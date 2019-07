FC Bayern: Fan attackiert Trainer Niko Kovac nach dem Training

Schockmoment für Bayern-Trainer Niko Kovac! Der Kroate wurde nach dem Training am Dienstag von einem Fan am Bein attackiert, blieb aber unverletzt.

Trainer Niko Kovac vom hat nach dem Training am Dienstagvormittag einen kurzen Schreckmoment erlebt. Der 47-Jährige stand nach der kurzen Einheit an einer Schranke, um Autogramme zu schreiben. Ein Fan krabbelte unter der Absperrung durch und packte Kovac am Fuß.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Als die nahe stehenden Ordner eingriffen, flüchtete der Mann. Die Sicherheitskräfte unterrichteten die Polizei. Diese nahm den Bayern-Anhänger in Gewahrsam. Der deutsche Rekordmeister bestätigte am Abend vor dem Halbfinalspiel beim Audi Cup gegen den Vorfall.