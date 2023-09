Der Stürmer der Bayern freut sich auf das CL-Duell gegen ManUnited.

WAS IST PASSIERT? Am Mittwoch (21 Uhr) beginnt für den FC Bayern mit dem Spiel gegen Manchester United die Champions-League-Saison 2023/2024. Mit Harry Kane dürfte ein Spieler besonders heiß sein, glaubt Red-Devils-Legende Rio Ferdinand.

WAS WURDE GESAGT? "Er hat schon Champions-League-Fußball gespielt, hat bereits geliefert, stand im Finale, aber er hat den Wettbewerb noch nie gewonnen. Er hat noch kein Tafelsilber in den Händen, also wird er bis in die Haarspitzen motiviert sein", sagte Ferdinand dem TV-Sender TNT Sports.

"Er ist ein phänomenaler Spieler, seine Statistiken sprechen für sich. Der Typ weiß, wo das Tor steht und wie man Tore erzielt. United muss versuchen, ihn zu stoppen", so der 44-Jährige weiter, der an die Versuche Manchesters erinnerte, den Stürmer ins Old Trafford zu lotsen: "Viele Manchester-Fans hätten ihn liebend gerne im United-Trikot gesehen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Kane, der im Sommer von Tottenham Hotspur nach München gewechselt ist, stand mit den Spurs 2019 im Endspiel der Königsklasse. Der Klub aus London unterlag allerdings mit 0:2 gegen den FC Liverpool.

DIE BILDR ZUR NEWS:

Getty Images

WAS WURDE SONST NOCH GESAGT? Kane selbst erwartet "ein schweres Spiel", wie der Engländer gegenüber Sports Illustrated erklärte: "Ich weiß, dass Manchester United im Moment eine schwierige Phase hat, aber manchmal sind genau solche Mannschaften gefährlich, weil sie immer darauf aus sind, im großen Stil zurückzukommen."

"Wir müssen auf sie vorbereitet sein, und natürlich wollen wir am Mittwoch vor heimischer Kulisse die Zuschauer so früh wie möglich hinter uns bringen und das Spiel mit viel Intensität angehen", warnte Kane dennoch: "Die Champions League ist immer etwas Besonderes, und mein erstes Spiel mit Bayern München wird mir in Erinnerung bleiben - also hoffe ich, dass es positiv verläuft."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nach dem 5. Spieltag steht United mit lediglich sechs Zählern auf dem Konto in der Premier League auf Platz 13. Zuletzt kassierte die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag zwei 1:3-Niederlagen beim FC Arsenal und gegen Brighton & Hove Albion.

In der laufenden Saison kam Kane bislang in fünf Pflichtspielen für die Münchner zum Einsatz. Seine Ausbeute: Vier Tore und ein Assist.