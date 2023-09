Ein defensiver Mittelfeldspieler! Bayern-Star Harry Kane überrascht mit seinem Idol

Bayern-Neuzugang Harry Kane hat verraten, dass ein Mittelfeldspieler vom FC Barcelona ihn einst schwer beeindruckte.

WAS IST PASSIERT? Harry Kane vom FC Bayern hat in einem Interview mit der Marca verraten, wer sein Idol zu Jugendzeiten war. Der englische Torjäger überraschte dabei durchaus, schließlich schaute er nicht zu einem Stürmer auf, sondern orientierte sich an einem defensiven Mittelfeldspieler.

WAS WURDE GESAGT? Kane offenbarte: "Als ich jung war, liebte ich die Spielweise von Sergio Busquets. Das tue ich heute noch." Weiter führte der 30-Jährige über den Neuzugang von Inter Miami aus: "Er ist ein unglaublicher Spieler, wegen seines Spielstils und der art und Weise, mit der er seinen Körper bewegt. Er ist das perfekte Beispiel dafür, wie man auf dieser oder einer ähnlichen Position spielen sollte."

Für Kane ist daher klar: "Er ist einer der besten Mittelfeldspieler der Geschichte."

WAS IST DER HINTERGRUND? Sergio Busquets prägte das Mittelfeld des FC Barcelona über mehr als ein Jahrzehnt, stand 15 Spielzeiten für die Blaugrana auf dem Feld.

Zusammen mit seinen Landsmännern Xavi und Andrés Iniesta bildete er Ende der 2000er und Anfang der 2010er eines der legendärsten Mittelfeldtrios der Geschichte - sowohl beim FC Barcelona als auch in der spanischen Nationalmannschaft.

Sie holten zusammen unter anderem die Welt-und Europameisterschaft mit La Furia Roja und drei Champions-League-Titel mit den Katalanen.

Trotz der großen Erfolge stand Busquets häufig im Schatten seiner namhaften Mitspieler wie Lionel Messi, Neymar oder Luis Suárez.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Aktuell spielt Busquets bei Inter Miami und kickt dort an der Seite seiner alten Barça-Teamkollegen Messi und Jordi Alba. Er steht beim Beckham-Klub bis zum 31. Dezember 2025 unter Vertrag und absolvierte bislang 14 Pflichtspiele für den Verein.

