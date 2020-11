FC Bayern München: Lucas Hernandez sieht seine langfristige Zukunft beim FCB

Lucas Hernandez ist dabei, sich beim FC Bayern durchzusetzen. Geht es nach dem Franzosen, bleibt er noch lange Zeit in München.

Lucas Hernandez sieht seine langfristige Zukunft beim . Nach einem schwierigen Debütjahr erarbeitete sich der 24-jährige Franzose zuletzt einen Stammplatz als Linksverteidiger.

"Ich habe noch einen Vertrag über vier Jahre. Ich will nicht nur unbedingt hierbleiben, ich will mir hier einen Namen machen und langfristig Teil des Teams sein", sagte Hernandez bei France Football.

Lucas Hernandez wechselte von zum FC Bayern

Er war im Sommer 2019 für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid zum FC Bayern gewechselt und damit zum teuersten Neuzugang der Klubgeschichte avanciert. "Mir ist bewusst, dass der Klub finanziell große Anstrengungen unternommen hat, um mich zu verpflichten", sagte Hernandez.

Mehr Teams

Aufgrund von wiederkehrenden Verletzungsproblemen kam Hernandez in seinem Debütjahr jedoch nur unregelmäßig zum Einsatz und wurde im Sommer bereits mit einem vorzeitigen Abschied in Verbindung gebracht.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt



Bild: imago images / Sven Simon

"Auch in der schwierigen Situation in der vergangenen Saison habe ich mich immer bei Bayern gesehen", beteuerte Hernandez und betonte, "keine Sekunde" an einen vorzeitigen Abschied gedacht zu haben. "Ich habe immer das Vertrauen des Klubs gespürt. Von der Führung, dem Trainer und meinen Teamkollegen."

FC Bayern: "Bester Linksverteidiger!" Hernandez adelt Davies

In dieser Saison ist der gelernte Innenverteidiger Hernandez speziell nach der Verletzung des Stamm-Linksverteidigers der vergangenen Saison Alphonso Davies ohne ernsthafte Konkurrenz und aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. In zehn Pflichtspielen gelangen ihm ein Treffer und ein Assist.

Dennoch hofft der Franzose auf eine baldige Rückkehr des Kanadiers. "Ich brauche den Konkurrenzkampf, um voranzukommen. Mit seiner Geschwindigkeit, seiner Technik und seinem Positionsspiel war er (Davies, Anm. d. Red.) der beste Linksverteidiger der Welt."