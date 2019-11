FC Bayern - angebliche Abschieds-Email von Niko und Robert Kovac: "Den FC Bayern als Fans weiterhin begleiten"

Am Sonntag musste Niko Kovac beim FC Bayern den Hut nehmen. Nun ist eine Abschieds-Email aufgetaucht, worin sich der Ex-Coach bedankt.

Das Trainerduo Niko und Robert Kovac hat offenbar eine Abschieds-Email an alle Mitarbeiter ihres Ex-Vereins geschrieben. Die Bild veröffentlichte den Text im Wortlaut.

Die Kovac-Brüder hatten den Verein am Sonntagabend nach der 1:5-Niederlage bei einvernehmlich verlassen. Da sie sich von den zahlreichen Vereinsmitarbeitern nicht verabschieden konnten, schrieben sie die Email. Dem Bericht zufolge erhielten die Spieler die Nachricht nicht.

Die Email der Bild zufolge im Wortlaut:

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des FC Bayern,



Sie haben die Nachricht sicherlich schon gehört: unsere Zeit als Trainer/Co-Trainer unseres Klubs ist zu Ende. Weil eine persönliche Verabschiedung bei über 1.000 Kolleginnen und Kollegen schwierig ist, und wir der Mannschaft vor den beiden wichtigen Spielen gegen Piräus und die nötige Ruhe und Konzentration ermöglichen möchten, wählen wir diesen Weg per Email.



Wir sagen von Herzen "Dankeschön". Sie alle haben mich und meinen Bruder herzlich an der Säbener Straße aufgenommen, waren immer für uns da und haben uns in dieser Zeit stets unterstützt, wo auch immer wir Hilfe benötigt haben.



Wir danken Ihnen allen für viele persönliche Begegnungen und Gespräche. Der gemeinsame Gewinn der Meisterschaft, des DFB-Pokals und des Supercups wird uns allen in schöner Erinnerung bleiben.



Ihnen/Euch allen persönlich, dem Klub und unserer Mannschaft alles, alles erdenklich Gute!



Wir werden den FC Bayern selbstverständlich als Fans weiterhin begleiten!



Alles Liebe und herzliche Grüße,



Niko & Robert Kovac