FC Bayern München bei Atletico Madrid: Die Aufstellung in der Champions League

In der Champions League ist der FC Bayern München zu Gast bei Atletico Madrid. Goal wirft einen Blick auf die mögliche Aufstellung.

Am 5. Spieltag der trifft auf den . Anstoß der Begegnung ist am Dienstag, den 1. Dezember, um 21 Uhr im Wanda Metropolitano in Madrid.

Im Vorfeld der Partie stellt sich vor allem die Frage, welche Aufstellungen Atletico-Coach Diego Simeone und Bayern-Trainer Hansi Flick auf den Platz schicken werden.

Auf beiden Seiten ergeben sich im Hinblick auf die mögliche Aufstellung einige personelle Optionen. Wir werfen einen Blick auf die voraussichtlichen Aufstellungen.

Atletico Madrid vs. FC Bayern München: Die Aufstellung zum -Top-Spiel - in diesem Artikel gibt es die Informationen rund um die Personalsituation bei beiden Mannschaften.

FC Bayern München bei Atletico Madrid heute live: Das Champions-League-Duell im Überblick

Duell Atletico Madrid vs. FC Bayern München Datum Dezember, 1. November 2020 | 21 Uhr Ort Wanda Metropolitano, Madrid Zuschauer ohne Zuschauer

FC Bayern München bei Atletico Madrid heute: Die Personalsituation beim FCB

Aufgrund der Tatsache, dass sich der FC Bayern bereits als Gruppensieger für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert hat, wird Bayern Münchens Trainer Hansi Flick gegen Atletico Madrid auf mehrere Leistungsträger verzichten.

Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Leon Goretzka werden allesamt geschont und sind nicht mit nach Madrid gereist. Zudem bleibt Corentin Tolisso, der beim Bundesliga-Sieg gegen den verletzt ausgewechselt werden musste, ebenfalls in München.

Neben den Langzeitverletzten Alphonso Davies (Bänderriss im Sprunggelenk) und Joshua Kimmich (Meniskus-OP) steht auch Neuzugang Marc Roca aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre nicht zur Verfügung.

FC Bayern München bei Atletico Madrid: Die voraussichtliche FCB-Aufstellung

Die mögliche Bayern-Startelf : Nübel - Pavard, Süle, Hernandez, Sarr - Javi Martinez, Alaba - Sane, Müller, Douglas Costa - Choupo-Moting.

Atletico Madrid vs. FC Bayern München heute: Die Personalsituation bei Atletico

Atletico Madrid steht mit fünf Punkten auf dem zweiten Platz der Gruppe A und kämpft weiterhin um den Einzug ins Achtelfinale. Folglich wird Trainer Diego Simeone seine bestmögliche Aufstellung gegen den FC Bayern auf den Platz schicken.

Verzichten muss der Atletico-Coach momentan auf Diego Costa (Muskelverletzung), Lucas Torreira (Krankheit) sowie Sime Vrsaljko (Knieverletzung).

Auch Starstürmer Luis Suarez wird das Duell mit dem FC Bayern wegen seiner Coronainfektion verpassen.

Atletico Madrid vs. FC Bayern München: Die voraussichtliche Atletico-Aufstellung

Die mögliche Atletico-Startelf : Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso - Koke, Saul Niguez - Llorente, Carrasco - Joao Felix, Lemar.

Atletico Madrid vs. FC Bayern München heute: Die Aufstellungen beim letzten direkten Duell

Das letzte direkte Duell zwischen dem FC Bayern und Atletico Madrid ereignete sich vor wenigen Wochen am 21. Oktober 2020. Zum Auftakt der diesjährigen Champions-League-Saison setzten sich die Münchner deutlich mit 4:0 durch. Mit diesen Aufstellungen gingen die beiden Teams ins Spiel:

FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Müller, Tolisso, Coman - Lewandowski

Atletico Madrid : Oblak - Trippier, Savic, Felipe, Lodi - Llorente, Herrera, Koke, Carrasco - Joao Felix, Suarez

