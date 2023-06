FC Bayern München: Transferziel Min-Jae Kim muss offenbar Pflichtdienst beim Militär von Südkorea ableisten

Das Wunschziel des FC Bayern München muss in diesen Tagen offenbar den Verpflichtungen in seinem Heimatland Südkorea nachkommen.

WAS IST PASSIERT? Bayern Münchens Transferziel Min-Jae Kim muss sich in diesen Tagen offenbar beim südkoreanischen Militär verantworten. Das berichtet die Bild-Zeitung.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dem Bericht zufolge befindet sich der Innenverteidiger derzeit in seinem Heimatland Südkorea, weil er den Pflichtdienst antreten muss. Deshalb ist Kim auch nicht Teil der Nationalmannschaft von Trainer Jürgen Klinsmann.

Demnach leiste er für einige Wochen seine Grundausbildung ab, die derzeit aufgrund der Spannungen zwischen Südkorea und China gefragt ist. Während normale Bürger den Pflichtdienst 18 bis 21 Monate leisten müssen, dürfen Stars wie Heung-Min Son von Tottenham Hotspur ihre Verpflichtungen bereits wieder nach zwölf Wochen ruhen lassen.

Wie lange die Grundausbildung von Kim noch geht, wird in dem Bericht nicht erläutert. Laut transfermarkt.de endet die derzeitige Etappe am 6. Juli.

WAS IST DIE TRANSFERGESCHICHTE? Die Entscheider beim FC Bayern um Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Thomas Tuchel sollen Kim dem Vernehmen nach zu einem ihrer Wunschspieler auserkoren haben.

Der 1,90 Meter große Abwehrspieler, der noch bis 2025 bei der SSC Neapel unter Vertrag steht, soll dank einer Ausstiegsklausel 50 Millionen Euro kosten. Kim könnte als Ersatz für die wechselwilligen Benjamin Pavard und Lucas Hernández an die Isar kommen.

Kim war in der jüngeren Vergangenheit vor allem mit Klubs aus der Premier League (unter anderem Manchester United) in Verbindung gebracht worden, soll sich laut Foot Mercato inzwischen aber einen Wechsel zum FCB gut vorstellen können. Es hat angeblich bereits ein Treffen zwischen dem 26-Jährigen und den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters gegeben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kim war in der abgelaufenen Saison der Abwehrchef von Napoli und hatte somit großen Anteil am ersehnten Gewinn des Scudetto (nur 28 Gegentore). Er kam in wettbewerbsübergreifend 45 Pflichtspielen zum Einsatz.