FC Bayern München vs. Atletico Madrid: Die Aufstellung in der Champions League

Der FC Bayern hat zum Start in die neue CL-Saison mit Atletico einen echten Brocken vor der Brust. Bei Goal erfahrt Ihr alles zu den Aufstellungen.

Der startet in die neue Champions-League-Saison. Dabei trifft der amtierende Gewinner der Königsklasse im ersten Spiel der Gruppe B auf keinen geringeren Gegner als . Der Anstoß erfolgt am Mittwochabend um 21.00 Uhr in der Allianz Arena.

Der deutsche Rekordmeister muss auf seiner Mission "Triple-Verteidigung" ein echtes Mammutprogramm abspulen, am vergangenen Samstag sicherte sich der FCB in Bielefeld ein 4:1 gegen Aufsteiger Arminia, nur zwei Tage zuvor hatte die Mannschaft von Hansi Flick in der ersten Runde des DFB-Pokals den Fünftligisten 1. FC Düren souverän mit 3:0 bezwungen.

Während die Münchner in der nach vier Spieltagen Tabellenplatz zwei belegen, rangieren die Rojiblancos (ebenfalls nach vier Spielen) in mit acht Zählern auf Rang acht. Allerdings: Die Hauptstädter haben derzeit zwei Partien weniger auf der Uhr als beispielsweise Tabellenführer (elf Punkte). Goal wirft einen Blick auf die möglichen Formationen der beiden Spitzenteams.

FC Bayern München vs. Atletico Madrid: Die Aufstellung zum Champions-League-Gruppenspiel - in diesem Artikel erfahrt Ihr sämtliche Informationen rund um die Personalsituation beim deutschen Rekordmeister.

FC Bayern München vs. Atletico Madrid: Die Aufstellung in der Übersicht

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben. Sobald die Klubs das Geheimnis um die Startelf gelüftet haben, erfahrt Ihr das hier.

FC Bayern München gegen Atletico Madrid: Das Champions-League-Duell im Überblick

Duell FC Bayern München vs. Atletico Madrid Datum Mittwoch, 21. Oktober 2020 | 21.00 Uhr Ort Allianz Arena, München

FC Bayern München vs. Atletico Madrid: Die Aufstellung - das ist die Personalsituation beim CL-Sieger

Titelverteidiger Bayern München plant zum Auftakt seiner Mission Triple-Verteidigung am Mittwoch gegen Atletico Madrid mit dem werdenden Vater Joshua Kimmich. "Wir wissen alle, wie wichtig Joshua für unsere Mannschaft ist, aber wir wissen auch, wie schnell es gerade beim zweiten Kind gehen kann", sagte Trainer Hansi Flick: "Wir hoffen, dass er dabei ist. Aber wir müssen abwarten."

Kimmichs Freundin Lina Meyer erwartet das zweite Kind des Paares. "Bis auf Leroy Sane und Tanguy Nianzou können alle dabei sein", sagte Flick weiter. Sane und Nianzou arbeiten nach Verletzungen aktuell an ihrem Comeback.

Lucas Hernandez: "Wir wollen den Siegeszug fortsetzen"

Erfolgscoach Flick rief am Dienstag erneut das höchste Ziel aus. "Wir wollen so erfolgreich wie möglich sein, da gehört die genauso dazu wie die Meisterschaft und der Pokal", sagte er: "Aber wir wissen, dass es schwierig wird und konzentrieren uns auf den Weg dorthin." Lucas Hernandez ergänzte: "Wir wollen den Siegeszug fortsetzen - mit der gleichen Lust. Das ist die Mentalität dieses Klubs, immer weiter gewinnen zu wollen."

Für Flick wartet mit dem Kracher gegen Atletico gleich zum Start "ein Highlight. Sie haben mit die beste Defensive in Europa und bringen das auf den Platz, was ihr Trainer Diego Simeone ausstrahlt: sehr viel Leidenschaft. Und sie haben auch nach vorne enorm viel Qualität."

FC Bayern München vs. Atletico Madrid - die voraussichtliche Aufstellung in der Champions League

Beim FC Bayern München hat sich Lucas Hernandez offenbar einen kleinen Vorteil gegenüber Shootingstar Alphonso Davies erspielt. Der Kanadier kam zwar gegen Düren zum Einsatz, in Bielefeld musste der Linksverteidiger aber erneut Platz für 80-Millionen-Mann Hernandez machen, der auch gegen seine Ex-Kollegen starten dürfte.

Dass Davies aktuell "ein kleines Tief" durchschreite, sei für Trainer Hansi Flick aber normal. "Er bekommt aber all unsere Unterstützung und ist für uns sehr wichtig. Daher muss er schnell wieder in die Spur kommen und heute im Training hat er es schon wieder sehr gut gemacht, er war viel präsenter", sagte der FCB-Übungsleiter am Dienstag. Zudem muss Flick auf den mit COVID-19 infizierten Serge Gnabry verzichten, für ihn könnte Douglas Costa von Beginn an spielen.

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Goretzka, Kimmich - Costa, Müller, Coman - Lewandowski

Atletico Madrid beim FC Bayern München: Die Personalsituation bei den Rojiblancos

Atletico Madrid hat in diesem Transfersommer besonders mit der Verpflichtung des langjährigen Barca-Stars Luis Suarez für Furore auf dem Markt gesorgt. Der Uruguayer kam als Ersatz für Alvaro Morata, den es abermals zu gezogen hatte.

In den ersten Partien für seinen neuen Arbeitgeber wusste Suarez auch gleich zu gefallen. steuerte bislang drei Treffer sowie eine Vorlage bei. Gegen die Bayern muss der Angreifer jedoch auf seinen kongenialen Partner Diego Costa verzichten, der Spanier laboriert an einer Muskelverletzung.

Neben Costa muss Atletico-Trainer Diego Simeone außerdem auf Saul Niguez sowie Abwehr-Star Jose Gimenez verzichten.

Atletico Madrid beim FC Bayern - die mögliche Rojiblancos-Aufstellung:

Atletico Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Felipe, Hermoso - Herrera, Koke - Llorente, Carrasco - Suarez, Joao Felix

FC Bayern Müchen: Die Aufstellungen des Rekordmeisters aus den vergangenen Spielen:

FC Bayern München vs. Atletico Madrid: Die vergangenen drei Spiele der CL-Kontrahenten