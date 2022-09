FC Bayern vs. FC Barcelona heute live auf DAZN oder Amazon? So läuft die Übertragung in TV und LIVE-STREAM

In der Champions League trifft der FC Bayern auf Barcelona. Alle Infos darüber, wo die Partie im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird, findet Ihr hier.

Am heutigen Dienstagabend (13. September 2022) empfängt der FC Bayern zuhause den FC Barcelona. Die Champions-League-Partie wird um 21:00 Uhr in der Allianz-Arena in München angepfiffen.

Beide Teams trafen bereits elfmal in der Königsklasse aufeinander. Achtmal gingen die Bayern als Sieger vom Platz, nur zwei Mal gewann der FC Barcelona. Ein Unentschieden gab es zuletzt 2009, damals traf Franck Ribéry für die Bayern beim 1:1. Auch heute will das Team von Julian Nagelsmann natürlich die nächsten drei Punkte in der Champions-League-Gruppenphase einfahren. Ob ihnen das gegen den FC Barcelona gelingt, erfahren wir dann ab 21:00 Uhr.

Alle Infos darüber wo die Partie übertragen wird, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

FC Bayern vs. FC Barcelona heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. FC Barcelona Wettbewerb Champions League / Gruppenphase Anpfiff 13. September - 21:00 Uhr Spielort Allianz-Arena (München)

FC Bayern vs. FC Barcelona heute live bei DAZN oder Amazon? - So wird das Spiel übertragen

Ihr wollt sicherlich wissen, wo das Spiel zwischen Bayern und Barca übertragen wird. Zuständig für das Zeigen der Champions League sind die beiden Streamingdienste DAZN und Amazon Prime. Ersterer zeigt dabei den größeren Anteil der Spiele, nur ausgewählte Topspiele am Dienstag laufen bei Amazon Prime.

Das bedeutet allerdings auch, dass im klassischen TV keine Partien der Königsklasse mehr zu sehen sind. Wenn Ihr die Champions League live verfolgen wollt, müsst Ihr zwangsläufig auf die Streamingdienste zurückgreifen.

Wahrscheinlich habt Ihr es jetzt schon erahnt, das heutige Spiel wird als Topspiel des Dienstagabends nur bei Amazon Prime gezeigt. Um Zugriff auf die Prime-Inhalte von Amazon zu bekommen, müsst Ihr erst einmal ein Prime-Abo bei Amazon abschließen.

Das kostet Euch 8,99 Euro pro Monat im Monatsabo, oder einmalig 89,99 Euro für das Jahresabo. Dafür könnt Ihr dann allerdings nicht nur die Champions League sehen. Was das Prime-Abo bei Amazon noch alles beinhaltet und wie Ihr Euch dafür anmelden könnt, ist hier noch einmal zum Nachlesen aufgeführt.

Übrigens bietet Amazon auch einen kostenlosen Probemonat an. Damit könnt Ihr das volle Programm für 30 Tage umsonst testen. So könnt Ihr also auch die heutige Partie erst einmal unentgeltlich bei Amazon Prime verfolgen.

Kommentiert wird das Spiel übrigens von Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes. Außerdem gehen für Amazon Prime Sebastian Hellmann, Mario Gomez. Matthias Sammer und Josephine Henning an den Start. Den Link zum LIVE-STREAM der Partie gibt es hier für Euch.

Getty

FC Bayern vs. FC Barcelona heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch am Start. Dort werdet Ihr nahezu in Echtzeit informiert, wenn auf dem Rasen etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

FC Bayern vs. FC Barcelona heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt geben, könnt Ihr sie hier nachlesen.