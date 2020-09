FC Bayern: Herbert Hainer äußert sich zu Hoeneß-Aussagen über Alaba-Berater Pini Zahavi

Hoeneß-Aussagen, Angebot an David Alaba, Neuverteilung der TV-Gelder: Bayern-Chef Herbert Hainer bezieht Stellung.

Präsident Herbert Hainer vom hat Ehrenpräsident Uli Hoeneß bei dessen Kritik an David Alabas Berater Pini Zahavi, den dieser unter anderem als "geldgierigen Piranha" bezeichnet hatte, grundsätzlich recht gegeben.

"Uli Hoeneß ist ein Mann des öffentlichen Fußballlebens und natürlich formuliert er manchmal etwas spitz. Aber im Prinzip hat er Recht. Durch die Coronavirus-Pandemie sind wirtschaftliche Notwendigkeiten im Fußball aufgezeigt worden. Das war sein Weckruf an alle Parteien, das nicht auszureizen, sagte Hainer bei der Veranstaltung Bild100Sport in Frankfurt/Main. Der FC Bayern habe Alaba "ein faires und wettbewerbsfähiges Angebot gemacht. Es liegt an ihm, ob er es annimmt."

FC Bayern: Hainer gegen neuen Verteilerschlüssel bei TV-Geldern

Außerdem sprach sich Hainer gegen einen neuen Verteilerschlüssel bei den Fernsehgeldern ausgesprochen. "Ich glaube nicht, dass eine Umverteilung der Gelder das allein Seligmachende ist", sagte er.

Eine Änderung würde nicht zu Chancengleichheit führen, begründete Hainer seine Aussage. "Dann kriegt jeder drei Millionen mehr, da werden sie nicht stärker - und wir würden im internationalen Wettbewerb schwächer werden. Das will ja auch keiner", betonte der 66-Jährige. Zugleich gab er aber "ein ganz klares Bekenntnis zur ab, da gibt es überhaupt kein Vertun".

Die Münchner Ziele bleiben laut Hainer in der Saison nach dem zweiten Triple der Vereinsgeschichte unverändert. "Wir haben uns vorgenommen, dass wir das Triple verteidigen. Das hat auch noch keiner geschafft", sagte er.