FC Bayern - Oliver Kahn verrät: Bei Hansi Flick "ging es heftig zur Sache"

Der Streit zwischen Flick und Brazzo war das große Thema beim FCB-Abschied des Trainers. Kahn verrät, wie dies mit der Doku kollidierte.

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn hat in der neuen Amazon-Doku "FC Bayern - Behind the Legend" Details zum Abschied von Trainer Hansi Flick verraten.

"Wir haben natürlich schon auch schwierige Situationen gehabt im Laufe der Saison, auch das Thema mit Hansi Flick. Das ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Damit muss man sich tagtäglich beschäftigen", wird Kahn von der Bild-Zeitung im Podcast "Bayern Insider" zitiert.

Kahn: Streitigkeiten zwischen Flick und Salihamidzic schwer mit Dreharbeiten zu vereinbaren

Die Situation ließ sich nur schwer mit den Dreharbeiten für die Doku vereinbaren, führte Kahn aus: "Da kann es schon einmal nerven, wenn Freund Nepomuk (Fischer, Kameramann der Bayern-Doku; Anm. d. Red.) mit der Kamera vor der Tür steht und fragt: 'Kann ich das jetzt mal mitfilmen?' Da ging es dann schonmal heftig zur Sache."

Das angespannte Verhältnis zwischen Flick und Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte lange hohe Wellen geschlagen. Letztlich konnte sich man nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen. Der heutige Bundestrainer, der eigentlich noch Vertrag bis 2023 hatte, hatte kurz vor Ende der Saisonende schließlich darum gebeten, den Verein verlassen zu können.

Doku über FC Bayern: Spannungen zwischen Flick und Brazzo werden sichtbar

Eine weitere Szene machte die Differenzen zwischen Flick und Salihamidzic laut des Bild-Podcasts ebenfalls deutlich. Als der Sportvorstand einmal in der Kabine auftauchte, wurde er von Flick ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er sich im Hoheitsgebiet des Trainers befinde. Salihamidzic habe sich daraufhin in die hinterste Ecke der Kabine verdrückt und sei sichtlich bedient gewesen.

Die neue Bayern-Dokumentation wird ab dem 2. November zu sehen sein. Die ersten zwei Folgen wurden bereits bei der Premiere am vergangenen Montag gezeigt.