzungen für eine Erfolgsserie ideal: Starcoach Pep Guardiola übernahm von Triple-Vater Jupp Heynckes, seine Champions wurden durch zwei hoffnungsvolle Jungstars namens Mario Götze und Thiago verstärkt. Doch Guardiola scheiterte drei Mal in Serie im Halbfinale und musste zähneknirschend zusehen, wie stattdessen mit vier Triumphen in fünf Jahren eine Ära prägte.

Bayern-Boss Rummenigge übt sich deshalb in Demut. "Es wichtig, dass man allen Gegnern mit Respekt gegenüber tritt", sagte er, und zwar schon in der Gruppenphase. Müller sieht die Bayern dort als Titelverteidiger gegen Atletico, Salzburg und Lok Moskau "sofort unter Zugzwang". Ein "Problem" des Triples sei ja, dass "die Erwartungshaltung enorm hoch bleibt".

Auch Trainer Hansi Flick weiß, dass "Erfolg nur gemietet" ist. Der 55-Jährige wird angesichts seiner Erfolgssträhne bereits als möglicher nächster Bundestrainer gehandelt - da sind Probleme schon in der Gruppenphase nicht eingeplant. "Die Bayern", sagte Atletico-Coach Diego Simeone voller Respekt, "sind ganz klar die Besten von allen. Wegen ihrer Power, ihrer Dominanz, ihrer Geschichte, ihrer Gegenwart."

Von Real scheint diesmal nicht wirklich etwas zu befürchten zu sein, die Königlichen haben ihren Umbruch wie der noch nicht abgeschlossen. Wesentlich gefährlicher ist wohl Jürgen Klopps , auch Paris St. Germain macht sich unter Thomas Tuchel nach der Finalniederlage gegen die Bayern wieder große Hoffnungen. Genau wie Guardiolas und mit Cristiano Ronaldo.

"Wir erwarten Spiele, die sicherlich nicht einfach werden", sagte Rummenigge und mahnte angesichts der Vielzahl der englischen Wochen "Konzentration" an beim Münchner Starensemble. Müller weiß: "Gerade unser Kopf, das Mentale ist jetzt gefordert." Weil in Corona-Zeiten die körperliche Belastung zudem höher ist als ohnehin schon, sieht er "eine verzwickte Lage".

Zumal hinter Mittelfeldchef Joshua Kimmich noch ein kleines Fragezeichen steht, weil dessen Freundin Lisa Meyer das zweite Kind erwartet. "Wir hoffen, dass er dabei ist. Aber wir müssen abwarten", sagte Flick am Dienstag.

Mit Atletico stellt sich den Bayern gleich ein Hochkaräter in den Weg. Im Achtelfinale der vergangenen Saison schaltete Simeones Team Titelverteidiger Liverpool aus, dann aber war gegen Außenseiter (1:2) Schluss.

Mit Topstürmer Luis Suarez (FC Barcelona) hat sich Atletico prominent verstärkt. Diego Costa, sein kongenialer Partner im wohl ekligsten Angriff Europas, fehlt in München wegen einer Oberschenkelverletzung. "Das stört uns schon", sagte Simeone, dem drei weitere Profis fehlen, doch er versprach: "Wir werden versuchen, ihnen weh zu tun."

Davon ist auch Lucas Hernandez überzeugt. "Sie werden uns vor einige Probleme stellen", prophezeite der Weltmeister vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. Aber, betonte Champions-League-Torschützenkönig Robert Lewandowski: "Wir sind bereit!"

Die voraussichtlichen Aufstellungen von Bayern München und Atletico Madrid:

München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Felipe, Hermoso - Herrera, Koke - Llorente, Carrasco - Suarez, Joao Felix

Quelle: SID

FC Bayern München vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: Das CL-Duell im Überblick