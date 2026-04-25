In der Frauen-Champions-League startet am heutigen Samstag, 25. April, das Halbfinale: Der FC Bayern München empfängt den FC Barcelona. Anpfiff in der Allianz Arena in München ist um 18.15 Uhr.

GOAL zeigt euch hier, wie ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgt.

FC Bayern Frauen heute live im Free TV: Läuft FCB vs. FC Barcelona live bei ARD oder ZDF im Live Stream und TV?

Das ZDF überträgt das Halbfinale live und in voller Länge im Free-TV. Die Vorberichterstattung startet um 18.00 Uhr mit Moderatorin Katja Streso, Expertin Kathrin Lehmann und Kommentatorin Claudia Neumann. Parallel läuft der kostenlose Livestream auf zdf.de.

Disney+ zeigt die Partie ebenfalls, dort ist jedoch ein Abo erforderlich.

Themen der Woche: Was war bei Bayern München los?

Nach dem 3:2-Erfolg gegen Union Berlin am Mittwoch sicherten sich die Münchnerinnen ihre achte Meisterschaft. In 22 Partien gaben sie nur einmal Punkte ab und blieben ungeschlagen.

Themen der Woche: Was war bei Barcelona los?

In der spanischen Liga agieren die Katalaninnen ähnlich dominant wie der FC Bayern. Durch ein 4:1 im Stadtderby gegen Espanyol sicherte sich Barca unter der Woche den Titel.

Bayern München vs. Barcelona: Anstoßzeit

Bayern München vs. Barcelona: Aufstellungen

Bayern München vs Barcelona Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer José Barcala Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer P. Romeu

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Bayern München vs. Barcelona: Form

Bayern München vs. Barcelona: Bilanz direkte Duelle

Bayern München vs. Barcelona: Die Tabellen

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