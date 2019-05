"Retterspiel" zwischen Kaiserslautern und Bayern München endet ohne Sieger

Der FCB tritt nach den Double-Feierlichkeiten zum Retterspiel auf dem Betzenberg an und dank eines Jokertors steht kurz vor der Sommerpause ein Remis.

Zwei Tage nach dem Triumph im hat der deutsche Rekordmeister Bayern München einen Sieg im "Retterspiel" beim verpasst. Ohne zahlreiche Stammspieler kamen die Münchner nur zur einem 1:1 (0:1) bei dem finanziell schwer angeschlagenen Drittligisten, in dessen Kasse sämtliche Einnahmen des Freundschaftsspiels fließen. Bereits Stunden vor dem Anpfiff teilte der FCK mit, dass alle 49.780 Karten vergriffen seien.

In einem lockeren Freundschaftsspiel brachte Hendrick Zuck (8.) den FCK bereits früh in Führung, dem eingewechselten Pokalhelden Robert Lewandowski (80.) gelang in der Schlussphase noch der Ausgleich. Der Pole hatte beim 3:0 im Pokalfinale gegen doppelt getroffen und wurde gegen Kaiserslautern in der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Bayern: Rummenigge denkt an "legendäre Spiele" gegen den FCB

Bereits vor der Partie hatte FCK-Geschäftsführer Martin Bader gesagt, dass die Einnahmen aus dem Bayern-Spiel "ein wichtiger Bestandteil im Rahmen unseres Lizenzierungsverfahren" seien.

Der Münchner Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge sprach mit Blick auf die vergangenen Duelle von "intensiven, im Rückblick auch legendären Spielen" und betonte: "Der Fußball lebt von Emotionen und sportlicher Rivalität, auch von Solidarität. Deshalb helfen wir gerne." Die Bayern hatten erstmals 2003 ein sogenanntes "Retterspiel" beim ausgetragen.