FC Bayern: Katar-Kritik? Frauen fliegen wohl ins Trainingslager

Während das Trainingslager der Herren in Katar abgesagt wurde, fliegen die Frauen des FC Bayern München im Januar wohl für eine Woche nach Doha. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Bereits 2018 hatten sich die Münchnerinnen dort fit für die Rückrunde gemacht. Zu Jahresbeginn waren aufgrund der Corona-Pandemie weder die Männer noch die Frauen nach Katar gereist.

Trainer Julian Nagelsmann und Co. sagten für kommenden Winter ab, weil die Hinrunde erst zwischen dem 17. und 19. Dezember endet und die Rückrunde schon am 7. Januar startet. Ein Trainingslager in Katar hätte nicht in den straffen Terminkalender gepasst.

Die Frauen, derzeit Spitzenreiter in der Bundesliga, haben hingegen eine deutlich längere Winterpause. Diese streckt sich vom 20. Dezember bis zum 4. Februar.

Bayern-Fans mit Banner gegen Vereinsführung

Derzeit steht die enge Verbindung des Vereins mit Katar heftig von Fan-Seite in der Kritik. Am vergangenen Wochenende beim Heimsieg gegen den SC Freiburg entrollten die Bayern-Fans ein entsprechendes Banner. Ein Punkt der Ablehnung der Partnerschaft ist auch die Schikane von Frauen und Homosexuellen.

"Wir haben nicht nur das Trainingslager der Männer, sondern auch der Frauen in Doha absolviert, was schon ein Zeichen der Gleichstellung und Wertschätzung für Frauen und den Sport der Frauen insgesamt ist. Wir können damit nicht den politischen Diskurs ersetzen. Aber der Sport hat die Kraft, Dinge zu verändern", sagte FCB-Präsident einst der Bild bezüglich der Gleichstellung.