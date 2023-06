FC Bayern wohl vor Verlängerung mit Qatar Airways

Der FC Bayern steht wegen der Partnerschaft mit Katar immer wieder in der Kritik. Dennoch wird der Deal nun wohl verlängert.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München steht offenbar vor einer Verlängerung des in diesem Sommer auslaufenden Sponsorendeals mit Qatar Airways. Wie die AZ berichtet, wollen sowohl der Rekordmeister als auch das staatliche Flugunternehmen aus Katar den Vertrag verlängern.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bisher zahlte Qatar Airways rund 25 Millionen Euro pro Jahr. Aus dem Bericht geht nicht hervor, ob sich diese Summe verändert. Allerdings sollen die Bosse des FC Bayern Bedingungen stellen, was soziale Projekte in Katar anbelangt. Die Zeichen würden allerdings positiv stehen, dass es zu einer Verlängerung kommt.

Rund um die Jahreshauptversammlung kam es im vergangenen Jahr zu heftigen Protesten einiger Mitglieder und Fans. Die organisierte Fanszene des Klubs hat die Partnerschaft mehrfach kritisiert, weil sich der FC Bayern aus ihrer Sicht für Lobbyarbeit bezahlen lässt. Auf der anderen Seite rechtfertigten die Münchner den Deal stets damit, vor Ort in Gesprächen über positive Veränderungen zu sein.

Katar steht unter anderem in der Kritik, grundlegende Menschenrechte nicht zu achten und den Sport dafür auszunutzen, sich einen besseren Ruf in der westlichen Welt zu verschaffen und gleichzeitig wichtige Kontakte zu knüpfen, um sich außenpolitisch zu schützen. Darüber hinaus wurde dem Emirat in der Vergangenheit mehrfach Terrorismusfinanzierung vorgeworfen.

Seit Jahren absolviert der FC Bayern regelmäßig Trainingslager in Katar. Qatar Airways ist zudem seit 2018 einer von acht sogenannten Platin-Partnern des Klubs. Der bisherige Vertrag würde Ende Juni auslaufen. Schon zu Beginn des Jahres kündigte Herbert Hainer Gespräche an und auch Uli Hoeneß sprach sich mehrfach für eine Verlängerung aus.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago