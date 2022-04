FC Bayern vs. BVB: Kann der FCB heute Meister werden?

In der Bundesliga steht heute das von Fans lange herbeigesehnte Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB (Borussia Dortmund) an.

Nach dem enttäuschenden CL-Aus gegen Villarreal bleibt den Münchenern "nur" noch der Bundesliga-Titel - und der soll, wenn es nach den Rot-Weißen geht, schnellstmöglich gewonnen werden!

Kann der FCB ausgerechnet gegen den Erzrivalen die zehnte Meisterschaft in Serie klar machen? GOAL verrät, ob und wie das klappen kann.

FC Bayern vs. BVB (Borussia Dortmund) heute: Die Fakten zum Spiel

(C)Getty Images

Kann der FC Bayern heute gegen den BVB Meister werden?

Für die Bayern geht es an den letzten Spieltagen vor Saisonende um maximale Schadensbegrenzung. Nachdem man früh in DFB-Pokal und Champions League ausgeschieden ist, möchte man den Fans ein versöhnliches Saisonende schenken. Und was wäre ein besseres Geschenk, als vor den eigenen Fans in der Allianz Arena gegen den BVB Meister zu werden?

Vor dem Topspiel ist bereits eines klar: Der Vorsprung zum wichtigsten Verfolger liegt bei neun Punkten und es sind nur noch vier Spiele zu bestreiten. Auch die Tordifferenz spricht klare Bände: Bayern liegt aktuell bei +60, während die Schwarz-Gelben eine Tordifferenz von +33 vorweisen können. Um nun also die eingangs in der Überschrift gestellte Frage zu beantworten: Ja, die Bayern können gegen den BVB tatsächlich Meister werden und wir erklären Euch, wie die Münchener heute die letzten Zweifel beseitigen können.

Wann wird der FC Bayern heute gegen den BVB Meister? So klappt es für den Rekordmeister!

Was auf jeden Fall geschehen muss? Der FCB muss heute gewinnen, denn mit 12 Punkten Vorsprung wäre den Münchenern die Schale auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen!

Doch auch bei einem Unentschieden wären die Bayern zumindest inoffiziell Meister. Nicht nur müsste Bayern die verbliebenen drei Partien allesamt verlieren - der BVB müsste die letzten drei Spiele gewinnen und insgesamt 27 Tore aufholen. Weil dieses Szenario mehr als unrealistisch ist, würden in München wohl auch bei einem Unentschieden wohl heimlich die Sektkorken knallen.

FC Bayern mit besten Chancen auf die Meisterschale gegen BVB: Die Übertragung in der Übersicht