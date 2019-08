FC Bayern München II vs. Chemnitzer FC: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellungen - alles zur Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga trifft der FC Bayern München II auf den Chemnitzer FC. Goal verrät Euch, wie Ihr das Duell live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

3. Liga, 6. Spieltag: Der FC Bayern München II empfängt vor heimischen Publikum im Stadion an der Grünwalder Straße den Chemnitzer FC. Anstoß ist am Samstagnachmittag um 14 Uhr.

Platz 13 vs. Platz 19. Aufsteiger vs. Aufsteiger. Die zweite Mannschaft des ist solide in die neue Saison der gestartet. Der Aufsteiger aus der Regionalliga Bayern befindet sich nach fünf Spielen und daraus resultierenden sechs Punkten auf dem 13. Rang.

Für den Chemnitzer FC war der Saisonstart dagegen zum Vergessen. Die Sachsen, aus der Regionalliga Nordost aufgestiegen, haben lediglich zwei Zähler auf dem Konto. Hinzu kommen Turbulenzen in der eigenen Mannschaft: Der CFC trennte sich von Profi Daniel Frahn, der sich mit einer rechtsextremen Hooligan-Gruppierung solidarisierte.

Bayern München II vs. Chemnitzer FC - wer entscheidet das Aufsteigerduell für sich? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Begegnung live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem erfahrt Ihr alle Infos zu den Aufstellungen und zu unserem LIVE-TICKER.

FC Bayern München II vs. Chemnitzer FC: Das Duell der 3. Liga in der Übersicht

FC Bayern München II vs. Chemnitzer FC heute live im TV verfolgen - geht das?

In diesem Abschnitt erklären wir Euch, wie Ihr das Duell zwischen dem FC Bayern München II und dem Chemnitzer FC live im TV verfolgen könnt. Welcher Sender überträgt die Partie der 3. Liga live im TV? Läuft das Duell im Free-TV? Die Antworten gibt es jetzt.

MagentaSport zeigt / überträgt FC Bayern München II vs. Chemnitzer FC heute live im TV

Alle 380 Spiele der 3. Liga live und in voller Länge - MagentaSport macht's möglich. Der hauseigene Sender der Telekom ist die Nummer eins in puncto Drittliga-Fußball. Dementsprechend ist MagentaSport auch am Samstagnachmittag Eure erste Adresse. Denn das Duell FC Bayern München vs. Chemnitzer FC wird ausschließlich live im TV bei MagentaSport übertragen.

Bereits um 13.45 Uhr beginnt MagentaSport mit der Vorberichterstattung zur Partie. Rollt ab 14 Uhr zwischen dem FC Bayern München II und dem Chemnitzer FC der Ball, verpasst Ihr beim Telekom-Sender keine Sekunde. Ihr habt sogar die Wahl, ob Ihr Bayern II vs. Chemnitz live im Einzelspiel oder in der Samstagskonferenz zusammen mit allen anderen Partien, die um 14 Uhr angepfiffen werden, schauen wollt.

Für FC Bayern München II vs. Chemnitzer FC ist folgendes MagentaSport-Duo am Start:

Moderator: Sascha Bandermann

Sascha Bandermann Kommentator: Oskar Heirler

Aber aufgepasst! Die Nutzung von MagentaSport setzt ein Abonnement voraus. Dieses müsst Ihr im Vorfeld beim Telekom-Sender abgeschlossen haben - außer, Ihr seid bereits Telekom-Kunden.

Kosten für Telekom-Kunden:

Besitzt Ihr bereits einen Telekom-Vertrag, nutzt Ihr MagentaSport das erste Jahr kostenlos , danach bezahlt Ihr monatlich 4,95 Euro .

Kosten für alle Nicht-Kunden der Telekom:

Das Abonnement bei MagentaSport kostet 9,95 Euro monatlich im Jahresabo oder 16,95 Euro im Monatsabo .

ARD oder die Dritten Programm - wer zeigt / überträgt FC Bayern München II vs. Chemnitzer FC heute live im Free-TV?

In schöner Regelmäßigkeit überträgt die ARD in ihren Dritten Programmen die 3. Liga live. Auch an diesem Wochenende werden ausgewählte Spiele wieder live im Free-TV zu sehen sein. Doch FC Bayern München II vs. Chemnitzer FC gehört nicht dazu und wird nicht im frei empfangbaren TV übertragen.

Stattdessen zeigt die ARD in ihren Dritten Programmen folgende Partien:

Samstag, 24. August, 14 Uhr: 1. FC Magdeburg vs. live im MDR und BR

1. FC Magdeburg vs. live im MDR und BR Samstag, 24. August, 14 Uhr: Preußen Münster vs. KFC Uerdingen live im WDR

FC Bayern München II vs. Chemnitzer FC heute im LIVE-STREAM verfolgen

Neben dem TV-Programm von MagentaSport habt Ihr noch genau eine Möglichkeit, das Duell der 3. Liga live anzuschauen. FC Bayern München II vs. Chemnitzer FC wird zusätzlich im LIVE-STREAM übertragen. Welchen Ihr dafür nutzen müsst, erfahrt Ihr in diesem Abschnitt.

MagentaSport zeigt / überträgt FC Bayern München II vs. Chemnitzer FC heute im LIVE-STREAM auf www.MagentaSport.de

Auch in puncto LIVE-STREAM ist MagentaSport Eure erste sowie einzige Anlaufstelle . Nur der hauseigene Sender der Telekom ist für die Übertragung - sowohl live im TV als auch im Internet - verantwortlich. Dementsprechend wird FC Bayern München II vs. Chemnitzer FC heute im LIVE-STREAM auf www.MagentaSport.de übertragen.

Im LIVE-STREAM von MagentaSport verpasst Ihr ebenfalls keine Sekunde des Duells der 3. Liga. Die Übertragung im Internet beginnt analog zur TV-Übertragung. Auch Moderator, Kommentator sowie die Möglichkeit einer Konferenzschaltunng bleiben auf www.MagentaSport.de gleich.

Für mehr Informationen zum LIVE-STREAM-Angebot des Telekom-Senders schaut einfach mal auf der Website des Unternehmens vorbei.

FC Bayern München II vs. Chemnitzer FC heute im LIVE-TICKER verfolgen

Kein MagentaSport-Abo, um FC Bayern München II vs. Chemnitzer FC live im TV oder im LIVE-STREAM anschauen zu können? Macht nichts. Wir präsentieren Euch in diesem Abschnitt die perfekte Alternative:

Mit unserem LIVE-TICKER verpasst Ihr keine spielentschiedene Szene zwischen beiden Mannschaften und seid während der gesamten Partie stets auf Ballhöhe. Gewohnt detailliert versorgen wir Euch mit allen relevanten Infos zum Spielgeschehen.

Ihr findet unseren kostenlosen LIVE-TICKER von Goal entweder unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App :

3. Liga - FC Bayern München II vs. Chemnitzer FC: Die Aufstellungen

Bayern München II: Früchtl - Richards, Mai, Feldhahn, Stanisic - Welzmüller, Will - Dajaku, Zirkzee, Singh - Wriedt

Chemnitzer FC: Jakubov - Bohl, Schoppenhauer, Sarmov, Reddemann, Milde - Bonga, Langer, Müller, Blumberg - Bozic

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München II vs. Chemnitzer FC? Die Übertragung der 3. Liga in der Übersicht