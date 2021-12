FC Bayern vs. Mainz 05: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der Bundesliga heute

Der 15. Bundesliga-Spieltag hält mit der Partie des FC Bayern München gegen den 1. FSV Mainz 05 das Duell zweier Teams aus der oberen Tabellenhälfte bereit. Anstoß der Begegnung ist am Samstag, 11. Dezember 2021, um 15.30 Uhr in der Allianz Arena in München. Ob Ihr die Partie im Free-TV verfolgen könnt, welche LIVE-STREAMS abrufbar sind und wo Ihr im Anschluss Highlights finden könnt, verrät Euch GOAL in den folgenden Abschnitten.

Der FC Bayern München schwebt derzeit auf der Erfolgswelle und feierte in den vergangenen Tagen zwei Siege. Zunächst gelang am 14. Bundesliga-Spieltag der wichtige 3:2-Erfolg über den ärgsten Verfolger im Meisterschaftsrennen, den BVB. Am Mittwoch folgte dann ein 3:0-Sieg gegen den strauchelnden spanischen Topklub FC Barcelona in der Champions League, deren Vorrunde der FCB mit 18 Punkten aus sechs Partien als Gruppenerster abschloss. Mit den Mainzern kommt zwar nun ein weniger großer Klub an die Isar, unterschätzen sollte der amtierende Meister die Nullfünfer aber keinesfalls.

Denn seit der Übernahme des Trainerpostens durch Bo Svensson im vergangenen Winter haben sich die Rheinhessen von einem Abstiegskandidaten zu einem ernstzunehmenden Europa-League-Anwärter gemausert. Unter dem Dänen begeistert die Elf durch erfrischenden Offensivfußball und defensive Stabilität - der Lohn ist aktuell der siebte Tabellenplatz in der Bundesliga. Zuletzt gelang ein deutlicher 3:0-Sieg über den VfL Wolfsburg, der das Punktekonto auf 21 Zähler anwachsen ließ.

Werden die Münchner ihrer Favoritenrolle gerecht oder schafft es Mainz 05, dem vermeintlich übermächtigen Kontrahenten ein Bein zu stellen? Die Entscheidung fällt am Samstagnachmittag ab 15.30 Uhr - und so seid Ihr live dabei.

FC Bayern München vs. Mainz 05: Läuft die Bundesliga heute im Free-TV?

Im frei empfangbaren Fernsehen sind mittlerweile nur noch die wenigsten Bundesliga-Partien zu sehen. Einzig der Hinrunden- sowie der Rückrundenauftakt, eine Partie des 17. Spieltags und die Relegationsspiele werden von Sat.1 im Free-TV übertragen.

Für das Gastspiel der Mainzer in der Allianz Arena gilt also, was auch für viele andere Live-Events aus der Welt des Fußballs gilt: ein kostenpflichtiges Abo ist notwendig, um es live zu sehen. Auf welchen Anbieter ihr für den entsprechenden LIVE-STREAM zurückgreifen müsst, erfahrt Ihr nachfolgend.

FC Bayern vs. Mainz 05: Läuft die Bundesliga heute im LIVE-STREAM bei DAZN oder Sky?

Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN teilen sich die Rechte an der Bundesliga. Alle Freitags- und Sonntagspartien laufen bei DAZN, während sich Sky für die Übertragung der Spiele am Samstag verantwortlich zeichnet.

Da das Match des FCB gegen M05 am Samstagnachmittag ausgetragen wird, braucht Ihr ein Sky-Abonnement, um live dabei zu sein. Dann habt Ihr auch die Wahl zwischen dem Einzelspiel und der Bundesliga-Konferenz. Welche Abo-Möglichkeiten Euch angeboten werden, hat GOAL aufgedröselt.

FC Bayern München vs. Mainz 05: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM auf Sky

Schaut Euch einfach bei sky.de um und wählt das für Euch passende Paket aus. Besonders das Angebot von Sky Ticket dürfte interessant sein, da es im Vergleich zu anderen Paketen zum einen kostengünstiger ist und zum anderen mehr Freiraum bezüglich einer monatlichen Kündigung bietet.

Für 29,00 Euro monatlich sichert Ihr Euch Zugang zu den Spielen der 1. und 2. Bundesliga, Partien der Premier League sowie der Formel 1. Das Angebot ist monatlich kündbar und gewährt Euch somit hohe Flexibilität - auch bezüglich der Gerätewahl.

Habt Ihr Euch angemeldet, könnt Ihr Sky Ticket bequem via App, Webbrowser oder Smart-TV streamen, Live-Sport der Extraklasse genießen und benötigt dafür lediglich eine stabile Internetverbindung.

FC Bayern vs. Mainz 05 heute live: Highlights und LIVE-TICKER zur Bundesliga

Habt Ihr keine Möglichkeit, die Partie live und in voller Länge zu verfolgen, greift auf die Zusammenfassung zurück. Diese wird im Free-TV am Samstag ab 18.30 Uhr in der Sportschau gezeigt. Darüber hinaus stellt auch Sky die Highlights zur Verfügung, ebenso erscheinen die kurzen Clips auf den YouTube-Kanälen der Sportschau und von Sport1. Zudem seht Ihr die Highlights auf DAZN bereits ab 17.30 Uhr in der Highlight-Show, in der der Streamingdienst die Zusammenfassungen aller 15.30-Uhr-Spiele ausstrahlt.

Wollt Ihr nahezu in Echtzeit über die wichtigsten Spielszenen informiert werden, legen wir Euch unseren LIVE-TICKER von GOAL ans Herz. Dort halten wir Euch auf dem Laufenden, sodass ihr keine entscheidenden Aktionen verpasst.

FC Bayern München vs. Mainz 05: Die Übertragung der Bundesliga heute in der Übersicht

FC Bayern vs. Mainz 05, die Bundesliga heute live: Die Aufstellungen

Dass der FCB am Samstag ohne Mittelfeldstar Joshua Kimmich auskommen muss, der sich noch von seiner Corona-Infektion erholt, steht bereits im Vorfeld der Partie fest. Wie stellt Trainer Julian Nagelsmann also sein Mittelfeld auf? Eine Antwort gibt's knapp eine Stunde vor Anpfiff, dann veröffentlichen wir die Aufstellungen an dieser Stelle.