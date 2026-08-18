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Nino Duit

FC Bayern glückt Generalprobe: Vincent Kompany überrascht mit einer Entscheidung - Juwel empfiehlt sich für Transfer

Bundesliga
FEATURES
Bayern München
FC Heidenheim - Bayern München
FC Heidenheim
Klub Freundschaftsspiele
D. Upamecano
Felipe Chávez
J. Musiala
V. Kompany

Der FC Bayern hat das sechste und letzte Testspiel des Sommers gegen den 1. FC Heidenheim mit 4:2 gewonnen. Was fiel auf?

Wie schon das 3:1 gegen RB Leipzig am Samstag wurde auch der Sieg in Heidenheim von einem Kollaps Jamal Musialas überschattet. Der 23-Jährige brach Mitte der zweiten Halbzeit nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung zusammen. Er wurde von Notärzten behandelt und musste erneut ausgewechselt werden. Die Sorgen um ihn werden immer größer.

Ansonsten stand die Generalprobe vor dem Supercup bei Borussia Dortmund am Samstag im Zeichen der drei letzten WM-Rückkehrer des FC Bayern. Am Freitag schlugen Dayot Upamecano, Michael Olise und Harry Kane für ihre Leistungstests in München auf. Am Montag absolvierten sie ihr erstes Mannschaftstraining, am Dienstag sammelten sie in Heidenheim bereits wieder erste Matchpraxis.

Upamecano stand gegen den Zweitligisten überraschend sogar in der Startelf. Damit war der Innenverteidiger der einzige unumstrittene Stammspieler, den Kompany in Heidenheim von Beginn an aufbot. Die Kapitänsbinde trug aber - ebenfalls etwas überraschend - Alphonso Davies, der links hinten den Konkurrenzkampf mit Neuzugang Nathaniel Brown zu verlieren droht.

Bereits in der 33. Minute verließ Upamecano für Min-Jae Kim schon wieder den Platz. Olise und Kane kamen dann in der 61. Minute im Zuge eines Siebenfachwechsels (gemeinsam mit Musiala) ins Spiel. In der 78. Minute bereitete Olise mit einem tollen Dribbling das 3:2 des ebenfalls eingewechselte Luis Diaz vor. Den Schlusspunkt setzte Nathaniel Brown (auch er Joker) nach einem sehenswerten Solo in Minute 83. Die Kapitänsbinde wanderte unterdessen von Davies zu Kim, ehe sie letztlich Kane trug.

FC Bayern hält erneut nicht die Null

Der FC Bayern gewann zwar letztlich souverän mit 4:2, offenbarte in der ersten Halbzeit aber große Schwächen im Umschaltspiel und geriet zweimal in Rückstand. Die Münchner rückten gewohnt weit auf und ließen sich nach Ballverlusten im Mittelfeld wiederholt einfach überlaufen. Insgesamt viermal brach Heidenheims Linksaußen Yannik Wagner nach Steilpässen durch, gleich seine erste Chance resultierte im frühen Rückstand des FC Bayern in Minute 5. Das zweite Gegentor durch Julian Niehues (44.) fiel in Folge einer Ecke.

Somit kassierten die Münchner in fünf von sechs Testspielen mindestens ein Gegentor. Die Null stand lediglich beim 15:0-Sieg gegen den Achtligisten FC Rottach-Egern. Das Tor hütete gegen Heidenheim einmal mehr Jonas Urbig, bei den beiden Gegentoren war er jeweils machtlos. Stammkeeeper Manuel Neuer fehlte genau wie Joshua Kimmich und Tom Bischof im Kader.

imago-sport-1081327640.jpgIMAGO

FC Bayern: Felipe Chavez trifft per direktem Freistoß

Das Offensivquartett bildeten zunächst die in der vorherigen Testspielen bereits auffälligen Maycon Cardozo, Tim Binder und Arijon Ibrahimovic sowie Wisdom Mike, der nach seiner langen Verletzungspause weitere Einsatzminuten sammelte. Alle vier suchten immer wieder das Dribbling, was zumindest indirekt zweimal zum Erfolg führte. 

Ibrahimovic holte den Freistoß heraus, den Felipe Chavez in der 25. Minute direkt zum 1:1 verwandelte. Für Chavez war das ein Ausrufezeichen zum perfekten Zeitpunkt: Der 19-jährige Nationalspieler Perus soll noch in diesem Sommer verliehen werden und sendete mit seinem tollen Treffer ein sehenswertes Signal an potentielle Interessenten. Angeblich beobachten ihn unter anderem der VfL Wolfsburg und der SC Paderborn. Das 2:2 erzielte Ibrahimovic per Elfmeter (47.), herausgeholt von Binder.

Chavez spielte auf der Doppelsechs neben dem kürzlich fest verpflichteten vormaligen Leihspieler Bara Sapoko Ndiaye, der insgesamt etwas unglücklich agierte. Vor dem zweiten Gegentor klärte der 18-jährige Senegalese beispielsweise nur unzureichend. Interessant: Nicht nur der kollabierte Musiala wurde ein- und wieder ausgewechselt, sondern auch Neuzugang Isamel Saibari und Kim.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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