In der Frauen-Champions-League startet am heutigen Samstag, 25. April, das Halbfinale: Der FC Bayern München empfängt den FC Barcelona. Anpfiff in der Allianz Arena in München ist um 18.15 Uhr.
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GOAL zeigt euch hier, wie ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgt.
FC Bayern Frauen heute live im Free TV: Läuft FCB vs. FC Barcelona live bei ARD oder ZDF im Live Stream und TV?
Das ZDF überträgt das Halbfinale live und in voller Länge im Free-TV. Die Vorberichterstattung startet um 18.00 Uhr mit Moderatorin Katja Streso, Expertin Kathrin Lehmann und Kommentatorin Claudia Neumann. Parallel läuft der kostenlose Livestream auf zdf.de.
Disney+ zeigt die Partie ebenfalls, dort ist jedoch ein Abo erforderlich.
Themen der Woche: Was war bei Bayern München los?
Nach dem 3:2-Erfolg gegen Union Berlin am Mittwoch sicherten sich die Münchnerinnen ihre achte Meisterschaft. In 22 Partien gaben sie nur einmal Punkte ab und blieben ungeschlagen.
Themen der Woche: Was war bei Barcelona los?
In der spanischen Liga agieren die Katalaninnen ähnlich dominant wie der FC Bayern. Durch ein 4:1 im Stadtderby gegen Espanyol sicherte sich Barca unter der Woche den Titel.