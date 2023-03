Das Topspiel in der Bundesliga steht bevor - Bayern München gegen Borussia Dortmund. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wann der Klassiker steigt.

Die Bundesliga ist in dieser Saison so spannend wie lange nicht mehr. Mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, Union Berlin, RB Leipzig und dem SC Freiburg dürfen sich noch fünf Mannschaften berechtigte Hoffnungen auf die Meisterschaft machen.

Die besten Chancen haben wohl Titelverteidiger Bayern München und der BVB - diese beiden Klubs treffen im weiteren Saisonverlauf auch noch aufeinander.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zum Termin der Partie zwischen Dortmund und München.

FC Bayern gegen BVB: Wann ist das Topspiel der Bundesliga?

Die DFL hat die Spieltage 26 bis 29 terminiert und dabei auch festgelegt, wann das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund stattfindet.

Der derzeitige Tabellenführer der Bundesliga empfängt den Tabellenzweiten am Samstag, den 1. April, in der heimischen Allianz-Arena.

FC Bayern vs. BVB: Alle Informationen zu Datum und Termin der Partie

In der Tabelle sind die beiden Kontrahenten momentan punktgleich. Die Partei am 1. April könnte also der große Showdown um die Meisterschaft werden. In der Hinrunde trennten sich der BVB und der FC Bayern in Dortmund nach einer spektakulären Schlussphase 2:2.

FC Bayern vs. BVB: Die Uhrzeit

Die DFL hat FC Bayern gegen den BVB am 1. April zum Topspiel des 26. Spieltags auserkoren. Deshalb wird die Partie um 18.30 Uhr angepfiffen.

FC Bayern vs. BVB: Die Rahmendaten zur Partie im Überblick