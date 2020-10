FC Bayern München: Alaba empfahl wohl Verpflichtung von Mitchell Weiser

Bei Bayer Leverkusen steht Mitchell Weiser auf dem Abstellgleis. Grund genug für Kumpel Alaba, den Rechtsverteidiger bei Bayern ins Spiel zu bringen.

David Alaba (28) hat dem in puncto Transfers angeblich eine Rückholaktion von Mitchell Weiser empfohlen. Das berichtet die Sport Bild am Mittwoch. Demnach habe Alaba Weisers Namen während der Transferperiode bezüglich der Suche nach einem Rechtsverteidiger-Backup für Benjamin Pavard in den Raum geworfen.

Alaba und Weiser verbindet seit den gemeinsamen Tagen beim Rekordmeister eine tiefe Freundschaft. Für Aufsehen sorgten sie gemeinsam, als sie 2015 ein Bild von sich im String-Tanga in den Sozialen Medien verbreiteten.

Alaba blieb beim FC Bayern, Weiser zog es nach Berlin

Während sich Alaba jedoch über die Jahre beim FCB unverzichtbar gemacht hat, verließ Weiser den Klub, zu dem er 2012 aus der Kölner Jugend kam, im Sommer 2015 ablösefrei und ging zu .

Alaba verabschiedete seinen Freund mit einem emotionalen Facebook-Posting: "Tausende Erinnerungen, hunderte Witze, ein Grund: Du bist wie ein Bruder für mich und ich wünsche dir alles Gute."

Mitchell Weiser bei Bayer 04 ohne Zukunft

2018 wechselte der 26-jährige Weiser für rund zwölf Millionen Euro vom Haupstadtklub zu , wo er jedoch mittlerweile keine sportliche Zukunft mehr hat. An den ersten drei Spieltagen der neuen Saison stand Weiser nicht im Kader der Werkself, die außerdem mit Santiago Arias einen weiteren Rechtsverteidiger von ausgeliehen hat.

Weisers Vertrag bei Bayer 04 läuft noch bis 2023.