FC Bayern - Miroslav Klose: Flick-Co-Trainer oder Abschied aus München?

Hansi Flick kann sich Miroslav Klose als Co-Trainer beim FC Bayern vorstellen. Eine Weiterbeschäftigung in der Jugend schließt dieser wohl aus.

Für Miroslav Klose gibt es wohl nur zwei mögliche Szenarien, was seine Tätigkeit ab der kommenden Saison betrifft: die Arbeit als Co-Trainer unter Hansi Flick bei den Bayern-Profis oder ein Wechsel zu einem anderen Bundesligisten in gleicher Position. Wie der kicker berichtet, wird sich Klose definitiv aus dem Jugendbereich des FC Bayern verabschieden.

Auch das Arbeitsfeld des WM-Rekordtorschützen wurde mit Flick bereits detailliert besprochen: Klose soll sich auf die Arbeit mit den Stürmern spezialisieren und mit diesen am Abschluss sowie den Standards arbeiten. Außerdem absolviert er bis zum Juni 2021 seine Ausbildung zum Fußball-Lehrer. Sein Vertrag soll an den neuen von Flick angepasst werden und eine Gültigkeit bis 2023 haben.

Flick über Klose: "Wäre eine Bereicherung"

Seit Monaten liegt dem ehemaligen Bremer und Lauterer jedoch auch ein Angebot von einem weiteren Bundesligisten vor. Dieses ist dem Bericht zufolge bereits fertig ausgearbeitet und sieht ebenfalls dessen Arbeit als Co-Trainer vor. Lediglich die Unterschrift von Klose fehle, dem namentlich nicht genannten Klub wird ein intensives Interesse am derzeitigen Trainer der Münchner U17 nachgesagt.

Flick betonte bereits mehrfach, dass er großes Vertrauen in die Arbeit von Klose habe und ihn sich gut in seinem Trainerteam vorstellen könne: "Es ist natürlich klar, dass ich mit Miro gesprochen habe. Ich glaube, dass er für unser Trainerteam eine Bereicherung wäre." Am Ende müsse Klose jedoch "selbst entscheiden".