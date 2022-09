FC Bayern erfüllt Trainer Julian Nagelsmann wohl einen Wunsch

Der FC Bayern erfüllt Julian Nagelsmann wohl einen Wunsch. Der Trainer kann jetzt von einem Balkon aus taktische Anweisungen beim Training geben.

Der FC Bayern München hat Trainer Julian Nagelsmann am Vereinsgelände an der Säbener Straße wohl einen Wunsch erfüllt: Einen Taktik-Balkon mit Blick auf einen neuen, sichtgeschützten Trainingsplatz. Das berichtet die Bild.

Der nach vier sieglosen Bundesligaspielen in Serie in der Kritik stehende Nagelsmann kann jetzt Trainingseinheiten der Mannschaft von einem höheren Blickwinkel aus beobachten und dann von dort gleich Analyse-Einheiten auf dem Rasen mit einem Laserpointer auf der XXL-Videoleinwand durchführen. Am Donnerstag wurden laut dem Bericht die letzten Arbeiten durchgeführt.

FC Bayern: Sichtschutz für Trainingsplatz

Um in Zukunft vor allen Blicken von außen geschützt mit dem neuen System arbeiten zu können, werden noch elektrische Rollladen als Sichtschutz angebracht.

Nagelsmann ist der erste Trainer des FC Bayern, dem es ermöglicht wird, mit den neuesten technischen Geräten auf einem Geheimplatz zu trainieren.