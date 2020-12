FC Bayern – Hansi Flick über emotionalen FCB-Moment: "Ich hatte Gänsehaut, viele hatten feuchte Augen"

Unter Trainer Hansi Flick erlebte der FC Bayern einen beispiellosen Aufschwung. Nun spricht der Coach über die aufregende Triple-Saison.

In einem Interview mit dem Bayern-Mitgliedermagazin 51 hat Hansi Flick über den Charakter der Mannschaft gesprochen und zudem erklärt, was der nächste Entwicklungsschritt sein wird. Zudem erzählte er von einem emotionalen Moment seiner FCB-Trainerkarriere und erntete ein großes Lob von Karl-Heinz Rummenigge.

"Es geht immer um die Qualität. Joshua Kimmich versucht immer, der beste Joshua Kimmich zu sein, den es gibt. Bei Robert Lewandowski ist es das Gleiche, auch bei Thomas Müller, Leon Goretzka und noch vielen anderen - und das ist der Anspruch, wenn ich Profi beim FC Bayern bin", sagte Flick auf die Frage nach dem Charakter der Mannschaft.

Flick: "... dann habe ich beim FC Bayern nichts zu suchen"

Im Umkehrschluss würde dies aber auch bedeuten, dass es beim FC Bayern keinen Platz für Spieler gebe, die nicht mit vollen Einsatz bei der Sache seien. "Wenn ich nicht permanent für den Extrameter bereit bin, habe ich beim FC Bayern nichts zu suchen. Und ich habe kein Verständnis dafür, wenn das jemand nicht begreift. Wir brauchen hier keinen Spieler, der immer nur so hoch springt, wie er springen muss. Die Einstellung muss sein, sich jeden Tag verbessern zu wollen", führte Flick aus.

Dies sei jedoch bei den Münchenern kein Problem, selbst beim Fußballtennis würde jeder unbedingt gewinnen wollen. "Wettkampfhärte ist ein schöner Begriff, wenn man über diese Mannschaft spricht", meinte Flick, der betonte, das dies wichtig sei, um in Drucksituationen die eigene Stärke abrufen zu können.

Allerdings würde es auch beim amtierenden Triple-Sieger noch Verbesserungspotenzial geben. "Wir müssen zum Beispiel daran arbeiten, unnötige Ballverluste noch mehr zu minimieren. Ich glaube, wir können noch ein paar Prozente drauflegen, was die Kontrolle des Spiels betrifft. Das zu verbessern, wäre der nächste Entwicklungsschritt", sagte Flick.

Flick über emotionalen Moment seiner FCB-Trainerkarriere

Vor dem Champions-League-Finale in Lissabon hatten die Bayern-Verantwortlichen ein Video für die Spieler vorbereitet, um sich für die starke Saison zu bedanken. Für Flick ein sehr emotionaler Moment in seiner Trainerkarriere.

"Wir haben bei den Familien der Spieler um Videos gebeten und einen sehr emotionalen Clip zusammenschneiden lassen. Als ich den Film vorab sehen konnte, hatte ich Gänsehaut. Und als wir den Clip dann vor dem Spiel gemeinsam angeschaut haben, hatten einige feuchte Augen", sagte der 55-Jährige.

Auch der Moment, als er nach dem gewonnen Champions-League-Finale gemeinsam mit Joshua Kimmich, Serge Gnabry und David Alaba im leeren Stadion im Anstoßkreis saß, bezeichnete er als einen seiner "persönlichen Momente des Jahres". "In so einem Moment lässt man den langen Weg Revue passieren, den man gemeinsam zurückgelegt hat. Wir hatten eine unglaubliche Entwicklung hinter uns", schwärmte Flick.

Rummenigge lobt Flick: "Geschenk für den FC Bayern"

Auch Sportvorstand Karl-Heinz Rummenigge sprach gegenüber dem Magazin über Flick und lobte die Entwicklung unter dem Trainer, der die Münchener im November 2019 übernommen hatte.

"Ich würde diesen Stil, den wir heute spielen, den FC Bayern-Stil nennen. Das fing unter Louis van Gaal an, und Hansi Flick setzt die Arbeit fort, die sich über Pep Guardiola und Jupp Heynckes stetig weiterentwickelt hat. Hansi ist ein Geschenk für den FC Bayern", schwärmte Rummenigge.

Bereits nach dem 4:0 in Flicks erstem Spiel als FCB-Trainer sei er "glücksbeseelt nach Hause. Ich hatte mich auf den Rängen umgeschaut - damals waren noch Zuschauer erlaubt - und merkte: Die Leute haben wieder Spaß. Ich dachte mir, das könnte etwas länger so bleiben."

"Wenn er das so sagt und so empfindet, freut mich das auf jeden Fall", reagierte Flick auf dieses Kompliment und betonte, dass ihm eine klare DNA des Vereins wichtig sei: "Ich finde, gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass ersichtlich ist, wofür der FC Bayern steht: Ballbesitz, dominant sein, offensiv auf Tore spielen. So entwickelt sich das Positionsprofil auch für jeden einzelnen Spieler."