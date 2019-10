FC Bayern München II vs. Eintracht Braunschweig: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - so wird die 3. Liga übertragen

Die zweite Mannschaft des FC Bayern München empfängt Eintracht Braunschweig. Goal verrät, wo die 3. Liga live in TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der zählt Eintracht Braunschweig zu den Spitzenteams. Am Sonntag müssen die Löwen zum II, der im Mittelfeld der Tabelle platziert ist. Anstoß ist heute um 13 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße.

Die kleinen Bayern haben sich nach einem schwachen Saisonstart gefangen und sind in der Tabelle gewaltig geklettert. Zuletzt besiegte man unter anderem den . Ob Wriedt, Dajaku und Co. auch dem Top-Team aus Braunschweig Stand halten können?

Seit Christian Flüthmann dort das Zepter schwingt, läuft es beim BTSV richtig gut. Dennoch: Aus den letzten drei Spielen gab es nur zwei Punkte, man ist gewarnt. Nach zehn Spielen hat man bereits 20 Tore geschossen, das bedeutet, dass den Gelb-Blauen im Schnitt zwei Treffer pro Spiel gelingen.

FC Bayern München II vs. Eintracht Braunschweig: Goal liefert alle wichtigen Infos zur Übertragung des Duells der 3. Liga live in TV und LIVE-STREAM.​ Sobald offiziell, erfahrt Ihr hier auch die Aufstellungen.

FC Bayern München II vs. Eintracht Braunschweig: Das Spiel im Überblick

Duell FC Bayern München II vs. Eintracht Braunschweig Datum 6. Oktober 2019, 13 Uhr Ort Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße, München Zuschauer 21.272 Plätze

FC Bayern München II vs. Eintracht Braunschweig heute live im TV sehen

Das Spiel des FC Bayern München II gegen Eintracht Braunschweig wird heute live im deutschen Fernsehen übertragen. Das geht, weil sich ein Sender die Rechte an allen Partien der 3. Liga in gesichert hat.

FC Bayern München II vs. Eintracht Braunschweig heute live im TV bei Magenta Sport anschauen

Magenta Sport ist der Kanal, der alle Begegenungen der dritthöchsten deutschen Spielklasse live und in voller Länge zeigt / überträgt. Deswegen kommen auch die vollen 90 Minuten von Bayern II vs. Braunschweig heute live im TV bei Magenta Sport.

In der 3. Liga kommen alle Partien ab zehn Minuten vorher live im TV, denn dann beginnt die Vorberichterstattung zum jeweiligen Spiel. Um Magenta TV nutzen zu können, müsst Ihr aber eine Voraussetzung erfüllen.

Die einzige Voraussetzung, um die vollen 90 Minuten zwischen der Eintracht und Bayern II zu sehen, ist ein Abonnement beim Streamingdienst Magenta Sport. Dieses kostet monatlich 9,95 Euro, um alle Drittligaspiele sehen zu können.

Magenta Sport hat nicht nur die 3. Liga live im TV im Programm stehen, sondern bietet viele weitere Sportarten und Wettbewerbe an. Beispiele gefällig? Die Basketball- , die DEL (Deutsche Eishockey-Liga), die Bundesliga der Frauen und vieles mehr könnt Ihr dort sehen.

FC Bayern München II vs. Eintracht Braunschweig heute live im Free-TV sehen - geht das?

Abgesehen von Magenta haben auch die Sender der ARD die Rechte für ausgewählte Begegnungen. Pro Spieltag werden zwei Spiele auf diese Weise im Free-TV gezeigt / übertragen. Darunter fällt an diesem Wochenende das Spiel Bayern II gegen Braunschweig aber nicht, denn die Kanäle haben sich für andere Begegnungen entschieden.

3. Liga live im Free-TV: Die Begegnungen am elften Spieltag

- Carl Zeiss Jena - live im MDR und SWR

- live im MDR und SWR SpVgg Unterhaching - SC Preußen Münster - live im BR und WDR

Zwar kommt Bayern München II gegen Braunschweig nicht live im Free-TV, dafür habt Ihr aber die Chance, die Begegnung live im Stream zu sehen. Wo das geht. erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

FC Bayern München II vs. Eintracht Braunschweig heute im LIVE-STREAM sehen

Alternativ zur Übertragung der vollen 90 Minuten live im deutschen Fernsehen kommt die Partie FC Bayern München II vs. Eintracht Braunschweig heute auch im LIVE-STREAM.

FC Bayern München II vs. Eintracht Braunschweig heute live im Stream bei Magenta Sport

Das Duell der kleinen Bayern mit Braunschweig wird in voller Länge im LIVE-STREAM auf magentasport.de gezeigt / übertragen. Um 12.50 Uhr geht der Stream on-air, dann geht der Kampf um die drei Punkte in der 3. Liga los.

Hier geht es direkt zum LIVE-STREAM des Einzelspiels

Hier bleibt es dabei: Ihr braucht ein Abonnement bei Magenta Sport, um Euch die Begegnung heute live anschauen zu können. Alle Infos zu den Paketen findet hier unter dem Link oben im TV-Abschnitt.

Aufstellung FC Bayern II:

Die Amateure des FC Bayern gehen mit Verstärkung von den Profis in das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig.

Lars Lukas Mai, Alphonso Davies, Sarpreet Singh und Mickael Cuisance stehen in der Startelf von Sebastian Hoeneß.

Früchtl - Feldhahn, Dajaku, Wriedt, Mai, Davies, Welzmüller, Cuisance, Köhn, Richards, Singh

Aufstellung Eintracht Braunschweig:

Bei Braunschweig fallen für das Spiel in München Stephan Fürstner und Bernd Nehrig aus.

Fejzic - Kessel, Ademi, Kobylanski, Becker, Bär, Schwenk, Wiebe, Kijewski, Kammerbauer, Ziegele

FC Bayern München II vs. Eintracht Braunschweig: Die Bilanz

FC Bayern München II (bislang wettbewerbsübergreifend sieben Duelle) Eintracht Braunschweig 3 Siege 3 1 Unentschieden 1 3 Niederlagen 3 7 Tore 9

FC Bayern München II vs. Eintracht Braunschweig live im Ticker verfolgen

FC Bayern München II vs. Eintracht Braunschweig kommt bei Euch heute nicht live im TV oder LIVE-STREAM? Dann kommt die Partie dafür in einem LIVE-TICKER - bei Goal.

Auf unserer Seite beginnt die Vorberichterstattung zum Duell der 3. Liga gegen 12.30 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung. Um 13 Uhr kommen dann die vollen 90 Minuten live im Ticker von Goal.

Hier geht's direkt zum LIVE-TICKER. Das Angebot ist selbsverständlich kostenlos.