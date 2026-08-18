Wie schon das 3:1 gegen RB Leipzig am Samstag wurde auch der Sieg in Heidenheim von einem Kollaps Jamal Musialas überschattet. Der 23-Jährige brach Mitte der zweiten Halbzeit nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung zusammen. Er wurde von Notärzten behandelt und musste erneut ausgewechselt werden. Die Sorgen um ihn werden immer größer.

Ansonsten stand die Generalprobe vor dem Supercup bei Borussia Dortmund am Samstag im Zeichen der drei letzten WM-Rückkehrer des FC Bayern. Am Freitag schlugen Dayot Upamecano, Michael Olise und Harry Kane für ihre Leistungstests in München auf. Am Montag absolvierten sie ihr erstes Mannschaftstraining, am Dienstag sammelten sie in Heidenheim bereits wieder erste Matchpraxis.

Upamecano stand gegen den Zweitligisten überraschend sogar in der Startelf. Damit war der Innenverteidiger der einzige unumstrittene Stammspieler, den Kompany in Heidenheim von Beginn an aufbot. Die Kapitänsbinde trug aber - ebenfalls etwas überraschend - Alphonso Davies, der links hinten den Konkurrenzkampf mit Neuzugang Nathaniel Brown zu verlieren droht.

Bereits in der 33. Minute verließ Upamecano für Min-Jae Kim schon wieder den Platz. Olise und Kane kamen dann in der 61. Minute im Zuge eines Siebenfachwechsels (gemeinsam mit Musiala) ins Spiel. In der 78. Minute bereitete Olise mit einem tollen Dribbling das 3:2 des ebenfalls eingewechselte Luis Diaz vor. Den Schlusspunkt setzte Nathaniel Brown (auch er Joker) nach einem sehenswerten Solo in Minute 83. Die Kapitänsbinde wanderte unterdessen von Davies zu Kim, ehe sie letztlich Kane trug.

FC Bayern hält erneut nicht die Null

Der FC Bayern gewann zwar letztlich souverän mit 4:2, offenbarte in der ersten Halbzeit aber große Schwächen im Umschaltspiel und geriet zweimal in Rückstand. Die Münchner rückten gewohnt weit auf und ließen sich nach Ballverlusten im Mittelfeld wiederholt einfach überlaufen. Insgesamt viermal brach Heidenheims Linksaußen Yannik Wagner nach Steilpässen durch, gleich seine erste Chance resultierte im frühen Rückstand des FC Bayern in Minute 5. Das zweite Gegentor durch Julian Niehues (44.) fiel in Folge einer Ecke.

Somit kassierten die Münchner in fünf von sechs Testspielen mindestens ein Gegentor. Die Null stand lediglich beim 15:0-Sieg gegen den Achtligisten FC Rottach-Egern. Das Tor hütete gegen Heidenheim einmal mehr Jonas Urbig, bei den beiden Gegentoren war er jeweils machtlos. Stammkeeeper Manuel Neuer fehlte genau wie Joshua Kimmich und Tom Bischof im Kader.

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FC Bayern: Felipe Chavez trifft per direktem Freistoß

Das Offensivquartett bildeten zunächst die in der vorherigen Testspielen bereits auffälligen Maycon Cardozo, Tim Binder und Arijon Ibrahimovic sowie Wisdom Mike, der nach seiner langen Verletzungspause weitere Einsatzminuten sammelte. Alle vier suchten immer wieder das Dribbling, was zumindest indirekt zweimal zum Erfolg führte.

Ibrahimovic holte den Freistoß heraus, den Felipe Chavez in der 25. Minute direkt zum 1:1 verwandelte. Für Chavez war das ein Ausrufezeichen zum perfekten Zeitpunkt: Der 19-jährige Nationalspieler Perus soll noch in diesem Sommer verliehen werden und sendete mit seinem tollen Treffer ein sehenswertes Signal an potentielle Interessenten. Angeblich beobachten ihn unter anderem der VfL Wolfsburg und der SC Paderborn. Das 2:2 erzielte Ibrahimovic per Elfmeter (47.), herausgeholt von Binder.

Chavez spielte auf der Doppelsechs neben dem kürzlich fest verpflichteten vormaligen Leihspieler Bara Sapoko Ndiaye, der insgesamt etwas unglücklich agierte. Vor dem zweiten Gegentor klärte der 18-jährige Senegalese beispielsweise nur unzureichend. Interessant: Nicht nur der kollabierte Musiala wurde ein- und wieder ausgewechselt, sondern auch Neuzugang Isamel Saibari und Kim.